期間限定｜精品燒肉名店石田屋「特選套餐」限時優惠$390/位

來自日本神戶的精品燒肉名店「燒肉石田屋」將由即日起於銅鑼灣及中環兩間分店推出全新期間限定「石田屋特選套餐（兩位用）」，讓大家以入門級價錢品嚐高品質神戶牛，回饋饕客的鼎力支持，牛魔王絕對不容錯過！
「石田屋特選套餐（兩位用）」定價為HK$780（原價為HK$1,060，另收加一服務費），只需人均HK$390即可品嚐到嚴選五大燒肉部位，由特上鹽牛舌、肩胛肉、赤身肉、牛肋肉到橫隔膜肉，一次過體驗神戶牛的獨特滋味。除此之外，套餐更包括前菜小碟、石田屋沙律、燒野菜拼盤、蛋花湯、石鍋拌飯及甜品乳酪雪糕，為食客帶來豐富而滿足的究極燒肉體驗。
品嚐兵庫縣優質神戶牛 細味不同部位的風味
在日本坐擁九間分店的人氣燒肉店「燒肉石田屋」是香港罕有獲得「神戶肉流通推進協議會」認可的「神戶牛指定登錄店」，供應香港坊間難求的上乘和牛。香港分店秉持日本總店追求卓越的究極精神，從兵庫縣的三家簽約牧場精挑細選印有紫色菊花商標的優質神戶牛，並只會揀選未曾生育的雌牛，確保其肉質擁有粉嫩的油花，達至極致美味的境界。
餐目：
前菜 — 燒和牛肉、蘿蔔漬、泡菜
沙律 — 石田屋沙律
特選燒肉 — 特上鹽牛舌、肩胛肉、赤身肉、牛肋肉、橫隔膜肉
燒野菜拼盤 — 洋蔥、青椒、冬菇
食事 — 蛋花湯、石鍋拌飯
甜品 — 乳酪雪糕
「燒肉石田屋」銅鑼灣分店
地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心10樓1001號舖
營業時間：星期一至日，中午12時至下午3時30分、下午5時30分至晚上10時30分
訂座電話：2817 7938
「燒肉石田屋」中環分店
地址：中環德己立街1-13號世紀廣場3樓
營業時間：星期一至日，上午11時30分至下午3時30分、下午6時正至晚上10時30分
訂座電話：2983 6838