網上熱話｜港女迪士尼拾獲寒假作業 網民懷疑背後動機反斥事主：咁多事做咩

長假期對學生來說可謂又愛又恨，只因在享受自然醒、自由自在的同時，各科老師亦會趁着假期給予極多假期作業，令他們不得不抽時間完成功課。早前，一位港女就意外在迪士尼的地上拾獲一本寒期作業，事主擔心學生未能如期交功課，因而在社交平台上發起尋人活動。雖然出發點是好的，但一眾網民就反稱事主的行為「多事」，而失主老師的連串歸還行動亦引起網民爆笑。

港女迪士尼拾獲假期作業 孤單身形極搞笑 適逢農曆新年假快將到來，不少學生早已開始放假，以長假期正正是學生需要完成大量功課的日子。早前，一位港女在到迪士尼遊玩時，就在園區地上拾獲一本寒假作業，出於擔心失主未能如期歸還作業，事主因而在社交平台發起尋人活動。從事主的照片中，可見寒假作業孤單地躺在迪士尼的地板上，而她亦根據作業上的名字寫道「吳XX小朋友，你的寒假作業落在港迪了」，場面搞笑。

失主老師現身認領 後續發展超狂 事主的失物發文引起網民熱議，更成功引出失主的老師現身認領，老師先是留言表示「是我帶的研學團！」，更揚言自己將盡快取回，又呼籲「各位好心人千萬別提前給我取走了，謝謝大家」。事後約一星期後，老師在貼文下留言回應指「作業已投送！小朋友加油寫吧」。而從老師的社交平台中，可見她在歸還作業時，更特意制作寫有「吳XX小朋友，你不小心丟掉的作業本，全網幫你找回來，我們幫你帶回家」的巨型橫額。