熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
飲食
2024-02-09 15:00:00

農曆新年2024｜大年初一各大餐廳營業時間一覽！ 麥當勞/壽司郎/薩利亞照常營業

分享：
農曆新年2024｜大年初一各大餐廳營業時間一覽！ 麥當勞/壽司郎/薩利亞照常營業

農曆新年2024｜大年初一各大餐廳營業時間一覽！ 麥當勞/壽司郎/薩利亞照常營業

正值大年初一，不少餐廳食肆都會收爐休息。而各大連鎖餐廳的營業時間都會根據假期而有所調整。以下為大家總結大年初一各大連鎖餐廳營業時間，包括譚仔、三哥、壽司郎、麥當勞等，免得大家摸門釘！

農曆新年｜拍拖未？結婚未？如何回應親戚問題而不尷尬？（am730製圖） 農曆新年｜拍拖未？結婚未？如何回應親戚問題而不尷尬？（am730製圖） 農曆新年｜拍拖未？結婚未？如何回應親戚問題而不尷尬？（am730製圖） 農曆新年｜拍拖未？結婚未？如何回應親戚問題而不尷尬？（am730製圖） 農曆新年｜拍拖未？結婚未？如何回應親戚問題而不尷尬？（am730製圖） 農曆新年｜拍拖未？結婚未？如何回應親戚問題而不尷尬？（am730製圖） 農曆新年｜拍拖未？結婚未？如何回應親戚問題而不尷尬？（am730製圖）

新年餐廳營業時間｜譚仔三哥米線

譚仔三哥米線年三十(2月9日)全線譚仔三哥分店休息，以下分店除外：

• 九龍塘又一城 (營業時間 07:45-20:30)

• 元朗形點 (營業時間 11:00-20:30)

• 九龍灣德福廣場 (營業時間 11:00-20:30)

• 希慎廣場 (營業時間 11:00-20:30)

初一(2月10日)至初三(2月12日)店內及手機點餐之堂食及外賣自取訂單，銘謝加一收費，全線分店初五啟市。

譚仔三哥新春營業時間

譚仔三哥新春營業時間

譚仔三哥新春營業時間

新年餐廳營業時間｜譚仔雲南米線

譚仔雲南米線年初一(2月10日) 全線分店將休息一天，年三十(2月9日)、初二至初四(2月11至13日)，部分分店將照常營業(不設早餐時段)，年初五(2月14)全線分店將會正式啟市；初二至初四另收加一服務費。

譚仔新春營業時間

譚仔新春營業時間

譚仔新春營業時間

新年餐廳營業時間｜壽司郎/杉玉

壽司郎及杉玉全線分店都會照常營業，它們更推出「新年豪食祭外賣盛合$181，包特大生松葉蟹腳、北海道產特大帆立貝、天然黑鮪大吞拿魚腩等，一次歎勻7款壽司。

Ad Block
壽司郎全線分店新春期間照常營業 杉玉全線分店新春期間照常營業

新年餐廳營業時間｜大家樂

大家樂於農曆新年期間，部分分店繼續營業，各分店營業時間或有變更。

大家樂分店營業時間

大家樂分店營業時間

大家樂分店營業時間

新年餐廳營業時間｜麥當勞

麥當勞農曆新年期間繼續營業。

新年餐廳營業時間｜KFC

KFC農曆新年期間繼續營業

Ad Block
KFC新年營業時間 麥當勞新年營業時間

新年餐廳營業時間｜薩利亞

薩利亞於新春期間照常營業，荃灣Aeon店、將軍澳Aeon店和荔枝角Aeon店大年初一的營業時間為11:00-20:00，其餘分店正常營業。而午市套餐只會在2月5至9日、2月19至23日供應午市套餐，其後將恢復正常。

薩利亞分店地址

薩利亞新年營業時間 新年餐廳營業時間
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受