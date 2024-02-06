農曆新年2024｜香港富麗敦海洋公園酒店 體驗地道香港年味 點心/賀年美食/自助餐

香港富麗敦海洋公園酒店在農曆新年期間推出一系列精緻傳統新春點心及賀年美食，融合香港傳統年慶文化，讓大家感受地道香港年味。
「玉」中菜廳 精緻點心及賀年美食
新年是和家人相聚的好時機，香港富麗敦海洋公園酒店內的「玉」中菜廳出品一向高質，農曆新年期間更有多款意頭「富」足新春賀年點心，用由屢獲殊榮的行政總廚賴正成師傅精心設計，當中包括「龍馬精神」黑松露龍蝦餃：於傳統的薄皮蝦餃中加入龍蝦肉，提昇柔嫩鮮甜的層次之餘，它與黑松露的獨特香氣更相得益彰；還有「金銀滿屋」奶皇金元寶、「三星拱照」鮑魚好市大利燒賣等。
另外亦有「富」貴平安新春賀年小菜及喜慶新春賀年團圓盛宴。賀年小菜包括鮑魚撈起、年糕撈起、「金銀滿屋」（橙花蜜煎金蠔）及「心想事成」（百花釀關東遼參）等。與此同時，喜慶新春賀年團圓盛宴更可搭配一系列醇酒如馬爹利藍帶幹邑等。每位港幣888元*配2款特選幹邑每位港幣1,388元*（兩位起），配350ml馬爹利藍帶幹邑每位港幣1,788*元（四位起）。
星耀廳祥龍賀歲自助餐
除了品嚐傳統中菜，自助餐也是團年飯的好選擇，星耀廳將於2024年2月9日至15日供應令人垂涎的農曆新年呈獻祥龍賀歲自助餐，豐富的傳統賀年美食包括魚生撈起、橫財就手（南乳豬手）、笑口常開（茄汁煎蝦）、包羅萬有（盆菜）、滋潤矜貴鮑魚花膠燉湯，還有多款海鮮和國際美食迎接龍年。初一至四期間，每枱賓客除了可免費享用「撈起」一份，亦可品嘗琳琅滿目的美饌，包括冰鎮新鮮海鮮、多款中式美食、現烤海鮮及烤肉，以及一系列特色甜品，一家人都一定食得滿足！
自助午餐:
價格為成人每位港幣688*元，小童每位港幣388元；時間為中午12時至下午2時30分
自助晚餐:
價格為成人每位港幣838*元，小童每位港幣428元；時間為晚上6時至晚上9時30分
(農曆新年初一至初三之晚市設2個時段)
新春賀年糕點及禮物籃
農曆新年當然要買賀年糕點送禮！香港富麗敦海洋公園酒店推出一系列糕點定價由港幣338元起，推介傳統椰汁年糕、「玉」臘味蘿蔔糕以及健康滋味的珍菌素蘿蔔糕。賀年禮物籃則有「富」足新春尊貴賀年禮物籃，定價港幣2,688元 ，內裏除了包含「玉」臘味蘿蔔糕、日本香菇、義大利紅酒外，還包括一張香港富麗敦海洋公園酒店餐飲禮券（價值港幣800元）及多款禮品。