農曆新年2024｜新年搞搞新意思！ 5款新派賀年甜品食譜教學

新年的時候總是吃笑口棗、年糕等傳統賀年食品，但其實賀年食品亦可以有一些新意思！以下有5款新派賀年甜品食譜教學，讓大家過一個全新的新年吧！ 【小牛造型曲奇】 即將迎來牛年，當然少不了牛造型的甜品！這款小牛造型曲奇可愛，無論用來打卡還是送客都一流！而且曲奇中更加入杏仁，令口感亦隨之增加。 食材：低筋麵粉120g、牛油60g、糖粉40g、全蛋液18g、可可粉 適量、甜菜頭粉 適量、杏仁 12粒 做法：

1.牛油室溫軟化後加入糖粉攪拌均勻。

2.分兩次加入全蛋液，充分攪拌均勻後過篩加入低筋麵粉，然後攪拌成型，揉成光滑的麵團。

3.進行麵團調色及分麵團。

原色麵團：175g（身體）+ 8g（手）；啡色麵團（原色麵團+可可粉）：35g（身體)+ 12g（手和角）；粉色麵團（原色麵團+甜菜頭粉）：5g（鼻子）

4.所有麵團用保鮮膜包好放入冰箱冷藏30分鐘。

5.取出麵團後，原色麵團175g擀成3-5mm的薄片，再將棕色麵團35g克搓成小份，隨機放到擀平的原色麵團上，再次擀平，然後用模具按壓出牛的形狀。

6.在中間放上杏仁，用小份原色麵團，做出手，再用小份同棕色麵團，做出小牛的角和手掌，最後用粉色麵團做成鼻子。

7.焗爐預熱，於中層以160度焗15-20分鐘。為了防止太過深色，最後5分鐘記得用錫紙蓋起來焗。

8.取出放涼，用色素筆劃上表情，用甜菜蛋粉加水畫上腮紅即可。

【手抓餅蝴蝶酥】 不少人都喜歡吃蝴蝶酥，但其實自己製作亦十分簡單，使用在超級市場也買得到的冷藏手抓餅即可，新年和親朋好友一起製作後再享用吧！ 食材：冷藏手抓餅 3塊、砂糖 適量、蛋黃液 少許 做法：

1. 冷藏手抓餅室溫解凍幾分鐘，在一塊手抓餅上撤上砂糖，然後蓋上另一塊手抓餅，繼續撤上砂糖，再蓋上另一塊手抓餅。

2.將疊起的手抓餅擀平至兩倍大，從麵餅的兩邊各自向中心捲起，捲至中心後將麵團切成小塊。

3.放在焗盤上，表面塗上少許蛋黃液，再撒點砂糖。

4.放入預熱好的焗爐以200度焗20分鐘左右即可。 【年花曲奇】 新年又怎可以沒有年花呢？如果家裏沒有購買年花的習慣，不妨自己「製作」吧！這款蓮花曲奇以紅色為主，特別符合新年的氣氛，長輩們一定喜歡！ 食材：牛油100g、糖粉55g、蛋黃30g、低筋麵粉155g、紅絲絨曲奇粉2g、紅色食用色素 適量 做法：

1. 牛油室溫軟化後加入糖粉攪拌均勻。

2. 分兩次加入全蛋液，充分攪拌均勻後過篩加入低筋麵粉，然後攪拌成型，揉成光滑的麵團。

3.取少量原色麵團，再在剩餘的麵團裡倒入絲絨曲奇粉和一點食用色素。

4.兩個顏色的麵團放入擠花袋中，在焗盤上鋪好牛油紙，先用紅色麵團擠出5個小花瓣，再用白色麵團擠在中間。

5.擠好後放入預熱好的焗爐，以140度焗35分鐘左右即可。