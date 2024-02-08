網上熱話｜內地女熟食市場遇香港老人 因1事被群嘲老土 網民鬧爆：港人越來越不尊重人

自從通關後，大批內地學生又開始專程到港讀書，因此不時都會看到在港的內地留學生在社交平台上分享日常生活，亦會互相介紹香港好玩好食的地方。不過，有時因為中港差異或矛盾，間中都會有不愉快的事情發生。日前，一位內地來港讀書的女學生就發文指自己在食飯時，偶遇一整圍香港的老人家，原先大家還和諧地聊天，豈料香港老人最後竟因觀察到1事而直嘲事主「老土」，遭事主及大批網民鬧爆「不尊重人」。

內地女來港讀書 與好友相約街市熟食市場 日前，一位由內地來港讀書的女學生在社交平台以「被港人當面說土」為題發文，直指自己在食飯時突然被香港的老人攻擊。她表示自己相約了好友到位於街市的熟食市場食飯，惟因當事人數較多，因此她們一行二人需要跟一圍香港的老人搭枱。她憶述在剛坐下時，老人們都表現得十分熱情，先是詢問事主讀甚麼學校、甚麼專業，場面一度和諧。

偶遇一圍香港老人 竟因1事被群嘲老土 事件的轉折發生在事主的朋友講電話後，只因事主在回答老人問題時，一直堅持用廣東話溝通，惟好友卻用普通話講電話，令到其中一名老人突然說道「你們一看就是內地人」。事主坦言自己當時「天真地問why」，而老人們就用普通話回答指「因為你們穿得很土」，令她們極度尷尬，形容為「第一次被貼臉開大」，最後還是靠食肆的阿姨「拉去旁邊的桌子坐了」才得以緩解氣氛。