煎蘿蔔糕方法！農曆新年的拜年聚會一定會吃賀年糕點，尤其是惹味的蘿蔔糕更加是招呼親朋的必備美食，但其實煎年糕也有很多竅門和技巧，今次就分享煎蘿蔔糕零失敗5大方法，讓大家烹調時不黏鑊，煎好的蘿蔔糕金黃香脆，人人爭住食！
農曆新年必學！煎蘿蔔糕零失敗5大方法！
1.蘿蔔糕不用解凍
市面上大部分蘿蔔糕都需要冷藏，方便保存，而不少人煎蘿蔔糕時都會有疑問，到底蘿蔔糕是否需要預先解凍？如果想煎蘿蔔糕時不煎散、保持完整，冷凍狀態下的蘿蔔糕其實更結實，就算用鑊鏟翻轉時亦不易散開。
2.蘿蔔糕宜厚切
蘿蔔糕的形狀大小亦是關鍵。新手煎蘿蔔糕怕容易煎爛的話，不妨從切蘿蔔糕這步開始小心處理。蘿蔔糕宜厚切，不但不容易煎散，吃用時更可以品嚐食材口感！
農曆新年必學！煎蘿蔔糕零失敗5大方法！
3.平底鑊熱油是關鍵
切好蘿蔔糕就可以落手烹調。建議使用平底鑊，讓蘿蔔糕平放在鑊中。先預熱平底鑊，用加入食油，讓食油在鑊中均勻加熱後，才放入蘿蔔糕，熱油可避免黏鑊。
4.中火細心慢慢煎
在《食神》中，史提芬周講過：「其實煮食之道，最緊要係一個字——（劃咗個「心」字）」。所以煎蘿蔔糕最重要都是用心慢慢煎，大家可以用中火，每面煎3－4分鐘，煎至表面金黃，同時確保蘿蔔糕內層能傳熱。
5.翻轉一次減低散開機會
最後不少人都會在翻轉蘿蔔糕時不小心令蘿蔔糕「解體」，所以最好只翻轉一次，減低散開機會。