農曆新年又有新好去處！海洋公園今個農曆新年為訪客呈獻一系列充滿驚喜的節慶活動，並隆重推出全新恆常體驗「老大街霓虹璀璨盛會」及「超新星大比拼」。更有CoComelon主題幼兒新年遊樂場，一家大小必玩！
由2月10日至3月3日期間，海洋公園誠邀訪客加入「團園賀年 2024」大派對，齊齊投入充滿傳統特色的節日體驗，大玩特玩，龍騰飛躍賀新歲。
全新霓虹燈招牌閃耀「馬百良葯廠呈獻香港老大街」
首先，五光十色的霓虹燈招牌已進駐「馬百良葯廠呈獻香港老大街」，打造今年最型格的打咭必到熱點 「老大街霓虹璀璨盛會」，讓你置身於80至90年代燈火璀璨的香港街道，一邊吃盡懷舊美食，一邊盡情打卡。
超過十位演員將於每日下午5時起驚喜現身，與訪客互動。他們逢星期一至五會為訪客帶來令人驚艷的「舞動狂熱」，而周末則有一眾歌手在「躍動星輝耀大街」表演環節，呈獻多首流行經典金曲。而每日三場的燈光秀「霓虹閃爍匯演」更是萬勿錯過。此外，訪客只要完成指定任務即可獲得Bingo卡參與「星光Bingo Game」，隨時有機會贏走「星」級禮物！
海洋公園超新星誕生
大家請必前往威威劇場，感受樂壇新力軍 Ocean 6N1的舞台魅力！由公園吉祥物組成的最新樂團，包括威威、包包、Dougie、美雪、樽樽、大嘜及小紅熊，已準備好以一身閃亮造型在威威劇場的全新舞台上載歌載舞，每日於園內為訪客傾力獻上全新表演節目《超新星大比拼》。這場表演製作班底星光熠熠，由資深演唱會監製 Jack Lam 執導，並邀得著名音樂家趙增熹及星級編舞師林文輝，打造嶄新的主題曲和編舞。
新春限定開運美食及甜品
公園更為所有美食愛好者呈獻一系列豐盛的賀年菜式，由「煙三文魚撈起」到熱騰騰的「鮑魚雞煲」，寓意大家在新一年「撈」得風生水起，財運亨通。亦可在水都餅店一嚐賀年精緻甜品，讓你的龍年有個甜蜜開始。
「小王子80周年星空遊歷」驚喜延續
海洋公園為大家延續深受喜愛的「小王子80周年星空遊歷」之旅，訪客於新一年可繼續與小王子一起遊歷星空的旅程。在藝術裝置、閃亮裝飾和霓虹光映照下，大家定必沉醉在歡樂的新年氣氛！
CoComelon主題「幼兒新年遊樂場」
於2月17日和18日期間，公園特別與深受小朋友歡迎的卡通人物CoComelon合作，為1.5至3歲以下幼兒設計「幼兒新年遊樂場」，讓他們有機會換上充滿農曆新年氣氛的服裝，在特別設計的CoComelon卡通角色主題佈景前拍照留念，並與其他幼兒互動、唱歌、參與講故事時間和大玩五感遊戲。
此外，海洋公園吉祥物威威與好友將於「國泰新春國際匯演之夜」花車巡遊中驚喜亮相，花車融合海洋公園和水上樂園的標誌性元素，為慶祝活動增添新年節慶氣氛。
多個必玩賀年活動+新春期間限定精品及遊戲攤位獎品
當大家聽到隆隆鼓聲就知已經到達海濱樂園廣場的「龍騰鳴鼓陣」，於金龍盤繞近5米高開運大鼓下，便可敲響新春好意頭！歡迎訪客盡情擊鼓，為龍年打響頭炮，祈願新一年好運亨通。「團園賀年 2024」節慶活動期間，公園亦安排了「金龍獻瑞」舞龍巡遊和「獅躍龍門」醒獅表演，財神更會與大家見面，把新年氣氛推至高峰。
海洋公園亦推出限定版舞獅熊貓肩膊公仔賀新禧，可愛的熊貓將穿上舞獅頭套，可變出兩款不同的超萌造型，只要放在肩上瞬即增添滿滿的新年氣氛。訪客更可挑戰好玩的遊戲攤位，隨時有機會贏走獨家的福到開運公仔。為迎接年初五及情人節，抱心心刺蝟公仔亦已同步浪漫登場。