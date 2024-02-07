深圳美食推介｜深圳3間人氣烤肉店 高質燒肉人均$150起！烤鰻魚/和牛/海膽

深圳美食！不少人都喜歡周末北上深圳搵食，除了酸菜魚、火鍋等中式美食外，深圳亦有很多日式和韓式烤肉餐廳值得一試！今次為大家推介3間深圳人氣烤肉店，可以吃到新鮮即燒的鰻魚、和牛、牛舌、海膽等等，賣相好吸引，燒肉人均$150起就有交易，大家不妨趁假期去試下！
深圳人氣烤肉店1.東洞烤肉大排檔
如果追求高質燒肉食材，推介到「東洞烤肉大排檔」，店舖是深圳時下最受香港人歡迎的燒肉店之一，主打熟食豬肉和新鮮烤鰻魚，另外亦有自助雪糕機、鯛魚燒軟雪糕和多款甜品。推介點烤鰻魚，魚肉肉質香嫩彈牙，可加上醬汁以及搭配紫蘇葉和蒜片，風味十足。店舖除了食物有水準，用餐時更會有專人烤肉，服務貼心！
東洞烤肉大排檔（皇庭廣場店）
地址：福安社區福華三路118號皇庭廣場L1-23
地鐵：會展中心C出口
深圳人氣烤肉店2.山葵烤肉
香港大部分烤肉店都只用明火，而「山葵烤肉」則用炭爐烤肉，風味十足！餐廳走韓式烤肉路線，食物方面牛五花、牛肋條、牛舌、豬五花肉等等都是招牌美食。最推介牛肋條，只用簡單醃料調味，烤熟後牛味香濃，吃起來啖啖肉，配上鮮磨山葵，提鮮減膩，層次更豐富。
山葵烤肉
地址：東園大廈東園路3號
深圳人氣烤肉店3.大無烤肉
在深圳都可以吃到高質和牛！「大無烤肉」位於深圳大型商場卓悦中心內，專賣和牛作烤肉食材。必食人人都打卡的牛舌福袋，軟嫩的手舌包裹著香蔥和蒜泥，入口爆汁，重口味人士一定回味無窮。另外爆珠薄切和牛肉眼很有特色，水果爆珠酸爽清香，跟和牛非常相襯！如果想一口氣品嚐多個和牛部位，推介和牛拼盤，已包括牛肋條、牛五花等。除了和牛還有海膽甜蝦他他，同樣鮮味足料。所謂一分錢一分貨，「大無烤肉」對比以上兩間烤肉店價錢最貴，大家不妨按預算和喜好再考慮下。
大無烤肉
地址：福華路卓悦中心OneAvenue東區2層