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生活
2024-02-07 18:00:00

網上熱話｜港男食杯麵加1種料勁吸Like 大批網民紛紛回應鬥猛料

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網上熱話｜港男食杯麵加1種料勁吸Like 大批網民紛紛回應鬥猛料

網上熱話｜港男食杯麵加1種料勁吸Like 大批網民紛紛回應鬥猛料

有時加班又或者時間比較趕，大家都會草草食個杯麵當一餐，簡單快捷之餘又能夠醫肚，絕對是方便之選。不過，對於部分人來說，將杯麵當正餐的話略嫌有點頹，因此在可以選擇的情況下，相信大部分人都不會僅將一個杯麵當做一餐。日前，一位港男就在社交平台發文，直指自己因為獨自食飯，因此簡簡單單食個杯麵算，惟在他貼出的圖片中，卻見他的杯麵其實毫不簡單，只因1種加料令更升價十倍，更引來大批網民紛紛回應鬥「猛料」！

日前，一位港男就在社交平台發文，直指自己因為獨自食飯，因此簡簡單單食個杯麵算，惟在他貼出的圖片中，卻見他的杯麵其實毫不簡單。（圖片來源：電影《我的特別兄弟》劇照）

日前，一位港男就在社交平台發文，直指自己因為獨自食飯，因此簡簡單單食個杯麵算，惟在他貼出的圖片中，卻見他的杯麵其實毫不簡單。（圖片來源：電影《我的特別兄弟》劇照）

港男分享一人晚餐 揚言簡單食杯麵就算

對於很多人來說，將杯麵當作宵夜的話完全無問題，而如果要用一個杯麵當做正餐，就會給人一種很頹廢的感覺，而且好dry又未必夠飽。不過，杯麵勝在簡單快捷兼方便，只要有熱水再等3分鐘就可以食用，絕對是趕時間或為求飽肚的首選。日前，一位港男就在社交平台上發文，直指自己晚上「一個人食嘢」，因而打算「簡簡單單整返個海鮮杯麵算​​」，卻沒料到他口中的「簡單」與大眾心目中的略有偏差。

 

因而打算「簡簡單單整返個海鮮杯麵算​​」，卻沒料到他口中的「簡單」與大眾心目中的略有偏差。（圖片來源：Facebook@香港街市魚類海鮮研究社）

因而打算「簡簡單單整返個海鮮杯麵算​​」，卻沒料到他口中的「簡單」與大眾心目中的略有偏差。（圖片來源：Facebook@香港街市魚類海鮮研究社）

Klook.com

海鮮杯麵內竟加1物 引逾6千人俾Like

雖然發文者口口聲聲說「簡簡單單」，但他所配文的照片卻毫不簡單，只因在他的海鮮杯麵中，竟然加了一隻巨型龍蝦，望落極度吸引。從他的照片中，可見他買了一隻有小臂長的龍蝦，恰熟之後直接將脫殼蝦肉原隻放入海鮮味杯麵，這個雙重鮮味的做法為他吸引逾6千人俾Like，一眾網民更紛紛留言貼圖應戰。

 

從他的照片中，可見他買了一隻有小臂長的龍蝦，恰熟之後直接將脫殼蝦肉原隻放入海鮮味杯麵。（圖片來源：Facebook@香港街市魚類海鮮研究社） 雖然發文者口口聲聲說「簡簡單單」，但他所配文的照片卻毫不簡單，只因在他的海鮮杯麵中，竟然加了一隻巨型龍蝦，望落極度吸引。（圖片來源：Facebook@香港街市魚類海鮮研究社）（圖片來源：Facebook@香港街市魚類海鮮研究社） 這個雙重鮮味的做法為他吸引逾6千人俾Like，一眾網民更紛紛留言貼圖應戰。（圖片來源：Facebook@香港街市魚類海鮮研究社）

網民紛紛貼圖應戰：低調地宣布加咗人工

大批網民在留言貼圖回應，分享自己的「加料」經驗，有網民食「大頭蝦濃湯味」公仔麵時，在麵上加了一隻真正的大頭蝦、亦有蝦多過飯的海鮮炒飯，直指這種食法無疑是「低調地宣布自己加咗人工」。最搞笑的是一位網民指自己在食粥時「有魚蝦蟹」，惟他所發布的照片中，卻只見超迷你的魚仔、蝦仔和蟹仔各一隻。不過，有網民就認為他將龍蝦放入杯麵的做法既「哂咗個杯麵」，亦「浪費咗隻龍蝦」，只因「龍蝦同杯麵唔夾」、「反而加塊芝士會更夾」，又揚言如果想享受鮮味，應該「用隻龍蝦煲2小時做湯底，沖落個麵度」。

 

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（圖片來源：Facebook@香港街市魚類海鮮研究社） （圖片來源：Facebook@香港街市魚類海鮮研究社） （圖片來源：Facebook@香港街市魚類海鮮研究社） （圖片來源：Facebook@香港街市魚類海鮮研究社）

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