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玩樂
2024-02-08 11:15:00

香港人究竟有幾鍾意打牌？！重温5套港產麻雀電影 經典對白逐句捉

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香港人究竟有幾鍾意打牌？！重温5套港產麻雀電影 經典對白逐句捉

香港人究竟有幾鍾意打牌？！重温5套港產麻雀電影 經典對白逐句捉

香港人閒時總愛用打麻雀消遣，不論男女老少，都會有一群「雀友」，但為避免疫情愈加嚴重，暫時還是不建議與朋友相約打麻雀。以下就為大家重温5套港產經典麻雀電影，當中還有不少經典對白，抗疫期間不妨選擇在家看電影解解悶吧！

1.《嚦咕嚦咕新年財》

每逢新年，總少不了在電視上看到《嚦咕嚦咕新年財》的蹤影，無論是掃帚頭的梁詠琪、一人打幾枱麻雀的劉德華、喝「過期利賓納」的媽媽等，全都屬經典角色，每次重播都能引人發笑。而它的經典對白更是數之不盡，不少更會被人用於麻雀枱上，和朋友「切搓」麻雀時使用。

- 「人品好，牌品自然好。」
- 「你要乜我打乜叫做鬆！你打乜我打乜先叫做誅！」
- 「麻雀回來必有因。」
- 「我要同個仔報仇！」

這些均是說起便「有聲有畫面」的經典對白，但還有很多未能盡錄，想回顧的話不如重看電影吧！

記住人品好，牌品自然好！

記住人品好，牌品自然好！

《嚦咕嚦咕新年財》除搞笑場景外，亦有不少人生道理。

《嚦咕嚦咕新年財》除搞笑場景外，亦有不少人生道理。

2.《雀聖》

郭晉安一向都比較多出演電視劇，而《雀聖》便是他其中一套主演的電影，與元秋和元華合作。飾演患有超憶症的他在電影中不乏各種打麻雀的場面，由元秋和元華傳授他麻雀知識，因此有不少「打牌金句」出現，例如：

- 「寧棄莫出銃。 」
- 「人旺我亂碰。」
- 「牌可以輸，牌品不能輸。」

這些都可以在平日打麻雀中應用，而他最為人屬知的「阿旺」演技更可在電影中看到。若果想學習打麻雀的話，這套電影是一個不錯的選擇！

3.《雀聖2之自摸天后》

作為《雀聖》的續集，《雀聖2之自摸天后》的主角變成應采兒，由女性主導故事，講述她靠麻雀向出軌的丈夫和第三者報仇。由於為《雀聖》的續集，因此不少對白都與《雀聖》相似，均是靠一本《麻雀聖經》學習打麻雀。

- 「牌尾食卡窿。」
- 「牌爛未必輸硬，人賤實有天收。」

不過最令人印象深刻的還是「追魂奪命搣」，森美在電影中的搞笑演出亦引人發笑。

郭晉安在電影中為了和麻雀產生感情，便和他們一起睡覺。

郭晉安在電影中為了和麻雀產生感情，便和他們一起睡覺。

元秋向郭晉安傳授《麻雀聖經》。

元秋向郭晉安傳授《麻雀聖經》。

不少港產的麻雀電影都會有打台灣牌的情節。

不少港產的麻雀電影都會有打台灣牌的情節。

4.《嚦咕嚦咕對對碰》

被喻為「子華神」的黃子華一直都是電視劇的收視保證，但卻被稱為「票房毒藥」，所拍的電影都會被標籤成「爛片」。雖然《嚦咕嚦咕對對碰》並非一套特別優質的電影，講述一群商場店主為保住商場的營運，而用麻雀決一勝付，而且內容主要圍繞「台灣牌」，港人未必特別熟悉，但把它當作閒時的消遣亦無妨。

5.《家有囍事1992》

其實《家有囍事1992》並非一套主講麻雀的電影，但它的打麻雀場面卻令人極其印象深刻，以一句「八婆！你居然收埋四條底褲？！」而令人記憶猶新，不足3分鐘的打麻雀片段已經足以令人捧腹大笑，經典對白更是不斷。

- 「唔好打咁大，三百六十。」
- 「唔好打咁耐，八個東。」

更以「棺材」形用八筒，「雀」形容一索等來形容麻雀，不過要數最經典的對白，還是 「八婆！你居然收埋四條底褲？！」。

《嚦咕嚦咕對對碰》比較適合當作閑時的消遣。

《嚦咕嚦咕對對碰》比較適合當作閑時的消遣。

「八婆！你居然收埋四條底褲？！」的一幕令人印象深刻。

「八婆！你居然收埋四條底褲？！」的一幕令人印象深刻。

甚至有人把它製成WhatsApp貼圖。

甚至有人把它製成WhatsApp貼圖。

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