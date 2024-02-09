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消費著數
2024-02-09 12:16:09

農曆新年2024｜2024利是公價 疏堂親戚俾幾多？同事最多比$50？網民：$10利是寧願唔收！

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農曆新年2024｜2024利是公價 疏堂親戚俾幾多？同事最多比$50？網民：$10利是寧願唔收！

農曆新年2024｜2024利是公價 疏堂親戚俾幾多？同事最多比$50？網民：$10利是寧願唔收！

2024年利是公價｜農曆新年除了可以和親戚朋友拜年，一齊食賀年糕點外，逗利是都是重點環節！物價年年都通脹，到底利是金額又是否需要跟住加價？另外不少新婚夫婦第一年派利是，也可能會疑惑到底疏堂親戚、保安、同事要派幾多先適合，以下為大家拆解2024利是公價，讓大家新一年繼續事事順利！

農曆新年｜拍拖未？結婚未？如何回應親戚問題而不尷尬？（am730製圖） 農曆新年｜拍拖未？結婚未？如何回應親戚問題而不尷尬？（am730製圖） 農曆新年｜拍拖未？結婚未？如何回應親戚問題而不尷尬？（am730製圖） 農曆新年｜拍拖未？結婚未？如何回應親戚問題而不尷尬？（am730製圖） 農曆新年｜拍拖未？結婚未？如何回應親戚問題而不尷尬？（am730製圖） 農曆新年｜拍拖未？結婚未？如何回應親戚問題而不尷尬？（am730製圖） 農曆新年｜拍拖未？結婚未？如何回應親戚問題而不尷尬？（am730製圖）

2024利是公價一覽：

子女：$100-500或以上
利是錢是小朋友唯一收入，相信他們對於利是金額比任何人都更期待！父母可按個人經濟能力包利是，更可趁機會教導子女理財技巧，切忌「媽媽幫你儲起先」，造成小朋友童年陰影。

堂表親：$20-$50
堂表親是家庭關係中經常會出現的親戚角色，所以利是金額亦不能少，家人是大家的最大後盾！

疏堂親戚：$20
疏堂親戚一年可能只見一次，過年聚會中更有可能問長間短，如果關係不太好，理應用心修補關係，切忌妄想用高額利是彌補裂縫。

同事：$20-$50
同事平均每星期見面五天，新年流流，當然要趁機會打好關係！利是金額方面，有網民就表示：「$10利是寧願唔收！」，認為以2024年的物價來算，$10真的連搭車都唔夠，所以大家理應慎重考慮同事利是金額，小心得罪人。

2024利是公價一覽：

下屬：$20-$50或以上
作為上司，下屬是你工作的好夥伴，一年沒有太大機會可以派利是慰勞大家，不妨積極考慮提高利是金額，大家都開心！

不相熟同事：$20
每個工作環境中，總有不相熟的同事，如果想保持大方有禮的形象，亦可象徵式派發利是。

茶水阿姐：$20
茶水阿姐是公司最重要的同事，大家都依靠她打點辦公室環境，一於襯新年報答她吧！

大廈保安：$10-$20
大廈保安是頭號利是殺手，如果過去一年大廈保安有禮貌待人，亦可派發利是。

2024利是公價 疏堂親戚俾幾多？同事最多比$50？（《愛·回家》截圖）

2024利是公價 疏堂親戚俾幾多？同事最多比$50？（《愛·回家》截圖）

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