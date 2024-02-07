年廿八洗邋遢 大掃除廚房、客廳、廁所清潔必學6招

年廿八洗邋遢 盤點大掃除必學6招

臨近農曆新年，又來到年廿八洗邋遢的時候，用心清潔的話絕對有去舊迎新的作用！以後就為大家盤點6招大掃除必學的方法，根據不同區域有不同的招式，大家不妨按照以下方法進行清潔吧！ 【大掃除順序】 大掃除的順序屬成功進行清潔的第一步！建議首先清潔廚房，由於廚房通常都是家中衛生的重災區，因此需要趁體力好時先打掃廚房。而進行清潔時需要頻繁進入廁所進行洗毛巾、倒污水等動作，因此廁所的清潔則建議留到最後。而清理、擦拭抽屜或櫃子時，想做到事半功倍的話，建議從裡到外的順序進行整理。

【廚房清潔】 廚房裡最令人煩惱的清潔問題便是各種油漬，特別是地磚、牆面等長年累月總會累積不少陳年油漬。 1.廚房地磚：水中加入白醋和蘇打粉，充分攪拌後拖地的話可有助去除油漬。

2.抽油煙機：拆下隔板，將隔板以熱水、少量洗潔精和50毫升食醋浸泡20分鐘，最後用百潔布抹乾淨，其他部位則用抹布擦拭即可。

3.廚房牆面：在廚房紙噴上清潔劑貼在牆上，5分鐘後再用抹布清潔便能解決。

4.洗手盤：塞好下水口，加水再倒入蘇打粉和白醋浸泡，之後用抹布擦拭即可。

【睡房清潔】 比起平日顯而易見的塵埃，睡房最需要清潔的地方，便是隱藏着許多細菌和污跡的床品！

1.床褥：用吸塵器清潔床褥上的污垢，將加了精油的蘇打粉輕輕灑在床褥表面，靜置一個小時後再用吸塵器把污垢吸乾淨。

2.枕頭芯：在洗衣機裡以高温模式加洗衣粉洗乾淨。

3.窗戶：窗戶以用含醋的水噴濕，再用抹布擦拭，最後用舊報紙擦乾。

4.衣櫃：先把衣物清出來，將不要的衣服整理後，衣櫃從頂部先打掃，然後再把衣櫃內部死角清理乾淨。