免費深圳巴士｜滙豐信用卡新春驚喜！ 3條免費巴士線直達深圳灣口岸 年初八限定！

農曆新年假期不少人都會選擇北上深圳消費購物，滙豐信用卡繼早前推出全城最紅優惠後，今次更於2月17日年初八推出新春驚喜，在當日早上 6 時正至凌晨 12 時正期間，免費請大家乘坐指定巴士前往深圳灣口岸，三條路綫分別由屯門碼頭、屯門市中心、山景邨出發，夠晒方便，讓大家盡情吃喝玩樂！

滙豐信用卡將於2月17日（星期六）免費請大家乘坐指定巴士 由屯門各點前往深圳灣口岸

滙豐信用卡 2月17日限定深圳灣口岸免費巴士詳情 三條由屯門往深圳灣口岸免費巴士路綫如下,每 15 分鐘一班*: • B3 - 由屯門碼頭往深圳灣口岸 • B3X - 由屯門市中心往深圳灣口岸 • B3A - 由山景邨往深圳灣口岸



*實際班次及開出時間或會因應交通情況或其他因素而作出調整,按巴士公司決定。

三條由屯門往深圳灣口岸免費巴士路綫圖