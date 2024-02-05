就快到農曆新年，因工事繁忙還未去辦年貨迎接親朋戚友？不要緊，今次為各位精選港九熱門辦年貨小店，一文看清到底瓜子、芋蝦、蛋散等在哪裡尋，好讓各位可以一口氣買齊所有賀年小食！
瓜子篇：
荃灣老字號 上海陸金記瓜子大王
位於荃灣大河道的上海陸金記瓜子大王，創辦至今超過70年，是香港現時僅有自設瓜子工場的老店之一，賣點是製作過程繁瑣花功夫，由洗瓜子到炒瓜子，通通由人手負責，火候才能控制適宜。另外五香醬油瓜子更要煮製至入味，傳統美食絕對不簡單。貨品款式眾多，傳統紅瓜子、黑瓜子、葵花子等等都齊備，店內亦有賣糖蓮子、糖冬瓜，自家出品加上老字號招牌，質素不容置疑。
上海陸金記瓜子大王
地址：荃灣大河道5號地下
芋蝦篇：
何謂芋蝦？
據說芋蝦本來並非球形，只是一條條油炸芋絲，因頭尾兩端看起來像蝦鬚和蝦腳，才被稱作芋蝦，後演變成球狀，更有賀年喜慶的感覺。製作時先將芋頭切絲，用五香粉等調味後，用鐵線網篩助以塑形然後油炸，成品似繡球，精巧漂亮。
長輩最愛 95年老字號陳意齋
陳意齋創辨於在一九二七年，賣各款糕餅小吃，杏仁餅、燕窩糕、薏米餅等都是熱門貨。每逢新年，店內都有不少專程來買芋蝦的客人，店舖出品的芋蝦除了味道手工都值得一讚，意頭也好，因此是不少長輩辦年貨時購物清單上的Must-have Item！
陳意齋
中環分店地址：中環皇后大道中176號D地下
太子分店地址：太子太子道西157號別樹華軒地下3號舖
旺角、筲箕灣買八珍醬園手製芋蝦
「八珍甜醋分外香」，這個品牌口號伴隨不少香港人成長。不過店舖其實不止賣醬油，每逢節日亦有推出節慶食品，農曆新年都有推出年糕蘿蔔糕，而店家的手製芋蝦更是口碑產品，很受歡迎，入口香酥，過年招呼好友也夠體面。
八珍醬園
旺角分店地址：旺角花園街136A號
筲箕灣分店地址：筲箕灣東大街128F
中環分店地址：中環威靈頓街75號
油角、蛋散篇：
深水埗超人氣唐餅老店生隆餅家
賀年全盒中絕對少不了香口的油炸小食，油角、蛋散等都是老少咸宜的選擇。位於深水埗的生隆餅家，開業二十多年，主力各款唐餅和中式糕點，口味傳統又正宗，加上價錢合理，深受一眾街坊捧場。時近新年，熟客都會前來買油角蛋散，尤其是油角外形飽滿，用料扎實，深得人心。
生隆餅家
地址：深水埗北河街66號地舖
旺角米芝蓮推介老店 奇趣餅家
奇趣餅家於1984年開業，連星級美食指南米芝蓮也推薦，吸引不少人慕名光顧。紅豆燒餅、豆沙燒餅、雞仔餅等等全是店舖名物。必買鹹蛋散，吃起來富有南乳鹹香，香脆的口感讓人吃不停口，值得一試。
奇趣餅家
地址：旺角花園街135號地下