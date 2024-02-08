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飲食
2024-02-08 13:37:23

新年食譜｜鮑魚花螺雞煲、花蛤釀蝦滑、番薯糖水等5款賀年家常餸

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新年食譜｜鮑魚花螺雞煲、花蛤釀蝦滑、番薯糖水等5款賀年家常餸

新年食譜｜鮑魚花螺雞煲、花蛤釀蝦滑、番薯糖水等5款賀年家常餸

農曆新年來臨，又是與親戚及朋友共聚，食團年飯、開年飯等是常識吧。近年興起在家自煮賀年菜式，鮑汁生菜、鮑魚花螺雞煲、花蛤釀蝦滑、清蒸多寶魚、番薯糖水配湯圓等5款賀年家常餸菜，每款都帶有「好意頭」，讓大家可以充滿福氣地過新年！

盆菜或農曆新年多肉少菜，點先食得健康？（am730製圖） 盆菜或農曆新年多肉少菜，點先食得健康？（am730製圖） 盆菜或農曆新年多肉少菜，點先食得健康？（am730製圖） 盆菜或農曆新年多肉少菜，點先食得健康？（am730製圖）

新年食譜｜和氣生財：鮑汁生菜

農曆新年當然要「和氣生財」，一家人和和氣氣，再加上財源滾滾，簡直是每個人新年的願望！而鮑汁生菜的做法特別簡單，如果覺得鮑魚太大塊的話，還可以切成鮑片，方便小朋友食用。

鮑汁生菜材料：生菜 1斤／蒜蓉 適量／罐頭鮑魚 1罐／鹽 適量

鮑汁生菜做法：
1.生菜清洗乾淨，放入加入鹽和油的滾水中焯15秒撈出。
2.熱鑊後倒入罐頭鮑魚加熱，煮至粘稠後倒出備用。
3.熱鑊落油，加入蒜蓉炒香，再加入生菜翻炒後盛出。
4.在生菜上倒上鮑汁，再將罐頭鮑魚放好盤即可。

新年需要「和氣生財」！ 生菜取「生財」的諧音。 鮑汁生菜的做法十分簡單。 不喜歡鮑汁的話，普通炒生菜亦有「生財」的意思。 只需要加熱鮑魚罐頭即可， 十分方便。

新年食譜｜包羅萬有：鮑魚花螺雞煲

在新年每個人都想「包羅萬有」，心想事成！而利用鮑魚、花螺製成的雞煲變取其諧音，讓大家可以「包羅萬有」，福氣滿滿地過虎年！

鮑魚花螺雞煲材料：雞 1隻（已斬件）／新鮮鮑魚 6隻
花螺 半斤／薑片 適量／蔥段 適量
料酒 適量／生抽 3 湯匙／老抽 2 湯匙
蔥花 適量／芫荽 適量

鮑魚花螺雞煲做法：
1.雞身上切下雞油，熱鑊然後以中火煎香雞油。
2.加入薑片和蔥段爆香，再放入雞塊翻炒，然後加入料酒、生抽和老抽，再加入適量滾水，小火燜煮20分鐘。（水不用浸過雞）
3.新鮮鮑魚預先起殼並清理內臟及擦洗乾淨，切刀花後放入已經燜煮了20分鐘的雞煲中，再用小火繼續燜煮 20分鐘。
4.同時將花螺倒入加入料酒的滾水中以大火焯2分鐘，焯好後將有腥味的花螺挑出扔掉。
5.加入花螺，再用小火繼續燜煮15分鐘。
6.關火後加上蔥花和芫荽裝飾即可。

鮑魚花螺雞煲放在餐桌上特別有排場。 材料準備並不困難。 用砂鍋製作效果更佳。 可添加辣椒讓雞煲變辣。 最後加上葱和芫荽裝飾即可。

新年食譜｜笑口常開：花蛤釀蝦滑

正所謂「笑口常開，福氣自然來」，花蛤釀蝦滑不但「笑口常開」，蝦亦取「哈」的諧音，讓笑聲不斷，一家人高高興興過新年！

花蛤釀蝦滑材料：花蛤 300g／蝦肉 200g／馬蹄50g
蛋白 1隻／胡椒粉 適量／鹽 適量／料酒 適量
生抽 10g／麻油 適量／砂糖 適量
蔥花 適量／芫荽 適量

