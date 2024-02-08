熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
消費著數
2024-02-08 15:22:46

免費深圳巴士｜滙豐信用卡新春驚喜！ 3條免費巴士線直達深圳灣口岸 年初八限定！

分享：
免費深圳巴士｜滙豐信用卡新春驚喜！ 3條免費巴士線直達深圳灣口岸 年初八限定！

免費深圳巴士｜滙豐信用卡新春驚喜！ 3條免費巴士線直達深圳灣口岸 年初八限定！

農曆新年假期不少人都會選擇北上深圳消費購物，滙豐信用卡繼早前推出全城最紅優惠後，今次更於2月17日年初八推出新春驚喜，在當日早上 6 時正至凌晨 12 時正期間，免費請大家乘坐指定巴士前往深圳灣口岸，三條路綫分別由屯門碼頭、屯門市中心、山景邨出發，夠晒方便，讓大家盡情吃喝玩樂！

滙豐信用卡將於2月17日（星期六）免費請大家乘坐指定巴士 由屯門各點前往深圳灣口岸

滙豐信用卡 2月17日限定深圳灣口岸免費巴士詳情

三條由屯門往深圳灣口岸免費巴士路綫如下,每 15 分鐘一班*:

• B3 - 由屯門碼頭往深圳灣口岸

• B3X - 由屯門市中心往深圳灣口岸

• B3A - 由山景邨往深圳灣口岸

*實際班次及開出時間或會因應交通情況或其他因素而作出調整,按巴士公司決定。

三條由屯門往深圳灣口岸免費巴士路綫圖

滙豐 Pulse 銀聯雙幣鑽石信用卡消費獎賞

即日起至 2024 年 3 月 31 日，用滙豐 Pulse 銀聯雙幣鑽石信用卡逢星期五、六、日及香港公眾假期於深圳、澳門，以及其他國内城市消費,即可享有：

• 凡到深圳山姆超市消費滿指定金額可獲最多$200「獎賞錢」

• 凡於中國內地及澳門透過滙豐 Reward+內嘅二維碼或雲閃付 App 付款,更可享額外5.4%「獎賞錢」回贈

以上優惠更可以同時使用，累積共有超過 15%「獎賞錢」回贈！深圳近日又有多間人氣超市及食肆開張，帶備滙豐 Pulse 銀聯雙幣鑽石信用卡，無論留港或北上消費，今個龍年齊齊賺個盤滿缽滿！

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受