新年食譜｜鮑魚花螺雞煲、花蛤釀蝦滑、番薯糖水等5款賀年家常餸

農曆新年來臨，又是與親戚及朋友共聚，食團年飯、開年飯等是常識吧。近年興起在家自煮賀年菜式，鮑汁生菜、鮑魚花螺雞煲、花蛤釀蝦滑、清蒸多寶魚、番薯糖水配湯圓等5款賀年家常餸菜，每款都帶有「好意頭」，讓大家可以充滿福氣地過新年！

新年食譜｜和氣生財：鮑汁生菜 農曆新年當然要「和氣生財」，一家人和和氣氣，再加上財源滾滾，簡直是每個人新年的願望！而鮑汁生菜的做法特別簡單，如果覺得鮑魚太大塊的話，還可以切成鮑片，方便小朋友食用。 鮑汁生菜材料：生菜 1斤／蒜蓉 適量／罐頭鮑魚 1罐／鹽 適量 鮑汁生菜做法：

1.生菜清洗乾淨，放入加入鹽和油的滾水中焯15秒撈出。

2.熱鑊後倒入罐頭鮑魚加熱，煮至粘稠後倒出備用。

3.熱鑊落油，加入蒜蓉炒香，再加入生菜翻炒後盛出。

4.在生菜上倒上鮑汁，再將罐頭鮑魚放好盤即可。

新年食譜｜包羅萬有：鮑魚花螺雞煲 在新年每個人都想「包羅萬有」，心想事成！而利用鮑魚、花螺製成的雞煲變取其諧音，讓大家可以「包羅萬有」，福氣滿滿地過虎年！ 鮑魚花螺雞煲材料：雞 1隻（已斬件）／新鮮鮑魚 6隻

花螺 半斤／薑片 適量／蔥段 適量

料酒 適量／生抽 3 湯匙／老抽 2 湯匙

蔥花 適量／芫荽 適量 鮑魚花螺雞煲做法：

1.雞身上切下雞油，熱鑊然後以中火煎香雞油。

2.加入薑片和蔥段爆香，再放入雞塊翻炒，然後加入料酒、生抽和老抽，再加入適量滾水，小火燜煮20分鐘。（水不用浸過雞）

3.新鮮鮑魚預先起殼並清理內臟及擦洗乾淨，切刀花後放入已經燜煮了20分鐘的雞煲中，再用小火繼續燜煮 20分鐘。

4.同時將花螺倒入加入料酒的滾水中以大火焯2分鐘，焯好後將有腥味的花螺挑出扔掉。

5.加入花螺，再用小火繼續燜煮15分鐘。

6.關火後加上蔥花和芫荽裝飾即可。

新年食譜｜笑口常開：花蛤釀蝦滑 正所謂「笑口常開，福氣自然來」，花蛤釀蝦滑不但「笑口常開」，蝦亦取「哈」的諧音，讓笑聲不斷，一家人高高興興過新年！ 花蛤釀蝦滑材料：花蛤 300g／蝦肉 200g／馬蹄50g

蛋白 1隻／胡椒粉 適量／鹽 適量／料酒 適量

生抽 10g／麻油 適量／砂糖 適量

蔥花 適量／芫荽 適量 花蛤釀蝦滑做法：

1. 花蛤洗淨，放入清水中加入少許鹽，均勻靜置30分鐘讓花蛤吐沙。

2.鑊中加水煲滾，倒入吐好沙的花蛤，加入適量料酒，煮至花蛤開口後撈出。

3.馬蹄洗淨去皮，放入攪拌機攪碎後備用。

4.蝦肉洗淨去蝦腸，放入攪拌機攪碎後備用。

5.將蝦肉和馬蹄碎倒入碗中，加入蛋白、鹽和胡椒粉，順時針攪拌均勻。

6.將攪拌好的蝦滑釀入開口的花蛤中，蝦滑包裹著花蛤肉，再用殼夾緊。

7.釀好的花蛤開口向上，然後放入玻璃碟中裝盤。

8.蒸鍋水滾後，在蒸架上放入花蛤，大火蒸8-10分鐘。

9. 蒸好後取出，將蒸出來的湯汁倒起備用。

10.在鑊中倒入生抽、鹽、砂糖、麻油及50mL湯汁，一邊煮滾一邊攪拌均勻，然後淋在花蛤蝦滑上，再加入少許蔥花或芫荽即可。

新年食譜｜年年有餘：清蒸多寶魚 如果想「年年有餘」，當然需要吃魚！而清蒸便是最簡單的方法，即使是料理新手亦可輕鬆做到！但記得在街市要先讓魚檔幫手處理好魚的內臟和魚鱗，這樣在家中便可以更容易處理。 清蒸多寶魚材料：多寶魚 1條／薑片 適量／蔥段 適量

鹽 適量／料酒 適量

蒸魚豉油 2湯匙／熱油 適量 清蒸多寶魚做法：

1.將魚用清水洗2次，再在魚身劃上幾刀。

2.魚身抹上鹽和料酒醃製20分鐘。

3.在蒸魚的盤底擺上薑蔥墊底，再放入魚，魚肚裡再塞點薑蔥。

4.蒸鍋水滾後，在蒸架上放上魚蒸8-10分鐘，熄火再燜5分鐘。

5.蒸好的魚去掉薑蔥及倒掉盤裡的湯汁。

6.在魚身放上蔥薑絲，加入蒸魚豉油，然後淋上煮滾的熱油即可。