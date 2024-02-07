深圳美食推介｜深圳3間人氣烤肉店 高質燒肉人均$150起！烤鰻魚/和牛/海膽

深圳美食！不少人都喜歡周末北上深圳搵食，除了酸菜魚、火鍋等中式美食外，深圳亦有很多日式和韓式烤肉餐廳值得一試！今次為大家推介3間深圳人氣烤肉店，可以吃到新鮮即燒的鰻魚、和牛、牛舌、海膽等等，賣相好吸引，燒肉人均$150起就有交易，大家不妨趁假期去試下！

深圳人氣烤肉店1.東洞烤肉大排檔

如果追求高質燒肉食材，推介到「東洞烤肉大排檔」，店舖是深圳時下最受香港人歡迎的燒肉店之一，主打熟食豬肉和新鮮烤鰻魚，另外亦有自助雪糕機、鯛魚燒軟雪糕和多款甜品。推介點烤鰻魚，魚肉肉質香嫩彈牙，可加上醬汁以及搭配紫蘇葉和蒜片，風味十足。店舖除了食物有水準，用餐時更會有專人烤肉，服務貼心！



東洞烤肉大排檔（皇庭廣場店）

地址：福安社區福華三路118號皇庭廣場L1-23

地鐵：會展中心C出口