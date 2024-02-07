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飲食
2024-02-07 12:13:01

農曆新年2024｜農曆新年禮盒合集！即睇早鳥優惠 蛋卷/曲奇/蝦子麵/糖果

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新年禮盒2024｜農曆新年禮盒推介！即睇早鳥優惠 蛋卷/曲奇/蝦子麵/糖果

新年禮盒2024｜農曆新年禮盒推介！即睇早鳥優惠 蛋卷/曲奇/蝦子麵/糖果

賀年禮盒推介！農曆新年將至，是時候準備新年禮盒送禮給親朋好友，祝願對方新一年事事順景。以下為大家精選了香港多間星級酒店和高質餅店推出的賀年禮盒，當中包括蛋卷、曲奇、蝦子麵及糖果等等，包裝精美意頭好，送禮又夠實用，而且部分更有早鳥優惠，大家不妨預早入手啦！

新年禮盒2024｜半島精品店龍年迎春賀年禮盒

半島精品店推出一系列賀年糖果及各式中西美點禮盒，讓大家甜甜蜜蜜過好年！新春糖果盒以精美的舞龍圖案禮盒盛載應節美點，除糖果外，亦有各式精選烤焗果仁、蝴蝶酥、蛋卷、曲奇、朱古力片等等，包羅所有新春拜年必備的精美小吃，送禮自奉皆宜。另外更有兩款新春禮物籃，以龍頭為設計，別具氣派，均滿載各式賀年糕點、中西美點、名茶及香檳，有興趣的話一於考慮下！為了方便港島區的顧客選購半島精品，半島精品店於2024年1月4 日至2 月 26日在國際金融中心內之連卡佛增設期間限定店，除各式賀年佳品，更特別推出滿載美點的騰龍名珠賀年禮盒 (438港元)，僅於期間限定店可供選購。

半島精品店與咖啡廳
地址：九龍尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場

半島精品店連卡佛期間限定店
地址：國際金融中心商場連卡佛，中環金融街8號國際金融中心商場3 樓

半島精品店官網訂購

新年禮盒2024｜「望月」Pokémon 特別版蝴蝶酥禮盒 早鳥優惠$168

「望月」於龍年推出多款蝴蝶酥及曲奇賀年禮盒，除了有人氣蝴蝶酥，提供多款口味的曲奇，包括玄米茶、芝士椒麻、焙茶、抹茶、朱古力、伯爵茶及杏仁。當中最吸引的定必是Pokémon 特別版蝴蝶酥禮盒，除了印有可愛的笑臉Pikachu的蝴蝶酥禮盒，特別版套裝還附上Pokémon利是封及專屬紙袋，大人小朋友都一定鍾意！價錢方面，原價$198，即日起至2024年1月19日更有農曆新年禮盒早鳥預訂優惠，即只需$168就可購入，相當超值！

望月官方網站

九龍區

尖沙咀 K11 Art Mall

地址：河內道18 K11 Art Mall B2 Kiosk 2

營業日期：即日起 2024229

營業時間：11am – 9pm*

*202312222425日營業時間為12nn – 8pm

香港區

銅鑼灣 崇光百貨Sogo

地址：軒尼詩道555號崇光百貨B2

營業日期：由2024110 212

營業時間：10am – 10pm

銅鑼灣 時代廣場City Super

地址：勿地臣街1 時代廣場 B1

營業日期：由2024117 219

營業時間：10am – 10pm

新界區

沙田 新城市廣場Citysuper

地址：正街18 新城市廣場1 2204214號舖

營業日期：由2024117 219

營業時間：10am – 10pm

新年禮盒2024｜COVA 皇牌迷你扇子酥禮盒$238

意大利米蘭著名高級餐飲品牌 COVA於今個新春推出全新「皇牌迷你扇子酥禮盒」（$238），每塊均由由品牌大師團隊手工製作，融合米蘭傳統配方及精湛工藝，百分百使用高級法國 AOP 牛油，千層酥皮層層由糕點大師手工精心摺疊成小扇子的造型，烘焗後金黃酥脆，入口香濃牛油味，香甜可口。COVA 迷你扇子酥由本地人手製造，每天限量供應，由1月9日起於指定香港 COVA 餅店， 包括中環太子大廈、金鐘太古廣場、銅鑼灣利園、尖沙咀港威商場及九龍塘又一城及網上商店限量發售。

