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生活
2024-02-05 19:48:44

農曆新年2024｜ifc「繁花香韻」新春香氣藝術裝置 花見小路/芳醇香氛體驗/新春照相亭

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農曆新年2024｜IFC「繁花香韻」新春香氣藝術裝置 花見小路/芳醇香氛體驗/新春照相亭

農曆新年2024｜IFC「繁花香韻」新春香氣藝術裝置 花見小路/芳醇香氛體驗/新春照相亭

一元復始，萬象更新，繁花綻放，生機勃勃。今個新春，香港ifc 商場以初春盛放的花卉為靈感，即日起至225日期間隆重呈獻「繁花香韻」新春香氣藝術裝置，以中央佇立6米高矚目年花為主旋律，加上以五大花瓣區分的體驗區域作伴奏，包括「花見小路」、「花妍綻放」、芳醇香氛體驗、彩蝶互動裝置、新春照相亭，除了相當IG-able外，讓大家與摯愛從視覺、嗅覺等感官感受繁花似錦、春回大地的喜悅。

藝術與傳統結合出五朵主題花瓣 帶來非凡新春體驗

「繁花香韻」新春香氣藝術裝置為大家帶來一個與別不同的新春體驗，將感官藝術與傳統連結一起。走進其中，透過視覺、嗅覺等感官體驗感受繁花盛放、欣欣向榮的新春盛景。大家更可在五個各有特色的體驗區域中，索取同樣以繁花為主題的新春賀卡並蓋上花瓣印章，收集象徵五福的五大印章便可圓滿賀卡上的年花圖案，更可親手撰寫片言隻語，為身邊人送上誠摰的祝福。

大家更可在五個各有特色的體驗區域中，索取同樣以繁花為主題的新春賀卡並蓋上花瓣印章。 ifc商場隆重呈獻 「繁花香韻」新春香氣藝術裝置

打卡點一：花見小路

甫踏進商場中庭位置即被化身花海的佈置所吸引現場滿佈各種風姿綽約的年花，開出一條百花爭妍的小路，拼砌出姹紫嫣红、朝氣蓬勃的美景。兩棵粉紅嬌美的大桃花掛滿桃花形狀的精緻小賀卡，象徵年年豐收及鴻運當頭。大家可盡情賞花拍照，取個好意頭

打卡點一：花見小路

打卡點一：花見小路

打卡點二：花妍綻放

愛花之人必定不可錯過這一架瑰麗秀雅的小花車，放滿宛如藝術品般的年花盆景，展出著多款優雅迷人的年花。香港ifc商場特意挑選具設計感的園林造景和花藝擺設，以繽紛多彩的曼妙花姿送上花程似錦、花開富貴的美好祝願。

 

打卡點二：花妍綻放

打卡點二：花妍綻放

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打卡點三：芳醇香氛體驗

在繁花之中，藏有一束意態與別不同的花卉藝術裝置，以花朵盛開的美態為靈感，更加入由英國香氛世家Jo Malone London精心挑選的芳醇夜來香香氛 (Cologne Intense: Tuberose Angelica)，把香氛藝術融入藝術裝置，帶來別開生面的賞花體驗。純白柔嫩的夜來香綻放著神秘醉人氣息，配以白芷的翠綠辛辣點綴，穿透華麗的琥珀木暖意，優雅而沉靜，令人無比陶醉。香氣隨著花瓣張開散發，不但賞心悅目，且清芬撲臉。大家與香氛裝置拍照後，上載照片至社交媒體，追蹤香港ifc商場社交媒體帳戶，並標記#ifcCNY #JoMaloneLondonHK，即可到Jo Malone London香港ifc商場分店換領限量禮品。數量有限，先到先得，送完即止。

 

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打卡點三：芳醇香氛體驗

打卡點三：芳醇香氛體驗

打卡點四：彩蝶互動裝置

蝴蝶破繭，寓意更新及生命力。踏入這個彩蝶互動裝置，隨即看到身後大螢幕上象徵美滿快樂的彩蝶拍翼翻飛伴隨大翩翩起舞，營造千變萬化的景致。大家除了可以細味藝術與春意的結合，更可捕捉屬於自己的幸福及祝福。

 

打卡點四：彩蝶互動裝置

打卡點四：彩蝶互動裝置

打卡點五：新春照相亭

新春是與親友團圓的時刻，在這個照相亭內，大家可與摰愛盡情擺甫士拍照，展現笑靨如花的燦爛笑容，留下難忘回憶。歡迎各位前來享受與親友合影的珍貴時刻，免費下載充滿新春氣息的相框作點綴的合照，只要追蹤ifc商場的社交媒體帳戶，更可即場獲得實體照片。數量有限，先到先得，換完即止。

 

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打卡點五：新春照相亭

打卡點五：新春照相亭

ifc「繁花香韻」新春香氣藝術裝置

日期：2024130日至225

時間：早上1030分至晚上9

地點：香港ifc商場一樓中庭

電話： 2295 3308

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