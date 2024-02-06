熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-02-06 14:00:00

網上熱話｜港女迪士尼拾獲寒假作業 網民懷疑背後動機反斥事主：咁多事做咩

分享：
網上熱話｜港女迪士尼拾獲寒假作業 網民懷疑背後動機反斥事主：咁多事做咩

網上熱話｜港女迪士尼拾獲寒假作業 網民懷疑背後動機反斥事主：咁多事做咩

長假期對學生來說可謂又愛又恨，只因在享受自然醒、自由自在的同時，各科老師亦會趁着假期給予極多假期作業，令他們不得不抽時間完成功課。早前，一位港女就意外在迪士尼的地上拾獲一本寒期作業，事主擔心學生未能如期交功課，因而在社交平台上發起尋人活動。雖然出發點是好的，但一眾網民就反稱事主的行為「多事」，而失主老師的連串歸還行動亦引起網民爆笑。

 

（圖片來源：Facebook@香港迪士尼樂園）

（圖片來源：Facebook@香港迪士尼樂園）

港女迪士尼拾獲假期作業 孤單身形極搞笑

適逢農曆新年假快將到來，不少學生早已開始放假，以長假期正正是學生需要完成大量功課的日子。早前，一位港女在到迪士尼遊玩時，就在園區地上拾獲一本寒假作業，出於擔心失主未能如期歸還作業，事主因而在社交平台發起尋人活動。從事主的照片中，可見寒假作業孤單地躺在迪士尼的地板上，而她亦根據作業上的名字寫道「吳XX小朋友，你的寒假作業落在港迪了」，場面搞笑。

 

（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）

失主老師現身認領 後續發展超狂

事主的失物發文引起網民熱議，更成功引出失主的老師現身認領，老師先是留言表示「是我帶的研學團！」，更揚言自己將盡快取回，又呼籲「各位好心人千萬別提前給我取走了，謝謝大家」。事後約一星期後，老師在貼文下留言回應指「作業已投送！小朋友加油寫吧」。而從老師的社交平台中，可見她在歸還作業時，更特意制作寫有「吳XX小朋友，你不小心丟掉的作業本，全網幫你找回來，我們幫你帶回家」的巨型橫額。

 

（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）

網民同情失主背後動機 反斥事主：多事！

網民對事態發展十分關注，得知老師已幫忙取回作業後，均為失主鬆一口氣，更大讚老師製作橫額的做法有趣，直指「迪士尼真是一個神奇的地方」。不過，部份網民就反斥事主的行為多事，揚言「吳小朋友本來以為這個計劃天衣無縫，卻沒想到互聯網和大數據的力量」、「本來丟了不想寫的，非得讓我寫」，更笑稱「原來只知道迪士尼有公主，現在知道了有公主的地方就有壞皇后」。

 

Ad Block
（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受