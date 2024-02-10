INITIAL x蜷川實花聯乘系列 浪漫繁花圖案/網紗透膚設計 打造春季層次穿搭

春回大地，正是繁花盛開之時。INITIAL今年春天與日本知名女攝影藝術家兼電影導演蜷川實花合作，推出聯名系列，將蜷川實花特有的花卉元素以及華麗構圖，融入多款服飾中，加上透膚設計配合寬版剪裁，打造充滿藝術品味的wearable art系列，以時尚姿態為新一年帶來新氣象。
蜷川實花善於用前衛的風格展示大膽鮮豔、虛實交錯的夢幻視覺美學，經常在作品中呈現大量的花、情和色彩，既迷幻又迷人。今次系列亦以「Flourishing Flowers（春花爛漫）」為題，將蜷川實花特有的花卉元素融入不同服裝之中。
系列除了T恤和襯衫等Unisex單品外，還有一系列專為女性設計的浪漫印花春裝，例如網紗外套、網紗上衣、網紗層次長裙、短款外套、寬版開襟冷衫、寬版襯衫、連身裙及鉛筆裙。其中網紗透膚款式，既為穿著者添上神秘性感的面紗，又能打造舒適的春季層次穿搭，演繹出蜷川實花前衛和充滿藝術感的風格。系列亦在製衣工藝上花了不少心思，例如為了刻畫出櫻花怒放時的華美及藝術家的獨特風格，品牌特意局部結合繡花和數碼印花技術，展現鮮豔及柔和色調間的對比和交錯，營造優雅氣質
蜷川實花擅長以現代視角詮釋傳統日本文化，持續於日本及海外的大型博物館和畫廊舉辦藝術展覽，更曾獲得多項大獎，包括日本最具權威性的木村伊兵衛攝影獎。今次她還親自操刀，為聯乘系列拍攝一系列照片，展現她對色彩豐富、光線明亮的風格和花卉的迷戀。照片充滿其標誌性的紫粉藍綠色調，以及繁花與模特兒之間的唯美互動和構圖，呈現出豐沛而迷人的春景。