農曆新年2024｜拜年必備！Google龍年合家歡遊戲+好玩科技貼士大合集

一年容易又新年！趁著農曆龍年的到來，Google 帶來一系列適合親子同樂的有趣遊戲如AI動物剪影、AR十二生肖、跟 Google 地圖「行大運」等等，讓大家無論上門拜年或是與親友外遊歡聚，都可以善用科技喜迎龍年！歲次甲辰亦寓意著全新的發展和機遇！Google 特別精選以下多個應用了 AI 及創新技術的功能，讓大家無論是在家或者外遊，都可以善用科技一同創造美好回憶，為新一年注滿活力與創新！ 與家人同樂 Google AI 動物剪影 今年農曆新年，全家人可以一起體驗 Google 的創意AI小遊戲——動物剪影(Shadow Art)。你可以在拜年時玩這款遊戲，用手指在鏡頭前擺出十二生肖的手勢，比如龍、鼠、牛等等，AI 就會因應手勢的剪影進行配對，該生肖的圖案便會在螢幕上活靈活現地展現出來。 Google 影子藝術結合了傳統文化與現代科技，為每一個家庭提供了共享歡樂與親情的絕佳機會。今年就讓我們在這個充滿喜慶氛圍的節日中，與摯愛親朋一同在 Google 影子藝術中「玩」出創意，共享這份特別的新年樂趣！

AI動物剪影

召喚 AR 動物十二生肖 同小朋友一起跳「恐龍舞」 踏入龍年，帶挈「龍」的異父異母兄弟「恐龍」都成為主角！正值農曆新年，親戚與小朋友的一期一會，家長們不妨帶領家中的小朋友一同體驗Google的AR技術奇趣——召喚屬於自己的「恐龍」。只需幾個簡單步驟，你就能召喚出栩栩如生的恐龍，讓小朋友驚喜不已。透過手機或平板電腦，你們可以一起觀察恐龍的細節，甚至與它們互動，彷彿真的將這些史前巨獸帶入了現實世界。點擊版面右上角的喇叭鍵，更可以聽到恐龍的叫聲！一同與孩子們一起在家中共舞「恐龍舞」，享受科技帶來的無窮樂趣和親子時光吧！ 步驟： 1）在具備ARCore功能的 Android 或 iOS 手機上，打開「Google 搜尋」並輸入「恐龍」（中文或英文均可），在相關資訊中選擇「以 3D 模式查看」功能。 2）把3D動物模型拖曳到你心水的位置，並可透過手指操作放大或縮小尺寸。 3）使用手機的相機功能拍攝照片或錄製短片，然後與家人和朋友分享，一同慶祝新年。

Circle to Search 搜尋功能 新年當然要迎來準備節慶的盛事！不論看到網上的搞笑影片或從親友短訊中發現有趣事，都可以善用 Google全新「Circle to Search」功能助你輕鬆搜尋相關資訊。 全新Circle to Search 搜尋功能已在指定高階 Android 智能手機用戶，包括全新 Samsung Galaxy S24系列開通。用戶可以在使用任何應用程式時，無需切換至 Google app，直接用手指圈選或點擊圖片、文字，即時獲得相關資訊；Android 用戶能夠在任何手機程式上，依照個人習慣輕鬆開展搜尋，為日常生活增添更多方便。

Circle to Search

龍年行大運 善用 Google 地圖計劃行山路線 迎接龍年，與家人共同計劃一次別開生面的行山之旅，一同行大運吧！行山愛好者除了可以行龍脊應下景之外，更可以使用全面升級的Google地圖規劃出一條猶如龍形的行山路線（參考YouTube影片）迎接龍年！龍形路線會途徑不少特色景點如：摩星嶺、松林炮台歷史建築，以及山頂凌霄閣等，你亦可以試玩最新沉浸式視圖（Immersive View）功能，鳥瞰山頂凌霄閣的風景，以及探索周邊景點及設施，為旅程做好準備！ Google地圖的AI演算法能提供清晰的導航指引，同時整合天氣、交通和區域繁忙程度等實用信息，確保你的新年假期行山之旅既安全又愉快。無論是探索郊外的秘境，還是徜徉於城市邊緣的自然美景，Google地圖都能助你一臂之力！

善用Google地圖

一 search 即玩隱藏遊戲 一家大細開心過年 新年除了與長輩大戰四方城之外，更可以一鍵搜尋 Google 手機的隱藏遊戲彩蛋，不管是經典的「食鬼」、「踩地雷」，還是刺激的「過三關」，均適合與小朋友一齊玩！

拜年影相必備 一鍵分享相簿 兼容 Android 及 iOS 拜年期間，當然少不了與親朋好友留下倩影，但往往拍攝後如何分享高清相片卻是一大難題。不妨善用Google相簿的相簿分享功能，無須顧及手機裝置的分別，即可方便地將這些美好瞬間傳遞給每位親友，同時確保相片質素。今個新年，就讓 Google 相簿的分享功能幫助你輕鬆記錄與分享每一刻的溫馨與快樂！