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科技
2024-02-06 18:15:00

家居寬頻丨HKBN夥TP-Link推「Priority Plus」一站式家居Wi-Fi方案

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香港寬頻與TP-Link合作推出「Priority Plus」一站式家居Wi-Fi方案，全面提升客戶的網絡娛樂體驗。香港寬頻持股管理人及產品發展及管理主管(住宅方案)許偉文(左)，與TP-Link香港及澳門區域產品總監周航。

香港寬頻與TP-Link合作推出「Priority Plus」一站式家居Wi-Fi方案，全面提升客戶的網絡娛樂體驗。香港寬頻持股管理人及產品發展及管理主管(住宅方案)許偉文(左)，與TP-Link香港及澳門區域產品總監周航。

香港寬頻夥拍TP-Link推出全新「Priority Plus」一站式家居Wi-Fi方案，引進亞太區首個Aginet網絡管理平台，配合香港寬頻2000M光纖寬頻，以及一站式的服務支援，為客戶帶來優越家居寬頻體驗。

「Priority Plus」主打TP-Link Aginet系列路由器，利用Aginet Unified Cloud統一雲端管理系統(TAUC)，能主動偵測用戶Wi-Fi網絡健康狀況。當發現網絡異常便可即時進行遙距診斷及修正，毋須上門檢查，令企業實現零接觸部署，並可隨時隨地遠端管理網際網絡和Wi-Fi服務。TP-Link Aginet系列更提供廣泛的產品種類以滿足客戶日益增加的網絡需求，包括Wi-Fi 7路由器、Mesh Wi-Fi、5G+光纖寬頻路由器、網絡安全系統等。

同時，香港寬頻宣布新客戶現登記「Priority Plus」一站式家居Wi-Fi服務，每月月費248港元起，即可享受2000M家居寬頻服務連TP-Link Aginet AX6000路由器及一站式Wi-Fi支援服務。「Priority Plus」更為客戶提供專業安裝服務、7X24技術支援、合約期內如有問題將安排專業人員上門「一換一」路由器更換服務，免卻處理Wi-Fi疑難的煩惱。

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