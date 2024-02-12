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2024-02-12 00:00:00

農曆新年2024｜6大賀年物品回收地點/方法一覽 利是封/桃花/盆菜兜都有得回收！

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農曆新年2024｜6大賀年物品回收地點/方法一覽 利是封/桃花/盆菜兜都有得回收！

農曆新年2024｜6大賀年物品回收地點/方法一覽 利是封/桃花/盆菜兜都有得回收！

就嚟到農曆新年，相信大家屋企一定有大量利是封、盆菜兜、賀年禮盒等，與其將它們直接送往堆填區，不如選擇捐給有需要人士！以下為大家整理6大賀年物品回收地點及方法，包括利是封、桃花、盆菜兜等，做善事之餘又可以避免浪費！

賀年物品回收｜綠領行動 利是封回收重用大行動

每年新年大家都會收到大量利是封，剩下來的可以選擇透過「綠領行動」回收。它們在全港各區設過百個利是封回收地點，回收的利是封經篩選後，將會重製成「新生利是封」，並於翌年免費向市民派發。不過回收的利是封不接受印有生肖、年份或姓氏、自動黏貼封口、有寫字或塗鴉、有釘或有釘痕、有摺痕或已破損，大家回收前要先檢查清楚！

收集日期：仍未公佈

收集地點：留意官方Facebook的最新資訊

綠領行動 利是封回收重用大行動

綠領行動 利是封回收重用大行動

賀年物品回收｜食德好 賀年食品回收

食德好每年都會舉辦賀年食品及禮盒回收，今年一如往年在全港設立了賀年禮盒及食物公眾回收站，希望市民審視家中過剩的食品，回收後送到基層手中，共享新年。

回收捐贈期：202421 2024229

公眾回收站

食德好 賀年食品回收 食德好 賀年食品回收

賀年物品回收｜環保協進會 年桔轉贈配對網絡

今年環保協進會將繼續舉辦「年桔轉贈配對網絡」計劃，透過配對方法，令捐贈機構/公司直接將年桔送到有需要的地方，當中包括學校蝴蝶園及農場等等，令年桔再生！而住宅屋苑管理處及私人屋宇住戶可考慮繼續種植部分年桔，留待明年再用，既能夠減少過年後棄置時製造廢物，亦可以減少重新購買年桔的開支。

接收年桔表格

捐贈年桔表格

如機構/公司有興趣參與本計劃捐贈年桔；非牟利機構/農場有興趣接收年桔，請於2024229日或之前填妥網上參加表格，而填妥實體表格，可電郵 info@fungyuen.org 、傳真2690-3438或寄往「大埔汀角路鳳園村150號鳳園自然及文化教育中心」至環保協進會。

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環保協進會 年桔轉贈配對網絡

環保協進會 年桔轉贈配對網絡

賀年物品回收｜環保協進會 蘭花轉贈

除了年桔外，環保協進會亦有蘭花轉贈服務。每年農曆新年過後，不少市民會將家中的新年觀賞蘭花拋棄。為減少堆填區的負擔，鼓勵市民轉贈有用資源，本會將舉辦蘭花轉贈活動，詳情如下：

想捐贈蘭花的市民，可在215日至325日，將蘭花送到鳳園蝴蝶保育區教育中心，交給職員作處理後會將蘭花轉贈有需要的慈善團體，以延續植物的生命。建議大家捐贈時除去花盆以減低運輸成本。

收集蘭花時間：上午10:00至下午4:00，假日照常

如何前往鳳園蝴蝶保育區

(觀賞蘭花: 任何蘭花品種皆可，惟不適用於不能重新種植的年花如芍藥、水仙、菊花、桃花等)

環保協進會 蘭花轉贈

環保協進會 蘭花轉贈

賀年物品回收｜環保署 桃花回收

為鼓勵市民回收園林棄置物，減少棄置堆填區，環保署於今年農曆新年假期後，在指定時間及地點回收桃花。綠在綠水埗作為其中一個地區收集點，將於以下日子回收2米以下之天然桃花，再交由YPARK [林‧區]承辦商循環再造成有用物料，轉廢為材。

回收時期：2024217日至225 (正月初八至十六，共9)

收集時間：上午8時至下午6

收集地點：收集地點：位於屯門YPARK [林．區]的中央收集站及54個分布全港的地區收集站，詳情可參閱附件及以下的位置圖。

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環保署 桃花回收 環保署 桃花回收 環保署 桃花回收

賀年物品回收｜綠惜地球 盆菜兜回收

不少家庭都會在新年吃盆菜，剩下來的鐵兜直接丟掉未必太浪費。有網民「Gigichibaby Laurel」於去年發起「盆菜兜回收重用行動」，回收已潔淨的盆菜兜。今年他們繼續與綠惜地球合作，由即日起至229日，於全港多個地點設超過20個回收站。回收後的盤菜兜經過清潔及消毒後，會送回食物供應商，或送到狗場及農場供重用。大家在回收前只需要清洗好器皿，並盆菜公司的名稱、電話及地區，將資料貼在器皿上，方便分類及回收。

收集地點：綠惜地球辦公室 (葵昌路 50 號葵昌中心 7 703 ) 葵興站 Exit A

收集時間：周一至周五 10am-6pm 公眾假期除外

截止日期：2 29

其他回收盤菜兜地點

綠惜地球 盆菜兜回收 綠惜地球 盆菜兜回收
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