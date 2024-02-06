網上熱話｜IG驚現網上偷拍專頁 過8000人追蹤 留言超猖狂：移動A4紙

不時都有男女乘客於公共交通工具上，因懷疑被偷拍而起妥執，更會成為網上熱話，引起兩方網民熱烈討論。早前就有女網民發現IG上竟然有一個偷拍專頁，專門偷拍公共交通工具的女性。該名女網民更有發現暗戀對象有追蹤該專頁，令她深感失望，並分享上網希望網民可一起檢舉。

IG驚現偷拍專頁 留言超猖狂！ 該名女網友發現的IG專頁名叫「講女日報」，專頁中大部份的圖片都是在交通工具上偷拍女性。直到現在已經有136個帖子，而每個帖子下的留言都十分猖狂。有不少網友對被偷拍女生的身材評頭品足，「移動A4紙」、「好大包」等。而且個專頁已經有近九千人follow，女網友則希望大家能帶眼識人，認識一個男生前先看看他有沒有follow 這些奇怪的IG專頁。