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生活
2024-02-06 20:00:00

福岡旅遊｜福岡摘水果體驗！ 朝聖久留米右田果樹園 任摘爽甜富有柿

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福岡旅遊｜福岡摘水果體驗！ 朝聖久留米右田果樹園 任摘爽甜富有柿

福岡旅遊｜福岡摘水果體驗！ 朝聖久留米右田果樹園 任摘爽甜富有柿

日本水果出名種類豐富又香甜，不少香港人到日本旅行時，都會特意到訪果園體驟親摘水果。今次就帶大家飛到位於福岡的果園，親手摘當造的富有柿，享受家庭樂！

鳴謝：福岡縣香港事務所

採訪：Kristy

攝影：Kristy

「右田果樹園「位於久留米市田主丸町，被稱之為「水果之鄉」。果園免費入場，水果按重量收費。一年四季都有不同水果可以採摘，而最為有名一定是柿子。它們以種植柿子起家，已有90多年經驗。一入果園就可以見到不同語言的指示牌及說明，亦提供英語導覽，非常適合外國遊客。

「右田果樹園」位於久留米市田主丸町。 「右田果樹園」位於久留米市田主丸町。

柿子的最佳採收期為9月至12月，而採收的品種會根據月份而變化。目前果園共有3,500多棵柿間，提供西村早生、早秋、太秋、松本早生富有、富有等5個品種。今次我們採摘的為富有柿，屬於11月上旬至12月上旬限定。

富有柿 柿子採收期 (圖片來源: 右田果樹園) 柿子採收方法 (圖片來源: 右田果樹園)

果園提供剪刀及籃子，開始前會先為大家詳細介紹如何挑選及摘取柿子。與一般的軟柿不同，當造的富有柿猶如蘋果一樣硬淨，足足有拳頭般大。而口感亦與蘋果相近，口感爽脆且味道清甜。中間更沒有果核，拿回香港當手信都不怕會被壓扁。摘滿一籃之後就可以去磅重，每公斤只需800日圓，除開即每個柿約160日圓。比起香港貴至少五倍的價錢，絕對是物超所值！

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果園提供剪刀及籃子。 大家可以隨意摘取柿子。 開始前會先為大家詳細介紹如何挑選及摘取柿子。 大家可以隨意摘取柿子。 大家可以隨意摘取柿子。 大家可以隨意摘取柿子。 提供多個付款方式，方便一眾旅客。 更加可以即摘即食！ 當造的富有柿足足有拳頭般大。 當造的富有柿足足有拳頭般大。 開始前會先為大家詳細介紹如何挑選及摘取柿子。 每公斤800日圓 當造的富有柿足足有拳頭般大。
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除了柿子外，1月至4月的時候，果園更有士多啤梨供採摘。品種包括佐賀穗香、甘王、紅頰、香野、多C莓等，摘完後更可以即場吃60分鐘士多啤梨放題！它們亦計劃未來將有水蜜桃、藍莓等更多水果，以後大家來福岡不妨到訪一下！

1月至4月更可以摘士多啤梨！(圖片來源: 右田果樹園) 1月至4月更可以摘士多啤梨！(圖片來源: 右田果樹園) 1月至4月更可以摘士多啤梨！(圖片來源: 右田果樹園) 1月至4月更可以摘士多啤梨！(圖片來源: 右田果樹園)

右田果樹園

地址：福岡県久留米市田主丸町地徳3024

開放時間：平日10:00-17:00，每週一、五公休

官方網站

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