COVA網上商店

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新年禮盒2024｜逸東軒 限量版星級嚐味禮盒

逸東軒推出星級嚐味禮盒，內有逸東軒的3款招牌美點：自家製XO醬、香酥琥珀合桃和頂級人參烏龍茶葉，禮盒以高貴典雅的木盒承載。品嚐星級滋味後，更可將木盒變奏成實用的糖果盒或家居儲物櫃，收納家居小物，減少送禮包裝為環境帶來的影響。星級嚐味禮盒原價$388，於2024131日前訂購，即可以早鳥優惠$318購買。

網上訂購逸東軒星級嚐味禮盒

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新年禮盒2024｜逸東軒 限量版星級嚐味禮盒

新年禮盒2024｜逸東軒 限量版星級嚐味禮盒

新年禮盒2024｜THE 24 . ST 餅禮專門店 門市限定新春優惠

為迎接龍年來臨，以蝴蝶酥而聞名的餅禮專門店 THE 24 . ST，以祥龍為靈感設計了「新年特別版 · 蝴蝶酥禮盒套裝」，迎合節日送禮的需求。此外，更推出兩款全新禮盒「精選茶點禮盒」和「手工焦糖果仁脆撻禮盒」，兩者都包含了匠心打造的全新甜點「堅果脆餅」，口味多樣且圖案精美！每款甜點均為香港新鮮製造，設有獨立包裝，為親朋送上最誠摯的甜蜜心意。

門市限定新春優惠現在進行中！由即日起至 2 月 24 日於門市購買 3 盒「雜錦蝴蝶酥禮盒 15 件裝」，讚好或追蹤品牌 Facebook 或 Instagram，即可獲贈 1 盒單口味「蝴蝶酥禮盒 9 件裝」或 2 張「$50 現金禮券」。優惠有限，送完即止。

網上訂購 THE 24 . ST新年禮盒

新年禮盒2024｜東海堂蛋卷＋烘焙禮盒 滙豐信用卡7折

東海堂アローム嚴選日本優質食材，為大家送上多款烘焙禮盒，如北海道3.6牛乳蛋白卷、和式花海禮盒等，由即日起至2月4日滙豐信用卡更可享 7折優惠。推介新產品花禮雙層禮盒（特價：$179，滙豐7折價：$156.8/盒，會員價：$155/盒）採用兩層設計，上層為香脆鬆化的細蛋卷，而下層牛油曲奇和咖啡曲奇兩款口味，味道一流，罐身與罐面亦有心思，特別以日式花花作點綴，大方且美觀，是送禮首選！另外北海道3.6牛乳蛋白卷（特價：$167，滙豐7折價：$146.3/盒，會員價：$144/盒），亦是東海堂的皇牌產品，採用北海道3.6牛乳，香濃牛奶味突顯蛋白清香，全牛油製作，不含人造牛油。無添加防腐劑、色素及香料，適合一家人齊齊分享！

Klook預訂

 

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新年禮盒2024｜香港維港凱悅尚萃酒店x雙喜粉麵廠 喜悅蝦子麵連XO醬賀年禮盒

香港維港凱悅尚萃酒店與北角老字號–雙喜粉麵廠獨家合作推出「喜悅蝦子麵連XO醬」賀年禮盒($288)，禮盒均包括8個獨立包裝雙喜蝦子麵及1瓶深受本地老饕喜愛的雙喜蝦籽XO醬，送禮自用兩相宜。雙喜粉麵廠為北角春秧街老字號，產品僅採用天然材料於本地新鮮製作，絕不含防腐劑，而招牌蝦子麵採用上等麵粉及一級蝦子、日本原粒瑤柱和溏心吉品乾鮑製成，味道香醇突出。另外雙喜的XO 醬亦有誠意，採用獨特配方，加入蝦籽、蝦米、瑤柱和金華火腿等上乘食材，完美搭配蝦子麵，口感層次極佳。酒店現正進行早鳥優惠，每盒$238，即日起至2024年2月10日可於網上商店或香港維港凱悅尚萃酒店2樓The Farmhouse Deli餅店購買，數量有限，售完即止。

Klook預訂

 

新年禮盒2024agnès b. DÉLICES 五福臨門賀年禮盒 早鳥優惠88

新春將至，agnès b. CAFÉagnès b. DÉLICES多款龍年限定賀年禮盒喜氣登場！為長輩送上精緻豐盛的五福臨門賀年禮盒或四喜洋洋賀年禮盒，最大方得體；另外亦有不同甜點選擇，如雜錦片裝朱古力禮盒、全新推出的拉鍊金屬小禮盒、賀年牛油曲奇禮盒、精緻茶包禮罐及新春禮籃等，讓你按不同需要及喜好為親朋好友準備新春賀禮。凡由即日起至202424日，憑匯豐信用卡及美國運通信用卡於agnès b. CAFÉ全線門市及網店訂購2024新春系列產品，更可享有88折早鳥優惠。有關更多agnès b. CAFÉ & FLEURISTE 2024新春系列詳情，可瀏覽網店電子目錄參閱相關資訊。

