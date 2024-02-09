農曆新年2024｜拜年必備！Google龍年合家歡遊戲+好玩科技貼士大合集

一年容易又新年！趁著農曆龍年的到來，Google 帶來一系列適合親子同樂的有趣遊戲如AI動物剪影、AR十二生肖、跟 Google 地圖「行大運」等等，讓大家無論上門拜年或是與親友外遊歡聚，都可以善用科技喜迎龍年！歲次甲辰亦寓意著全新的發展和機遇！Google 特別精選以下多個應用了 AI 及創新技術的功能，讓大家無論是在家或者外遊，都可以善用科技一同創造美好回憶，為新一年注滿活力與創新！
與家人同樂 Google AI動物剪影
今年農曆新年，全家人可以一起體驗 Google 的創意AI小遊戲——動物剪影(Shadow Art)。你可以在拜年時玩這款遊戲，用手指在鏡頭前擺出十二生肖的手勢，比如龍、鼠、牛等等，AI 就會因應手勢的剪影進行配對，該生肖的圖案便會在螢幕上活靈活現地展現出來。
Google 影子藝術結合了傳統文化與現代科技，為每一個家庭提供了共享歡樂與親情的絕佳機會。今年就讓我們在這個充滿喜慶氛圍的節日中，與摯愛親朋一同在 Google 影子藝術中「玩」出創意，共享這份特別的新年樂趣！
召喚AR動物十二生肖 同小朋友一起跳「恐龍舞」
踏入龍年，帶挈「龍」的異父異母兄弟「恐龍」都成為主角！正值農曆新年，親戚與小朋友的一期一會，家長們不妨帶領家中的小朋友一同體驗Google的AR技術奇趣——召喚屬於自己的「恐龍」。只需幾個簡單步驟，你就能召喚出栩栩如生的恐龍，讓小朋友驚喜不已。透過手機或平板電腦，你們可以一起觀察恐龍的細節，甚至與它們互動，彷彿真的將這些史前巨獸帶入了現實世界。點擊版面右上角的喇叭鍵，更可以聽到恐龍的叫聲！一同與孩子們一起在家中共舞「恐龍舞」，享受科技帶來的無窮樂趣和親子時光吧！
步驟：
1）在具備ARCore功能的 Android 或 iOS 手機上，打開「Google 搜尋」並輸入「恐龍」（中文或英文均可），在相關資訊中選擇「以 3D 模式查看」功能。
2）把3D動物模型拖曳到你心水的位置，並可透過手指操作放大或縮小尺寸。
3）使用手機的相機功能拍攝照片或錄製短片，然後與家人和朋友分享，一同慶祝新年。
Circle to Search搜尋功能
新年當然要迎來準備節慶的盛事！不論看到網上的搞笑影片或從親友短訊中發現有趣事，都可以善用 Google全新「Circle to Search」功能助你輕鬆搜尋相關資訊。
全新Circle to Search 搜尋功能已在指定高階 Android 智能手機用戶，包括全新 Samsung Galaxy S24系列開通。用戶可以在使用任何應用程式時，無需切換至 Google app，直接用手指圈選或點擊圖片、文字，即時獲得相關資訊；Android 用戶能夠在任何手機程式上，依照個人習慣輕鬆開展搜尋，為日常生活增添更多方便。
龍年行大運 善用Google地圖計劃行山路線
迎接龍年，與家人共同計劃一次別開生面的行山之旅，一同行大運吧！行山愛好者除了可以行龍脊應下景之外，更可以使用全面升級的Google地圖規劃出一條猶如龍形的行山路線（參考YouTube影片）迎接龍年！龍形路線會途徑不少特色景點如：摩星嶺、松林炮台歷史建築，以及山頂凌霄閣等，你亦可以試玩最新沉浸式視圖（Immersive View）功能，鳥瞰山頂凌霄閣的風景，以及探索周邊景點及設施，為旅程做好準備！
Google地圖的AI演算法能提供清晰的導航指引，同時整合天氣、交通和區域繁忙程度等實用信息，確保你的新年假期行山之旅既安全又愉快。無論是探索郊外的秘境，還是徜徉於城市邊緣的自然美景，Google地圖都能助你一臂之力！
一search即玩隱藏遊戲 一家大細開心過年
新年除了與長輩大戰四方城之外，更可以一鍵搜尋 Google 手機的隱藏遊戲彩蛋，不管是經典的「食鬼」、「踩地雷」，還是刺激的「過三關」，均適合與小朋友一齊玩！
拜年影相必備 一鍵分享相簿 兼容Android及iOS
拜年期間，當然少不了與親朋好友留下倩影，但往往拍攝後如何分享高清相片卻是一大難題。不妨善用Google相簿的相簿分享功能，無須顧及手機裝置的分別，即可方便地將這些美好瞬間傳遞給每位親友，同時確保相片質素。今個新年，就讓 Google 相簿的分享功能幫助你輕鬆記錄與分享每一刻的溫馨與快樂！