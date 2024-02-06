農曆新年2024｜香港富麗敦海洋公園酒店 體驗地道香港年味 點心/賀年美食/自助餐

新年是和家人相聚的好時機，香港富麗敦海洋公園酒店內的「玉」中菜廳出品一向高質，農曆新年期間更有多款意頭「富」足新春賀年點心，用由屢獲殊榮的行政總廚賴正成師傅精心設計，當中包括「龍馬精神」黑松露龍蝦餃：於傳統的薄皮蝦餃中加入龍蝦肉，提昇柔嫩鮮甜的層次之餘，它與黑松露的獨特香氣更相得益彰；還有「金銀滿屋」奶皇金元寶、「三星拱照」鮑魚好市大利燒賣等。 另外亦有「富」貴平安新春賀年小菜及喜慶新春賀年團圓盛宴。賀年小菜包括鮑魚撈起、年糕撈起、「金銀滿屋」（橙花蜜煎金蠔）及「心想事成」（百花釀關東遼參）等。與此同時，喜慶新春賀年團圓盛宴更可搭配一系列醇酒如馬爹利藍帶幹邑等。每位港幣888元*配2款特選幹邑每位港幣1,388元*（兩位起），配350ml馬爹利藍帶幹邑每位港幣1,788*元（四位起）。

星耀廳祥龍賀歲自助餐

除了品嚐傳統中菜，自助餐也是團年飯的好選擇，星耀廳將於2024年2月9日至15日供應令人垂涎的農曆新年呈獻祥龍賀歲自助餐，豐富的傳統賀年美食包括魚生撈起、橫財就手（南乳豬手）、笑口常開（茄汁煎蝦）、包羅萬有（盆菜）、滋潤矜貴鮑魚花膠燉湯，還有多款海鮮和國際美食迎接龍年。初一至四期間，每枱賓客除了可免費享用「撈起」一份，亦可品嘗琳琅滿目的美饌，包括冰鎮新鮮海鮮、多款中式美食、現烤海鮮及烤肉，以及一系列特色甜品，一家人都一定食得滿足！

自助午餐:

價格為成人每位港幣688*元，小童每位港幣388元；時間為中午12時至下午2時30分

自助晚餐:

價格為成人每位港幣838*元，小童每位港幣428元；時間為晚上6時至晚上9時30分

(農曆新年初一至初三之晚市設2個時段)