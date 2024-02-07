熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-02-07 14:00:00

網上熱話｜內地遊客稱港人禮貌有價 1事解釋服務業黑面原因 網民：中西區比九龍有禮貌

分享：
網上熱話｜內地遊客稱港人禮貌有價 1事解釋服務業黑面原因 網民：中西區比九龍有禮貌

網上熱話｜內地遊客稱港人禮貌有價 1事解釋服務業黑面原因 網民：中西區比九龍有禮貌

中港矛盾屢見不鮮，特別在通關之後，不時都會看到有人爭論香港還是內地的服務較好，有時更會引發罵戰。早前，有內地遊客就在社交平台上發文，直指在來港旅遊時，驚覺香港人的禮貌「暗中都有價格」，文中不但對比酒店業和售貨員的態度，更用1事解釋服務業的黑面原因，引起網民熱議。有網民更倡議遊客遠離香港3類人群，更揚言中西區的人比九龍區更有禮貌。

一位內地遊客在來港旅遊後，就以「香港的禮貌暗中都有價格」為題發文，直指香港人的禮貌其實都有收費。（圖片來源：小紅書） 他表示自己來港時入住了位於紅磡的嘉里酒店，他大讚酒店職員的服務態度良好。（圖片來源：小紅書）
Klook.com

內地遊客稱港人禮貌有價 酒店職員態度良好

服務業的態度一向都是市民關注問題之一，只因良好的服務態度在忙碌的生活中已經買少見少。早前，一位內地遊客在來港旅遊後，就以「香港的禮貌暗中都有價格」為題發文，直指香港人的禮貌其實都有收費。他表示自己來港時入住了位於紅磡的嘉里酒店，他大讚酒店職員的服務態度良好，由入住、拎行李到講解所有資訊都盡心盡力，「盡力回復不是很順口的普通話，臉上總是掛著禮貌的微笑」。

 

售貨員態度冷淡 1事解釋黑面原因

雖然事主對酒店職員的服務態度感到滿意，但對香港其他服務業的質素卻略有保留。他指商場、藥店購物的工作人員「一半態度還平和」，惟另一半則「是沒有笑意且眼神上有些傲慢的樣子」。事主隨後以1事解釋零售業的態度較差的原因，揚言「我覺得也許是因為不像酒店/餐廳那樣收了10%服務費的原因吧」。

 

事主隨後以1事解釋零售業的態度較差的原因，揚言「我覺得也許是因為不像酒店/餐廳那樣收了10%服務費的原因吧」。（圖片來源：電影《恭喜八婆》劇照）

網民倡遠離3類人群 揚言中西區更有禮貌？

事主的發文引起大批網民熱議，有網民同意部分港人的態度的確較一般，更提醒其他人來港旅遊時，應遠離「紅van阿叔」、「茶記阿姨」和「的士阿伯」，揚言這3類人群態度最惡劣。亦有網民認為要「少出入九龍，多留在中西區」，「你就知咩叫國際大都會，否則就係國際大刀會」。

 

Ad Block
（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受