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生活
2024-02-06 18:00:00

朗豪坊URDU福部屋期間限定店 首次亮相盲盒/FUTURE MICKEY合金可動玩偶開賣

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朗豪坊URDU福部屋期間限定店 首次亮相盲盒/FUTURE MICKEY合金可動玩偶開賣

朗豪坊URDU福部屋期間限定店 首次亮相盲盒/FUTURE MICKEY合金可動玩偶開賣

朗豪坊與本地潮玩品牌URDU合作，於《朗豪坊黃金寶藏》特設期間限定店，推出多款極具收藏價值的限量精品潮物，首輪推出產品開賣後，大受迪士尼粉絲和玩具迷熱捧。

踏入2月，URDU帶來第二輪驚喜，推出多款首次曝光精品包括URDU福部屋迪士尼盲盒系列4 唐老鴨與史高治叔叔、迪士尼超越世界盲盒系列 1 米奇和唐老鴨、玩味十足的URDU 7吋站姿公仔 高飛和大鼻與鋼牙，及會場限量10隻「Disney 100 FUTURE MICKEY」合金可動玩偶，與更多限定周邊精品於即日同步登場，款款別具收藏價值。此外，URDU特別於期間限定店外設置約1.6米高的米奇與唐老鴨，以迪士尼超越世界盲盒的太空人造型登場，配上漆黑的星際背景，粉絲猶如化身為太空人，一同在月球上展開星際旅程，攜手揭開宇宙的神秘面紗。

URDU特別於期間限定店外設置約1.6米高的米奇與唐老鴨，以迪士尼超越世界盲盒的太空人造型登場

URDU特別於期間限定店外設置約1.6米高的米奇與唐老鴨，以迪士尼超越世界盲盒的太空人造型登場

URDU福部屋期間限定店第二輪首發精品

首次亮相迪士尼超越世界盲盒系列 1 米奇和唐老鴨 $99/單盒，$594/全套

太空人造型米奇與唐老鴨登場，迪士尼超越世界盲盒系列的米奇和唐老鴨雙腳底部採用磁吸技術，可以隨意依附在磁性表面。

首次亮相迪士尼超越世界盲盒系列 1 — 米奇和唐老鴨 $99/單盒，$594/全套 首次亮相迪士尼超越世界盲盒系列 1 — 米奇和唐老鴨 $99/單盒，$594/全套

首次亮相URDU福部屋迪士尼盲盒系列 4 唐老鴨與史高治叔叔 $792/全套（預購價）

史高治叔叔、唐老鴨與淘氣的三姪子幸運登陸福部屋，全系列共10款設計，其中包括史高治叔叔及唐老鴨3姪子招財貓及達摩各1款，另外2款夜光款式的唐老鴨招財貓及達摩為隱藏款，預備在新一年為大家繼續招來幸福美滿。

首次亮相URDU福部屋迪士尼盲盒系列 4 — 唐老鴨與史高治叔叔 $792/全套（預購價）*只開放原盒預購

首次亮相URDU福部屋迪士尼盲盒系列 4 — 唐老鴨與史高治叔叔 $792/全套（預購價）*只開放原盒預購

首次亮相URDU 7吋站姿公仔    

玩味十足的高飛和大鼻與鋼牙7吋站立公仔，頭部和關節處均設計為可動，可以靈活展示多個萌爆動作，特別位置更採用了絲滑的植絨設計，極為特別，絕對值得收藏。

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URDU 7吋站姿公仔 —大鼻與鋼牙 $680 URDU 7吋站姿公仔 — 高飛$580
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會場限量10隻「Disney 100 FUTURE MICKEY」合金可動玩偶

日本TAKARA TOMY玩具公司與知名科幻插畫大師「空山基」老師攜手合作，推出別具紀念價值的「Disney 100 FUTURE MICKEY」合金可動玩偶，商品還附有空山基老師親筆簽名的「FUTUREMICKEY概念素描畫板（複製品）」、「Disney100 FUTURE MICKEY」設計的貼紙組，以及作為官方證明的保證書。不僅迪士尼粉絲，空山基老師的粉絲也能享受到特別收藏價值。

「Disney 100 FUTURE MICKEY」$5,999（預購價）*會場限定預售10隻，每人每款限購一隻。 「Disney 100 FUTURE MICKEY」$5,999（預購價）*會場限定預售10隻，每人每款限購一隻。

會場限定加購優惠       

凡於URDU福部屋期間限定店購物，即可以優惠價$88加購史高治叔叔手提袋乙個，數量有限，換完即止。$88     

凡於URDU福部屋期間限定店購物，即可加購會場限定史高治叔叔紙袋，數量有限，換完即止。$5 () / $2 ()

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會場限定加購優惠        會場限定加購優惠        會場限定加購優惠       

《朗豪坊黃金寶藏》URDU 福部屋期間限定店

地點：旺角朗豪坊4樓通天廣場

營業日期：2024117日至225

營業時間：11:00 22:00

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