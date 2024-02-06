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親子
2024-02-06 13:46:40

農曆新年2024｜親戚問題應對技巧 拜年時被問拍拖/人工/結婚百搭回應大法

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親戚問題應對技巧 拜年時被問拍拖/人工/結婚百搭回應大法

親戚問題應對技巧 拜年時被問拍拖/人工/結婚百搭回應大法

農曆新年拜年時，親戚朋友總有人不厭其煩地提出問題，問「拍拖未？」、「結婚未？」、「生仔未？」、「人工幾多？」、「買樓未？」等。在食飯或拜年時既要要親戚保持良好關係，又要避免尷尬，的確不容易。《am730》特意為大家準備親戚問題應對技巧，提供拜年時被問拍拖/人工/結婚百搭回應大法。

農曆新年｜拍拖未？結婚未？如何回應親戚問題而不尷尬？（am730製圖） 農曆新年｜拍拖未？結婚未？如何回應親戚問題而不尷尬？（am730製圖） 農曆新年｜拍拖未？結婚未？如何回應親戚問題而不尷尬？（am730製圖） 農曆新年｜拍拖未？結婚未？如何回應親戚問題而不尷尬？（am730製圖） 農曆新年｜拍拖未？結婚未？如何回應親戚問題而不尷尬？（am730製圖） 農曆新年｜拍拖未？結婚未？如何回應親戚問題而不尷尬？（am730製圖） 農曆新年｜拍拖未？結婚未？如何回應親戚問題而不尷尬？（am730製圖）

親戚拜年常見問題

親戚拜年時常見問題很多，當中最常見為感情問題。而職位及收入也是親戚提早時經常引起尷尬的話題。

  • 讀完書未？
  • 出嚟打算做咩工作？
  • 家用比幾多？
  • 拍拖未？（若沒有，就可能問是否需要安排相睇）
  • 結婚未？
  • 生仔未？（若已有，就會追問幾時生多個）
  • 人工幾多？
  • 加人工未？
  • 買樓未？（若已有，就會追問幾時買多間）
  • 仔女成績/學歷/讀緊邊間學校？
  • 肥咗/瘦咗/高咗？
農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖）

親戚比較子女成就 如何避免尷尬？

不少親戚會比較大家的子女學業或成就，可能會讓你感到不舒服，您可以用以下方法回應來避免尷尬：

  • 莫生氣，保持禮貌和微笑，不要顯得不耐煩
  • 選擇合適話題，避免涉及敏感或爭議性的話題，如政治立場、宗教、金錢等，閒話家常
  • 轉移注意力，如果親戚開始比較子女的成就，您可以轉移話題，例如問他們支持的球隊、興趣、旅行甚至天氣等
  • 設定界限，如果親戚的比較太過傷人或冒犯，可以禮貌地回應，例如說「每個孩子都有自己的優點和特色，不需要相互比較」或「我覺得這個話題不太適合在這裡討論，請您尊重我們的選擇」。
  • 保持幽默，用幽默的方式來回應，例如說「我們的孩子是慢工出細活，不急著跟別人比」或「我們的孩子是隱藏版的天才，不想暴露自己的實力」、「我們的孩子甚麼也不懂，只是常拉彈琴、使用ChatGPT、踢足球罷了」。
農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖）

單身被親戚問點解唔拍拖 如何甩身？

許多單身人士都會在拜年時遇到親戚關心感情狀況，加上農曆新年日子通常與2月14日情人節接近，很容易就會被問到「拍拖未？」、「適要安排相睇」等問題。如果不想透露感情狀況，或者覺得被催婚很不舒服，可以用以下的方法來化解尷尬：

  • 用幽默的方式回應，例如說「我還在等待白馬王子／灰姑娘」、「我已經有了一個心上人，只是缺買樓的首期以示誠意」、「我係一隻無腳的雀仔」等，讓氣氛輕鬆，也可以以此暗示親戚不要再追問，保持距離。
  • 用轉移話題的方式回應，例如說「現在沒有這方面的打算，不過我最近在做一些有趣的事情/去了捷克旅行有件趣事，您想聽嗎？」、「感情不能勉強，正如某電影一樣？尋日看到你IG Story，非常搞笑，對嗎？」、「結婚不是今年的主要目標，今年反而想請假去一個月歐洲旅行，聽講你去過意大利，當地危險嗎」等，將話題引向感情以外方面，讓親戚的注意力轉移。
  • 用拒絕的方式回應，例如說「這是我的個人隱私，我不想談論」、「請您尊重我的選擇，對的人總會出現」、「心上人仍未有，儲錢先最緊要」等，讓親戚知道您的界限。
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