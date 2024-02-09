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生活
2024-02-09 16:00:00

網上熱話｜港女荃灣街頭驚見超靚渠蓋 揭各區主題不一 網民大讚：同日本有得揮！

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網上熱話｜港女荃灣街頭驚見超靚渠蓋 揭各區主題不一 網民大讚：同日本有得揮！

網上熱話｜港女荃灣街頭驚見超靚渠蓋 揭各區主題不一 網民大讚：同日本有得揮！

香港街頭近年有不少轉變，除了路牌上的字體正逐漸更換外，有網民發現原來各區都正慢慢加入色彩繽紛的藝術氣息。日前，有港女在社交平台分享自己在街頭實拍的照片，相中可見荃灣街頭的渠蓋原來靜悄悄地換了新裝，充滿春日氣息的渠蓋更吸引近4千人讚好，亦從網民分享的照片中發現全港各區的渠蓋主題不一，獲大批網民大讚「同日本有得揮」。

（圖片來源：tvN《二十五，二十一》劇照）

（圖片來源：tvN《二十五，二十一》劇照）

港女荃灣街頭驚見超靚渠蓋 春天氣息引近4千人讚好

近年香港街頭有不少事物都有大大小小的轉變，除了疫情後令部分店舖大變身，就連各區的路牌亦正逐漸更換，轉至全新字體。不過，原來大家經常行過，一直踩在腳下未有特別重視的渠蓋亦轉了新裝。日前，一位港女在社交平台以「春天的街角」為題發文，並配上一張色彩繽紛的圖片，只因荃灣街頭其中一個渠蓋由普通的顏色變為帶有春天氣息的圖畫。相中可見，渠蓋上畫有幾朵大紅花，樹枝上更有小鳥和松鼠生活棲息，吸引近4千人讚好。

 

（圖片來源：Facebook@香港風景攝影會）

（圖片來源：Facebook@香港風景攝影會）

揭各區主題不一 網民分享靚渠蓋相

帖文引起大批網民關注，有網民表示不止荃灣街頭的渠蓋換上新裝，其實全港各區的渠蓋亦正逐漸重新裝飾，更坦言各區的主題不一。從網民主動分享的照片中，可見大圍的渠蓋圖案為湖上的白鷺、 中環碼頭的天星小輪，而大澳則有棚屋圖案等，每一款的畫功都十分精美，用色亦相當鮮艷奪目。

 

（圖片來源：Facebook@香港風景攝影會） （圖片來源：Facebook@香港風景攝影會） （圖片來源：Facebook@香港風景攝影會） （圖片來源：Facebook@香港風景攝影會）

設計用心鮮艷 網民大讚：同日本有得揮！

雖然部分網民早已在街頭看過各區渠蓋的新裝，惟大部分網民卻感到十分意外，驚喜表示「原來香港都有」、「香港有進步」、「政府近年唯一值得讚嘅美化」，又大讚「將水渠蓋、地面磚成為景點」、「香港需要有更多特色的藝術創造」。有網民更將香港的渠蓋與日本的作對比，直指現時的精美程度「同日本有得揮」！

 

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（圖片來源：Facebook@香港風景攝影會） （圖片來源：Facebook@香港風景攝影會） （圖片來源：Facebook@香港風景攝影會） （圖片來源：Facebook@香港風景攝影會） （圖片來源：Facebook@香港風景攝影會）
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