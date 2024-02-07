太安樓外賣攻略｜黑松露章魚燒／出爐蛋撻／齊柏林熱狗等西灣河掃街小食

西灣河太安樓是香港島美食好去處，小小地方可找到黑松露章魚燒／出爐蛋撻／齊柏林熱狗／梳乎厘/石磨腸粉等具香港特色食物。如不想排隊，不妨叫外賣回家慢慢享用。位於港島區西灣河的太安樓，多年來都是附近街坊和學生放學掃街、飯後宵夜的好去處，但原來除了魚蛋、手抓餅，還有更多的美食新選擇，今次為大家精選五間太安樓的大熱掃街小食，大家下次到訪時不妨一試！

超人氣章魚燒小店—真·章魚無雙 這間章魚燒小店，來自葵涌廣場，在旺角中心同樣設有分店，店舖主打十多款口味的章魚燒，例如黑松露口味、蟹膏口味、明太子口味等等，坊間少見，因此很受歡迎，門外經常出現人龍。第一次光顧，當然要試試在網上最有人氣的黑松露口味章魚燒，即叫即整，雖然等候時間較長，但每粒都做得外皮焦香，內裏餡料飽滿，章魚大大粒，表面更淋上大量自家製作的黑松露醬，新鮮熱辣，特別滋味。



真‧章魚無雙地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓第一街A25A號舖

營業時間：12:00PM -11:30PM 真‧章魚無雙太安樓店電話︰95447356

關注組熱捧出爐蛋撻—金樺餅店 金樺餅店在太安樓開業近30年，賣港式麵包西餅為主，其中蛋撻和多款懷舊西餅特別值得一試。這店的曲奇餅皮蛋撻向來有質素，近年更因為經網上蛋撻關注組推介後成為網民熱捧之選，出爐時間來訪，目測大部份客人一買買半打，很有吸引力！而懷舊西餅同樣不容錯過，這裏有三角朱古力蛋糕、煙囪餅、黃梅醬蛋糕等，全是香港人的童年回憶。



金樺餅店地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓16號A地下 金樺餅店電話號碼︰31165753