香港紅十字會首度聯乘Snoopy 「第二屆紅十字會定向挑戰」1-3/3一連三日全城參與

「第二屆紅十字會定向挑戰」將於2024年3月1日至3日一連三日舉行，現正公開接受報名。今年香港紅十字會與國際品牌Snoopy™ 合作，以「重建生活‧重建家園」為主題，鼓勵大眾積極參與，透過挑戰不同任務和遊戲，了解氣候危難帶來的影響，學習備災及急救知識，同時加深認識香港紅十字會的人道服務。今年更邀得星級大使鄭裕玲（Do Do 姐）及 活動大使 193 郭嘉駿@ERROR、應智越（細貓）支持，發聲出力呼籲市民參與！

活動將於線上線下同步進行，並設有超過60個打卡點及4個實體任務點，參加者需在限時180分鐘內自行策劃路線，於九龍各區大街小巷，尋找指定「打卡點」挑戰不同任務，爭取最多分數，而在3月2日更設有4個「實體任務點」，例如模擬為傷者包紮及施行心肺復蘇法等，成功挑戰可獲取額外分數。活動既富特色又多元緊張刺激，而參加者只需使用活動指定應用程式打卡，即可查看即時分數及剩餘時間，操作簡便。

活動於 3 月 1 日至 3 日舉行 參賽者將獲精美選手包

「第二屆紅十字會定向挑戰」共分為公開組、企業組、樂齡組、青少年組及親子組，參加者只需在網上報名。除個別組別外，參加者須符合有關年齡限制及捐款支持活動，而香港紅十字會亦歡迎參加者慷慨捐助，支持各項人道服務。

成功參加團隊將於兩星期內收到大會發出確認通知，成功報名的參加者更可獲得精美的「第二屆紅十字會定向挑戰選手包」乙份，當中包括：大會T恤、兩用索袋及紀念獎牌等，活動期間參賽組別能根據指定比賽日期內，自由彈性地進行比賽。

活動詳情

網上報名連結