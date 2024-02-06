親戚問題應對技巧 拜年時被問拍拖/人工/結婚百搭回應大法

農曆新年拜年時，親戚朋友總有人不厭其煩地提出問題，問「拍拖未？」、「結婚未？」、「生仔未？」、「人工幾多？」、「買樓未？」等。在食飯或拜年時既要要親戚保持良好關係，又要避免尷尬，的確不容易。《am730》特意為大家準備親戚問題應對技巧，提供拜年時被問拍拖/人工/結婚百搭回應大法。

親戚拜年常見問題 親戚拜年時常見問題很多，當中最常見為感情問題。而職位及收入也是親戚提早時經常引起尷尬的話題。 讀完書未？

出嚟打算做咩工作？

家用比幾多？

拍拖未？（若沒有，就可能問是否需要安排相睇）

結婚未？

生仔未？（若已有，就會追問幾時生多個）

人工幾多？

加人工未？

買樓未？（若已有，就會追問幾時買多間）

仔女成績/學歷/讀緊邊間學校？

肥咗/瘦咗/高咗？

親戚比較子女成就 如何避免尷尬？ 不少親戚會比較大家的子女學業或成就，可能會讓你感到不舒服，您可以用以下方法回應來避免尷尬： 莫生氣，保持禮貌和微笑，不要顯得不耐煩

選擇合適話題，避免涉及敏感或爭議性的話題，如政治立場、宗教、金錢等，閒話家常

轉移注意力，如果親戚開始比較子女的成就，您可以轉移話題，例如問他們支持的球隊、興趣、旅行甚至天氣等

設定界限，如果親戚的比較太過傷人或冒犯，可以禮貌地回應，例如說「每個孩子都有自己的優點和特色，不需要相互比較」或「我覺得這個話題不太適合在這裡討論，請您尊重我們的選擇」。

保持幽默，用幽默的方式來回應，例如說「我們的孩子是慢工出細活，不急著跟別人比」或「我們的孩子是隱藏版的天才，不想暴露自己的實力」、「我們的孩子甚麼也不懂，只是常拉彈琴、使用ChatGPT、踢足球罷了」。