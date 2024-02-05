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2024-02-05 21:42:37

TWIST Valentine's Day Love Sale 歐洲名牌手袋精品大減價 大量貨品平過三折

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TWIST由即日起2月14日，進行Valentine's Day Love Sale。

TWIST情人節Valentine's Day Love Sale開催。全場商品將以超優惠價格出售，最低達三折。由即日起214日期間，會員購買指定折扣商品，還可額外享受九折優惠。

TWIST Valentine's Day Love Sale，精選禮品包括GUCCISAINT LAURENT PARISTORY BURCHBOTTEGA VENETALOEWEVALENTINOCHLOE'ALEXANDER MCQUEENFENDIBURBERRY等多款名牌手袋和配飾。TWIST網店同時進行減價，消費滿指定金額，還可享現金優惠和免運費。這是千載難逢難得的機會，立即把握多重優惠，於TWIST實體店或TWIST網店，為重視的人選購情人節禮物。

 

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Love Sale詳情優惠內容

TWIST情人節Valentine's Day Love Sale，全場名牌禮品以優惠價發售，最低可達三折。會員購買指定折扣商品，還可額外享受九折優惠。而在TWIST網店購物，消費滿指定金額，還可享受最高減免500元現金優惠，和免運費服務。而且中國、香港、台灣和澳門地區，都可享受免運費優惠。

 

地址：九龍尖沙咀彌敦道63 iSQUARE 國際廣場UG06

網店：www.twisteshop.com

查詢：2797 2111

 

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