花蛤釀蝦滑做法：
1. 花蛤洗淨，放入清水中加入少許鹽，均勻靜置30分鐘讓花蛤吐沙。
2.鑊中加水煲滾，倒入吐好沙的花蛤，加入適量料酒，煮至花蛤開口後撈出。 
3.馬蹄洗淨去皮，放入攪拌機攪碎後備用。  
4.蝦肉洗淨去蝦腸，放入攪拌機攪碎後備用。 
5.將蝦肉和馬蹄碎倒入碗中，加入蛋白、鹽和胡椒粉，順時針攪拌均勻。
6.將攪拌好的蝦滑釀入開口的花蛤中，蝦滑包裹著花蛤肉，再用殼夾緊。  
7.釀好的花蛤開口向上，然後放入玻璃碟中裝盤。
8.蒸鍋水滾後，在蒸架上放入花蛤，大火蒸8-10分鐘。  
9. 蒸好後取出，將蒸出來的湯汁倒起備用。
10.在鑊中倒入生抽、鹽、砂糖、麻油及50mL湯汁，一邊煮滾一邊攪拌均勻，然後淋在花蛤蝦滑上，再加入少許蔥花或芫荽即可。

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無論大人或小孩都會喜歡。 加鹽可以更容易吐沙。 可以將馬蹄換成粟米粒、蘿蔔粒等。 亦可以將蝦滑變成豬肉、鯪魚滑等。 購買現成蝦滑或墨魚滑更方便。

新年食譜｜年年有餘：清蒸多寶魚

如果想「年年有餘」，當然需要吃魚！而清蒸便是最簡單的方法，即使是料理新手亦可輕鬆做到！但記得在街市要先讓魚檔幫手處理好魚的內臟和魚鱗，這樣在家中便可以更容易處理。

清蒸多寶魚材料：多寶魚 1條／薑片 適量／蔥段 適量
鹽 適量／料酒 適量
蒸魚豉油 2湯匙／熱油 適量

清蒸多寶魚做法：
1.將魚用清水洗2次，再在魚身劃上幾刀。
2.魚身抹上鹽和料酒醃製20分鐘。
3.在蒸魚的盤底擺上薑蔥墊底，再放入魚，魚肚裡再塞點薑蔥。 
4.蒸鍋水滾後，在蒸架上放上魚蒸8-10分鐘，熄火再燜5分鐘。  
5.蒸好的魚去掉薑蔥及倒掉盤裡的湯汁。
6.在魚身放上蔥薑絲，加入蒸魚豉油，然後淋上煮滾的熱油即可。

除了年年有餘外，多寶魚亦有「多寶」的福氣。 可以加入豉椒。 蒸魚豉油味道較甜。 不過不建議加入太多豉油。 淋上熱油令香氣更撲鼻。

新年食譜｜團團圓圓：番薯糖水配湯圓

新年當然要「團團圓圓」，在吃團年飯的時候更加不可以遺漏了代表着團圓的湯圓，用最簡單的番薯糖水（英文︰SWEET POTATO SOUP）配上軟糯的湯圓，簡簡單單已經能甜入心！

番薯糖水配湯圓材料：番薯 250g／薑3片／片糖 適量／湯圓 8粒

番薯糖水配湯圓做法：
1.番薯洗淨後去皮切塊，生薑切片備用。
2.以上食材放入煲中，加入適量清水，大火煮滾後轉小火煮30分鐘。
3.加入適量的片糖後攪拌煮溶。
4.加入湯圓，煮至浮面後即可。 

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新年當然要團團圓圓！ 可以按喜好選擇不同口味的湯圓。 不喜歡吃番薯的話，亦可以直接用薑汁製作。 將湯圓換成番薯丸亦是不錯的選擇。 與家人們開心過節吧！
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