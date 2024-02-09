農曆新年2024｜新年買新衫！各大時裝品牌新年系列 MARIMEKKO全新印花/agnès b. 型格龍圖騰

新年買新衫是不少人的習慣，希望在新一年帶來新氣象，有個好的新開始！龍年就快到，各大時裝品牌都推出新年聯乘或膠囊系列，以龍的圖案或紅調色彩，為節日氣氛升溫，也成為拜年「戰衣」，更在新年為自己添上好運氣！ 龍年時裝系列｜ MARIMEKKO 全新印花圖案 Jalo 為慶祝龍年，Marimekko 推出全新的印花圖案 Jalo（高貴），傳遞積極向上、勇往直前和值得信賴的訊息，同時象徵高貴和永恆的友誼。芬蘭設計師 Antti Kekki 為慶祝龍年而全新設計的印花 Jalo（高貴），以絢麗俏皮的色調展現了抽象的形狀，捕捉了 Antti 標誌性的剪紙技藝。新年限定的 Capsule系列以紅色的Jalo圖案活潑現身於衣櫥上，系列包括牛仔外套、兩款T 恤、兩款衛衣、龍紋圖案馬克杯和小方碟、Tote Bag和襪子。在紅、白兩色的襯托下，猶如畫龍點睛的顯得Jalo龍紋圖案相當搶眼吸睛，帶來極具佳節氛圍的時尚新春穿搭，服飾用料上更選用具認可的100% 有機棉organic cotton，從種棉到成衣，全程無污染，貫徹品牌走向永續環保的時尚理念。

龍年時裝系列｜ COS 2024 新春龍年限量系列 COS推出2024新春龍年限量系列，以各款印花與花朵圖案點綴各式獨特設計單品，品牌利用數碼手繪技術，結合細緻印花和立體紋理，在針織背心、高領上衣和襯衫上刻劃複雜的圖案，創意捕捉祥龍的靈巧之姿。龍年限量系列亦將傳統元素與時尚設計共冶一爐，帶來多款中性色調的休閒套裝、披上吉祥紅色的柔軟羊毛針織衫，還有散發從容脫俗氣息的飄逸設計，展現脫俗精緻的優雅美學。

龍年時裝系列｜ CHARLES & KEITH 聯乘知名亞裔美籍設計師 Chet Lo CHARLES & KEITH與知名亞裔美籍設計師Chet Lo合作，推出6款膠囊系列時尚單品。26歲的華裔設計師Chet Lo在時尚重鎮倫敦發跡後，以如刺蝟般的立體釘形針織設計聞名，交織了傳統與前衛風格，以充滿復古主義的未來美學作品多次躍上國際版面，備受Zendaya、Dua Lipa、Kylie Jenner和Doja Cat等人寵愛。 所有聯名款式皆有靈感來自Chet的DNA美學三種顏色：充滿熱情的紅色連結了他的亞裔家庭背景，象徵回歸初心；大膽俏皮的粉紅色喚醒正能量，為作品注入激勵人心的氣勢；而黑色也是他的首選色調，承載別緻又摩登的現代氣氛。

龍年時裝系列｜ lululemon 搵楊紫瓊推廣身心平衡 lululemon邀請國際影后楊紫瓊及舞劇《詠春》8位舞者，合作拍攝《新春，詠春》主題短片喜迎龍年，慶祝象徵新生和希望的春天。lululemon近年致力推廣身心平衡理念，在實踐身心健康的課題上，楊紫瓊建議大眾花時間傾聽、理解內心的聲音，特別是自己的思想、身體和精神狀態，因為這是平衡生活和找尋內心平靜的關鍵，並鼓勵大家在日常生活中融入運動習慣，並在生活中達致平衡。 今年的農曆新年新春限定系列以龍鱗重疊形成的獨特形狀和曲線為靈感。其中緞面燈籠袖外套採用絲滑緞面面料製成，呈現高級光澤感，為白天和晚上約會帶來完美配搭。Align、Metal Vent Tech和Wunder Puff等lululemon經典產品亦推出了新春限定色，滿足運動及日常穿搭需求。

