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職場
2024-02-11 17:15:42

農曆新年2024｜親戚追問人工同感情狀況？　5款神回應輕鬆秒殺萬年長輩題

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【萬年長輩題】親戚FAQ：人工幾多？幾時結婚？5個幽默神回應秒殺萬年長輩題

過時過節，最開心是有利是逗有假放，最谷氣當然要數每逢拜年總有不識趣的親戚、長輩鍾意問長問短！而親戚們老是常問的問題，離不開：「依家做緊咩呀？」，然後是follow-up question:「搵幾錢人工呀？」。感情方面，上句問：「有冇女/男朋友」，下句接力：「幾時結婚呀？」結婚都未夠，轟炸繼續：「幾時生返個呀？」

各位打工仔，面對這些問題，不用愁，亦不必躁底，因為Jobsdb已經為你準備了幽默與智慧並重的應對答案，遇親戚窮追猛打，必要時使出神回應，秒殺他們的問題！

文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台JobsDB提供

農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖）

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問題一：你依家做緊咩呀／返緊咩工呀？

答案愈vague愈好，建議用地點或場所去代入你的工作，長輩們就會比較容易picture到件事。

第一手回應：「返緊銀行／政府工／醫院／寫字樓／地盤／餐廳／機場／學校／超市／車房／喺屋企返工。」（心法：含糊帶過可以輕鬆KO不是真心對你工作有興趣的親戚們，減少因認真回答導致不必要的腦細胞損傷。）

神回應：萬一遇上親戚追問：「咁即係咩工嚟㗎？」你又可以用「答咗等於冇答法」回應：「喺銀行／政府部門／醫院／寫字樓／地盤／餐廳／機場／學校／超市／車房／屋企做嘢囉。」(心法：用麥兜帶你遊花園mode耍走他們，最大好處是reuse原先的答法，毋須增添內容，又可以令長輩感無癮知難而退。再進一步，答完借故去廚房斟水或借尿遁，就此打住這個話題。)

問題二：搵幾錢人工呀？

深呼吸，冷靜再回。

第一手回應：「夠生活啦。」（心法：避重就輕，盡量使用最少的言辭，識趣者自然不會再追問。）

切勿輕視長輩們的決心，你好可能會聽到：「咁即係幾錢啫？」

神回應：「我簽咗公司份保密協議，如果透露咗我嘅人工，佢哋會炒我㗎。三姑，新年流流，俾條生路行吓。」（用求情mode幽默化解對方的咄咄逼人，不硬碰硬，晚輩式耍賴將之耍走。)

農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖）

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問題三：有男／女朋友未呀？

這個問題視乎你有多介意透露自己的感情狀況。如認為不必要隱瞞，可以直回。

第一手回應：有／冇。（心法：直達問題中心點，答時不帶尾音，不要用「有呀」、「有㗎」，令對方意猶未盡，最好放輕語調，漫不經心，要讓對方sense到你對延續這話題不感興趣。）

如果長輩追問：「男／女友做咩㗎？住邊呀？幾多歲？有冇相睇？」

一律神回：「人哋私隱我唔可以代答㗎。」（心法：煞有介事mode，與另一半劃清界線，突顯對方是獨立個體，不是可以任意討論的對象。）

問題四：幾時結婚呀？

先搞清楚敵情，親戚有幾多名兒女？他們都結了婚嗎？這兩點十分重要，可以作為子彈對付以下的煩人問題。

第一手回應：「暫時冇計劃。」（心法：與答「有冇男女朋友」一樣，不帶尾音，漫不經心，最大程度展示你沒有興趣再繼續這話題。）

答得「冇計劃」，預期中三姑會這樣窮追不捨：「仲唔結？你都唔細啦﹗」

神回應：「點解我仲未有表弟婦㗎？表姐幾時結婚呀？表哥係咪仲係嗰個女朋友？你要多啲關心佢哋嘅終身大事呀。」（心法： 採用聲線溫柔兼語帶關懷mode，要向親戚展示你對其家庭成員狀況略知一二，不要以挑釁語氣反問對方，心平氣和，就如長輩圖一樣，充滿關愛氛圍。）

農曆新年｜拍拖未？結婚未？如何回應親戚問題而不尷尬？（am730製圖）

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問題五： 幾時生仔呀？

我知你知他知你想答：「關你咩事呀？」不過新年流流，主和不主戰，收起你的「寸嘴」魂，展現得體一面。

第一手回應：「我哋仲享受緊二人世界。」（心法：誠意作答，表示夫妻恩愛中，有些較開明的長輩，或會就此打住。）

不過要預期有些長輩不會滿意這個答覆，這時候你就要亮劍了。

神回應：「睇相話仔女屬虎旺我哋呀，不過舊年錯過咗，唔緊要，2034年機會會再嚟﹗」（心法：開啟人生滿希望模式，表達你對生仔的宏觀願景，無論長輩之後再說甚麼，微笑、點頭，強調自己與另一半會耐心等到2034，好年將至。）

以上這5條親戚拜年必問問題可能困擾了你很多年，不過看在過年份上，最緊要忍住度氣，展現幽默氣度，笑着回應，不要破壞自己的好心情。

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