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agnès b. CAFÉ & FLEURISTE 2024新春系列 agnès b. CAFÉ全新推出賀年牛油曲奇禮盒，喜慶圖案富新春特色。HK$230/12塊 agnès b. DÉLICES新春攢盒，巧妙設計盛載福氣好運。HK$690 agnès b. DÉLICES雜錦片裝朱古力禮盒，手繪賀語別具溫度。HK$320/16塊
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新年禮盒2024Pâtisserie Jane龍躍春滿禮盒及龍騰福氣禮盒

送兔舊年，龍躍新歲！人氣甜品店Pâtisserie Jane今年再度推出廣受歡迎的賀年甜點禮盒系列，呈獻共十二款特色美點；除可作單盒裝購買，亦提供「龍躍春滿禮盒（兩件裝）」及「龍騰福氣禮盒（四件裝）」兩大選擇，讓大家以自選組合形式拼湊心儀禮盒套裝，為親朋好友送上龍年摯誠祝福。除了現有八款味道，今年更帶來四款全新驚喜口味，包括大熱鐵觀音開心果朱古力曲奇、經典丹麥曲奇、鬆脆可口朱古力蝴蝶酥，以及滋味十足的朱古力杏仁脆脆，款式包羅萬有，不論作為送禮或宴客同樣大方得體，以滿滿祝福，祝願大家龍年好運齊來！

開放時間：上午9時至晚上7時（星期一至六）、中午12時至晚上7時（星期日及公眾假期）

官方網站

Facebook專頁

龍騰福氣禮盒（四件裝） 龍躍春滿禮盒（兩件裝） 丹麥曲奇｜經典丹麥唧花曲奇沾上朱古力，口感鬆化並帶濃郁牛油香，簡單美味。 朱古力杏仁脆脆｜用上法國Valrhona朱古力製作的朱古力脆脆實屬大人小孩最愛，加入杏仁碎增加口感，滋味十足。 朱古力蝴蝶酥｜先將鬆脆的經典蝴蝶酥沾上朱古力，面頭灑上酸甜可口的粒粒士多啤梨乾，帶來多重滋味。 奶香烏龍桂圓紅棗曲奇｜濃郁的烏龍茶帶有淡淡奶香，再以清甜的桂圓及紅棗作點綴，老少咸宜。 伯爵榛子曲奇｜Pâtisserie Jane的經典牛油曲奇，以伯爵茶入饌，細膩香濃，粒粒榛子更令口感滿分。 芝麻蝴蝶酥｜牛油的香氣加上蝴蝶酥鬆脆的口感，再沾上黑白芝麻，份外酥香，細味一口清茶後更能品嚐到濃厚麻香，是拜年的完美配搭。 原味蝴蝶酥｜經典的原味蝴蝶酥採用法國牛油製作，不但牛油香氣馥郁，口感亦鬆脆，酥而不膩。 乾蔥煙肉曲奇｜香口的煙肉碎加強了曲奇的口感，乾蔥將香氣提升至另一層次，這款曲奇絕對是鹹甜愛好者的不二之選。 雪花酥｜雪花酥中的棉花糖香甜，配上微酸的小紅莓，清新開胃，交織出不同滋味，口感有嚼勁，是不可錯過的甜品之一。 蒜蓉櫻花蝦曲奇｜此款曲奇以蒜蓉配上鮮味的櫻花蝦乾，惹味十足，令人欲罷不能。 鹹蛋肉鬆曲奇｜曲奇加入鹹蛋碎，鹹香可口且鬆化無比，啖啖肉鬆更是舌尖的頂級享受，為味蕾帶來無限驚喜，送禮自用皆可。

新年禮盒2024｜捷成酒業新春美酒推介

新年有大量美食，當然也少不美酒！捷成酒業今年推介3款佳釀：「武當珍藏梅多克葡萄酒2018」散發出果醬般的紅色水果香氣，入口乾淨柔順，中段展現出豐富的野莓和黑醋栗等紅色和黑色水果味，餘味則帶有濃鬱、完全成熟的赤霞珠的標誌，酒體圓潤且優雅，建議搭配羊肉串、脆皮雞肉和豬肉春卷。