龍年時裝系列｜ agn è s b. 紅黑演繹型格龍圖騰 agnès b.今年以飛龍在天為靈感，把象徵吉祥活動的飛龍吐珠，設計成agnès b. 品牌的「b.」標誌，充滿傳統吉祥之意，又不失現代時尚美。為突顯飛龍的尊貴祥瑞之意，飛龍吐珠圖案更特別選用刺繡工藝製作，揉合中國傳統及西方優雅設計。系列以紅黑兩色為主，前者喜慶應節，後者以黑色襯托突顯飛龍圖案，更見精緻型格。 系列特別設計飛行夾克版型的外套，配以絨毛材質；背部加入精巧偌大的龍刺繡圖案，充滿街頭氣息。系列同時包括飛龍刺繡針織毛衣、短袖T裇及鴨舌帽等百搭單品，新春穿著倍添節日氣氛；亦可將不同單品用作日常穿搭，以充滿玩味及細節設計的時尚服飾。

龍年時裝系列｜ CONVERSE 6 款龍年主題運動鞋 為迎接2024龍年的來到，CONVERSE從中國傳統文化中汲取靈感，以龍鱗、龍紋等傳統元素融入全新系列設計，打造一系列以龍年星運主題的鞋款及服飾單品。 系列囊括6款以龍年配色呼應主題的運動鞋，龍年星運One Star Pro及龍年星運All Star米色的鞋面凸顯新年紅色的品牌標籤，搭配新年特別設計龍鱗樣式鞋帶，並配以金屬龍頭為點綴飾扣。 星運龍須Chuck 70別出心裁地運用了紅色鞋帶寓意星運時刻環繞，鮮紅色鞋帶圍繞鞋身的設計令大家耳目一新。另一款星運龍紋拼接Chuck 70鞋身以新年紅作為配色，滿載新年祝福。鞋面以幾何形狀拼接龍紋、龍鱗多款印花增添造型感，拼接鞋面搭配「龍」字樣鞋底，細節度十足。 而星運龍影印花Chuck Taylor All Star則以黑白色的龍形印花圖案融入鞋面設計搭配紅色內襯，豐富細節更顯新年氛圍。

龍年時裝系列｜ American Eagle 農曆新年系列 美國牛仔服裝品牌 American Eagle 以一系列奪目紅色的時尚單品，在農曆新年為大家帶來好運及喜樂。紅色主調的AE標誌圖案圓領冷衫、短版毛毛領全拉鍊冷衫、超大格紋鈕扣連帽衛衣或暖紅色系長袖T恤等，為新春穿搭注入新氣象及朝氣。下身方面，無論低腰喇叭牛仔褲或百搭的BFF緊身牛仔褲都採用超彈性技術物料，提供極舒適的穿著感，讓你在新一年輕鬆打造時尚造型。如想以更亮麗的造型迎接新春，更可選擇超高腰寬鬆閃石直筒牛仔褲，褲上鑲有閃石點綴，為新年再加上儀式感。

龍年時裝系列｜ LINDBERG 2024 龍年特別款鏡架 有「丹麥皇室御⽤眼鏡」之稱的LINDBERG，以極簡設計風格與舒適聞名。為慶祝龍年， LINDBERG推出兩款特別款鏡架，全球限量發售250副。從上古圖騰到⽣肖形象，作為東⽅文化符號的龍象徵了⼒量、地位和祥瑞，LINDBERG以龍年為靈感。以經典Spirit Titanium系列為基礎，配以精湛⼯藝和充滿東⽅氣息交織⽽成打造的新春特別款。特別款於鏡腳內側雕刻了青龍紋樣，龍⽬、龍⾓和龍鱗等細節栩栩如⽣，內斂設計更能創造出獨特新年風貌，也相當適合⽇常休閒穿搭，也為男⼠和女⼠提供不同片型選擇。