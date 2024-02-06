農曆新年又有新好去處！海洋公園今個農曆新年為訪客呈獻一系列充滿驚喜的節慶活動，並隆重推出全新恆常體驗「老大街霓虹璀璨盛會」及「超新星大比拼」。更有CoComelon主題幼兒新年遊樂場，一家大小必玩！

由2月10日至3月3日期間，海洋公園誠邀訪客加入「團園賀年 2024」大派對，齊齊投入充滿傳統特色的節日體驗，大玩特玩，龍騰飛躍賀新歲。

全新霓虹燈招牌閃耀「馬百良葯廠呈獻香港老大街」

首先，五光十色的霓虹燈招牌已進駐「馬百良葯廠呈獻香港老大街」，打造今年最型格的打咭必到熱點 「老大街霓虹璀璨盛會」，讓你置身於80至90年代燈火璀璨的香港街道，一邊吃盡懷舊美食，一邊盡情打卡。

超過十位演員將於每日下午5時起驚喜現身，與訪客互動。他們逢星期一至五會為訪客帶來令人驚艷的「舞動狂熱」，而周末則有一眾歌手在「躍動星輝耀大街」表演環節，呈獻多首流行經典金曲。而每日三場的燈光秀「霓虹閃爍匯演」更是萬勿錯過。此外，訪客只要完成指定任務即可獲得Bingo卡參與「星光Bingo Game」，隨時有機會贏走「星」級禮物！

海洋公園超新星誕生

大家請必前往威威劇場，感受樂壇新力軍 Ocean 6N1的舞台魅力！由公園吉祥物組成的最新樂團，包括威威、包包、Dougie、美雪、樽樽、大嘜及小紅熊，已準備好以一身閃亮造型在威威劇場的全新舞台上載歌載舞，每日於園內為訪客傾力獻上全新表演節目《超新星大比拼》。這場表演製作班底星光熠熠，由資深演唱會監製 Jack Lam 執導，並邀得著名音樂家趙增熹及星級編舞師林文輝，打造嶄新的主題曲和編舞。