熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-02-13 10:00:00

著數優惠｜愛爾蘭天然護膚品牌Elave限時優惠全單減$30！敏感肌膚保濕套裝／嬰兒／幼童護膚套裝

分享：
著數優惠｜愛爾蘭天然護膚品牌Elave限時優惠全單減$30！敏感肌膚保濕套裝／嬰兒／幼童護膚套裝

著數優惠｜愛爾蘭天然護膚品牌Elave限時優惠全單減$30！敏感肌膚保濕套裝／嬰兒／幼童護膚套裝

隨著冬末春初的來臨，多變的天氣時冷時暖，轉季對肌膚不停受到激擊，導致皮膚乾燥、癢癢、紅腫等問題出現，對於敏感肌膚人士尤為困擾。為了解決和緩解乾敏問題，擁有90年歷史的愛爾蘭天然護膚品牌Elave，憑藉生產傳統藥劑產品的經驗，創造出Elave Sensitive系列，有助預防皮膚在敏感和乾燥的狀況下的問題，一系列適用於敏感肌膚的產品，讓大家告別乾敏肌。

Elave產品使用良好製造規範（GMP）的設施研發和生產，並透過傳統配方結合獲得許可的藥品、醫療設備和殺菌劑生產，經過嚴格的臨床測試，證明對敏感肌膚溫和無刺激。產品保濕效果持久，對舒緩皮膚炎症，減少紅腫和刺痛感有明顯改善，同時修復受損肌膚，建立保護屏障。無論是皮膚過敏、濕疹還是乾敏問題，Elave產品都能為您作全面呵護。

Elave推出的《敏感肌膚保濕體驗套裝》、《幼童肌膚護理套裝》、《嬰兒護膚套裝》，其中包括潔面乳、面霜、身體乳液，以至沐浴露、洗髮露，每件產品都經過精心配製，以滿足敏感肌膚的特殊需求，無論您是成人或嬰幼兒，Elave以天然護膚之道守護您的敏感肌。

憑優惠碼全線產品可享$30折扣

由即日至2024年3月31日期間，於官網購物時輸入優惠碼【ELAVE30】，可享$30折扣。此外嬰兒護膚套裝優惠價以8折發售，只需要 $199（原價 $248），再於官網輸入優惠碼【ELAVE30】，更可額外享$30折扣。

Elave 敏感肌膚保濕套裝

Elave敏感肌膚保濕套裝一套兩件，包括保濕潔面乳、深度保濕乳，專為清潔、修復和注入皮膚水分而設，讓您的皮膚清潔、保濕和深層滋潤。

Elave 嬰兒護膚套裝

寶寶適用的Elave 嬰兒護膚套裝，包括敏感肌嬰兒沐浴露、敏感肌嬰兒深度潤膚霜、敏感肌嬰兒洗髮水，能滋養和保護敏感的嬰兒皮膚。Elave防敏感護膚品經兒科醫生認證，適合初生嬰兒和孕婦使用，特別適用於易患濕疹/皮炎的敏感肌膚及頭皮。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受