「蒙大菲酒莊納帕谷赤霞珠紅酒2019」散發誘人果香包括櫻桃，黑布冧帶有鼠尾草及薄荷的草本香氣，以及檀香和香草豆的風味。酒體飽滿，入口後香氣富有表現力以及層次，帶有濃郁甜美又充滿活力的黑色水果香氣，以及一絲溫暖的橡木香氣，口感輕盈，可以搭配用來芝士、羊肉、牛扒、排骨和香腸。

另一款「金賓波本威士忌」，這款酒體中等的波本威士忌，散發略帶辛辣及橡木味的雲呢拿香氣，呈現焦糖、雲呢拿、穀物和橡木的圓潤口感，並以淡淡甜香及烘烤橡木味作結，加冰塊、純飲或調配為雞尾酒均可。

捷成酒業網店更由即日起至218日推出一系列禮遇：

1. 自選$2,688精選6支美酒套裝，可獲贈Mouton Cadet 長相思白酒一支 (750ml) 及新年遊戲套裝乙套 (價值$420)

2. 購買滿$1,000，可獲贈Mouton Cadet 長相思白酒一支 (750ml) (價值$170)

3. 購買滿$3,000，可獲贈Mouton Cadet 長相思白酒一支 (750ml) Riedel 精美酒杯一對 (價值$500)

另外，由即日起至125日，凡於北角或康澤花園的惠康分店購買兩支武當美酒，即可獲贈酒瓶塞乙個，數量有限，送完即止。

捷成酒業網店

新年禮盒2024｜武當珍藏梅多克葡萄酒2018 新年禮盒2024｜蒙大菲酒莊納帕谷赤霞珠紅酒2019 新年禮盒2024｜金賓波本威士忌 自選$2,688精選6支美酒套裝，可獲贈Mouton Cadet 長相思白酒一支 (750ml)及新年遊戲套裝乙套 (價值$420) 購買滿$1,000，可獲贈Mouton Cadet 長相思白酒一支 (750ml) (價值$170) 購買滿$3,000，可獲贈Mouton Cadet 長相思白酒一支 (750ml) 及Riedel 精美酒杯一對 (價值$500)

新年禮盒2024｜「回味」系列新年送禮精選 低至$108

香港本地品牌「回味」以最上乘的進口鮮牛油及農場直送鮮雞蛋為基礎，精心炮製優質鬆脆可口的傳統食品，在保持傳統美味之餘，包裝色彩亦添驚喜。同時，產品不含防腐劑、香精或色素，每一罐都滿載心思，絕對能為您的親朋好友帶來甜蜜滋味和祝福「回味」系列新年送禮精選包括雞蛋卷、鳳凰卷、酥餅和曲奇。雞蛋卷經過精心調配和烘焙，外層酥香金黃，美味脆口；鳳凰卷則有金黃鬆脆的外皮，口感豐富多樣；酥餅外皮金黃酥脆，口感香口鬆化；而曲奇有「原味花漾曲奇」和「咖啡花漾曲奇」兩種口味，均經過精心烘焙，味道香濃，令人回味無窮。 以上精選禮品不僅美味，也具有新年帶來祝福和美好的寓意。送禮或自用，都能帶來無窮的享受和喜悅。於117日至29日期間，在各零售點包括Citysuper、誠品、SOGO、菁雲J’s Garden、一AEON STYLE、百佳、TasteHKTVmall網店、Watsons店，均設有新春檔期優惠

傳統雞蛋卷(特級牛油、特濃雞蛋、香濃椰汁)｜HKD$108 酥餅(蝴蝶酥、杏仁酥)｜HKD$108 花漾曲奇(原味)｜HKD$108 花漾曲奇(咖啡味)｜HKD$108 傳統鳳凰卷(椰子芝麻、紫菜肉鬆、咖哩肉鬆)｜HKD$128

新年禮盒2024Rachel's Kitchen躍龍鳳舞賀年禮品$358

Rachel's Kitchen —— 城中最具名氣及口碑的烹飪中心之一。 今年誠意推出「躍龍鳳舞」賀年禮品，其產品均為香港本地手工製作，所採用的食材皆為精挑之選，點滴都蘊含Rachel對每位客人的祝福之意。品牌所有產品均為本地手工製作，精選龍年賀年食材包括「桂花」香滿天下，譽滿天下寶樹，崇高美好、吉祥、勝利象徵；「合桃」寓意順心如意，家庭和睦，趨吉避凶，多福少災；「杏仁」 含健康、美麗、幸福、希望與好運象徵；「荔枝」代表健康長壽，象征福如東海壽比南山。 送俾自己長輩，祝願長輩身體健康、萬事如意。期盼大家新的一年能為大家帶來幸福、健康、財富與吉祥！

