自助餐優惠2024｜東涌酒店自助餐人均$108起！歎盡香港特色美食/點心/車仔麵

自助餐優惠2024｜新一年，少不免會同一家大細或親朋好友一起聚舊，吃自助餐就最好不過。香港東涌福朋喜來登酒店御廚，全新推出以香港情懷為主題的自助餐，人均只需$108起，性價比高！自助餐亦不設加一服務費，網店預訂更可享額外折扣優惠，立即睇內文優惠詳情啦！
香港東涌福朋喜來登酒店 御廚｜自助餐優惠
香港東涌福朋喜來登酒店自助餐餐廳御廚，全新推出以香港情懷為主題的性價比自助餐，以經典的港式車仔麵，配上特色湯底和多款食材為主打。自助餐不設加一服務費，網店預訂更可享額外折扣優惠。
車仔麵作為香港最富特色的街頭美食之一，客人亦可在御廚感受到同樣地道風情的酒店星級美饌。香濃的特色湯底，配以多款經典車仔麵美食，每日輪流供應：腐皮福袋、豬紅、牛筋、咖喱魚蛋、豬手、雲吞、豬腩肉，甚至小龍蝦或花膠，麵食、湯底、醬料種類繁多，可一次嚐盡超過 30 款配搭，選擇豐富。
客人亦可自由選擇一系列令人垂涎的中式美食、印度菜式。平日晚餐及周末更有健康沙律及甜品等。周末晚餐的高質香烤肉類美饌更是不可錯過之選。
香港東涌福朋喜來登酒店 御廚｜下午茶自助餐
此外，每逢周末，客人可享用下午茶自助餐，以本地特色美食放縱一下，特別是周末到附近行山或購物的客人，更需要美食來補充體力。除了特色車仔麵外，御廚更提供其他港式街頭美食，燒賣、蝦餃等大受歡迎的點心，甚至炸雞髀、炸魚配他他醬、酸甜炸雲吞及港式西多士，每日輪流無限量供應，一應俱全。
以本地傳統大排檔為設計靈感的御廚，採用淺色調和木材，增加空間感。陽光透過落地玻璃灑落餐廳每一個角落，加上綠色植物點綴，帶來寫意的用餐環境。
香港東涌福朋喜來登酒店 御廚
地址：東涌怡東路 9 號香港東涌福朋喜來登酒店地下大堂
訂座電話：2352 8021
WhatsApp：5523 1380
*自助餐食物每日輪流供應
周一至周五
午市自助餐：淨價$108
晚市自助餐：淨價$148
周末及公眾假期
午市自助餐：淨價$148
晚市自助餐：淨價$198
周末下午茶自助餐：淨價$128