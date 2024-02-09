正值大年初一，不少餐廳食肆都會收爐休息。而各大連鎖餐廳的營業時間都會根據假期而有所調整。以下為大家總結大年初一各大連鎖餐廳營業時間，包括譚仔、三哥、壽司郎、麥當勞等，免得大家摸門釘！
新年餐廳營業時間｜譚仔三哥米線
譚仔三哥米線年三十(2月9日)全線譚仔三哥分店休息，以下分店除外：
• 九龍塘又一城 (營業時間 07:45-20:30)
• 元朗形點 (營業時間 11:00-20:30)
• 九龍灣德福廣場 (營業時間 11:00-20:30)
• 希慎廣場 (營業時間 11:00-20:30)
初一(2月10日)至初三(2月12日)店內及手機點餐之堂食及外賣自取訂單，銘謝加一收費，全線分店初五啟市。
新年餐廳營業時間｜譚仔雲南米線
譚仔雲南米線年初一(2月10日) 全線分店將休息一天，年三十(2月9日)、初二至初四(2月11至13日)，部分分店將照常營業(不設早餐時段)，年初五(2月14)全線分店將會正式啟市；初二至初四另收加一服務費。
新年餐廳營業時間｜壽司郎/杉玉
壽司郎及杉玉全線分店都會照常營業，它們更推出「新年豪食祭」外賣盛合$181，包特大生松葉蟹腳、北海道產特大帆立貝、天然黑鮪大吞拿魚腩等，一次歎勻7款壽司。
新年餐廳營業時間｜大家樂
大家樂於農曆新年期間，部分分店繼續營業，各分店營業時間或有變更。
新年餐廳營業時間｜麥當勞
麥當勞農曆新年期間繼續營業。
新年餐廳營業時間｜KFC
KFC農曆新年期間繼續營業
新年餐廳營業時間｜薩利亞
薩利亞於新春期間照常營業，荃灣Aeon店、將軍澳Aeon店和荔枝角Aeon店大年初一的營業時間為11:00-20:00，其餘分店正常營業。而午市套餐只會在2月5至9日、2月19至23日供應午市套餐，其後將恢復正常。