訂購日期：即日起至21

取貨日期：129

取貨方式：親臨Rachel's kitchen 自取（地址：大角咀通州街 103號星淮酒店2樓）或速遞送貨（運費到付）

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Rachel's Kitchen躍龍鳳舞賀年禮品 荔枝合桃一口酥 桂花琥珀合桃 法式經典鳥結糖

新年禮盒2024CACAOLAB 龍年如意禮

CACAOLAB推出龍年如意禮盒，包含了30片各種口味的朱古力和3款美味的朱古力堅果，給你帶來一系列CACAOLAB的經典口味：豐富寡糖成分且GI值低，不但滿足味蕾，也有益身體健康的「單一產地黑朱古力」；以水果本身的甜味和香味與黑朱古力融合而製成的「無添加糖．果味黑朱古力」；同時體驗黑朱古力的多樣性和層次感的「風味朱古力」；及品嚐朱古力堅果的精緻與獨特融合的 士多啤梨牛奶朱古力杏仁、摩卡朱古力杏仁和玫瑰荔枝牛奶朱古力榛子。除了能大飽口福之外，禮盒驚艷的包裝設計，讓人一眼就能感受到節日的熱鬧和喜慶，絕對是送禮或新年全盒的最佳選擇，在喜慶的節日中，送上滿滿的甜蜜祝福！禮盒更貼心地附上緞帶，不僅能增添華麗風格，還可以將其作為掛飾使用，為節日增添獨特的風采！

地址：銅鑼灣白沙道20

營業時間：星期一至五08:00 - 21:00

星期六、日及公眾假期 11:00 - 21:00

CACAOLAB 官方網站 

CACAOLAB 龍年如意禮盒 CACAOLAB 龍年如意禮盒 CACAOLAB 龍年如意禮盒

農曆新年2024｜農曆新年禮盒合集！即睇早鳥優惠 蛋卷/曲奇/蝦子麵/糖果

人氣咖啡品牌 Bacha Coffee自去年正式登陸香港後，一直大受歡迎，是送禮的首選禮物。新年將至，Bacha Coffee 網上商店以及ifc門店推出個性化定製禮籃服務，讓客人可以在農曆新年及情人節送禮時獻上心意。咖啡方面，必買品牌全新口味的散裝咖啡豆，如舞龍咖啡、阿茲特克夜晚、甜心咖啡和蜜龍咖啡，送禮自用皆宜，咖啡迷必備！由即日起至2024年2月25日,凡於 Bacha Coffee 夿萐咖啡 IFC 咖啡精品店購買任何產品(外帶咖啡除外),單一訂單滿港幣588元或以上,即可獲贈 8 個 Bacha Coffee限定利是封。此外,從1月15日至2月25日期間,於 Bacha Coffee 夿萐咖啡網上商店單一訂單購物滿港幣588元或以上,亦可獲贈品牌利是封。數量有限，先到先得。

Bacha Coffee 網上商店

Bacha Coffee
地址: 香港中環金融街八號國際金融中心商場1樓1063號舖
營業時間: 8:00am - 10:00pm
電話: +852 2301 1910

新年禮盒2024｜Paul Lafayet 2024「焰龍」賀年禮盒系列 低至七一折

Paul Lafayet推出全新限量賀年禮盒「焰龍迎春禮盒 2024」（$698），由法國女插畫家 Emilie Sarnel 操刀設計，盒共有三層，以經典六角形全盒為設計，特別印上手裏拿著法式甜點的焰龍卡通圖案，充滿賀年氣氛！禮盒內有多款手工藝曲奇、朱古力果仁、原片茶葉等，更附上特製焰龍骨瓷碟乙隻，以及一套八個的焰龍利是封，絕對是農曆新年高質送禮之選。此外還有今年首次登場的迷你賀年禮品包「限量版焰龍福袋」（$138），限量1,500 份，紅絲絨小袋子繫上金色焰龍掛飾，內有去年剛推出的人氣產品意大利芝士撻，以及伯爵茶原片茶葉。
除了以上兩款新產品，Paul Lafayet 亦推出多款新年禮盒，推介「雙撻禮盒套裝」（$456）內有法式焦糖燉蛋撻及意大利芝士撻、「雙茶禮盒套裝」（$236）及「手工藝曲奇禮盒」（$178/12 件裝、$318/24 件裝），全部嚴選用頂級食材精心製作。，由即日至 2 月 2 日，凡購買 Paul Lafayet「焰龍迎春禮盒 2024」可享低至七一折優惠。

Paul Lafayet網址

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