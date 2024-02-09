玩盡「刁芒」優勢 雙屏多工 架勢堂 ASUS Zenbook DUO (2024)

多得Intel Core Ultra加持，AI筆電如雨後春筍般不停應市。就好像今年初才於CES 2024亮相，雙屏筆電新作14吋ASUS Zenbook DUO (2024)，趕及在農曆新年假期前在港上市。結合過往ASUS Fold系列摺疊特色與ASUS Duo第二副屏應用，全新ASUS Zenbook DUO(2024)用盡雙14吋3K OLED篤芒作業優勢，配合磁吸式全尺寸鍵盤，令搭載支援AI應用Intel Core Ultra的筆電，公娛兼備，更加實用。

ASUS Zenbook DUO (2024)用盡雙14吋3K OLED篤芒作業優勢。

打孖上 提供19.8吋工作視野 ASUS Zenbook DUO (2024)採用上下兩個達91%屏佔比、14吋16:10比例、120Hz更新率Lumina OLED觸控屏，合共提供19.8吋工作視野。得益於筆電支援ScreenXpert屏幕快捷設定，加上底部附有40至70度調校角度的支架，像「雙屏模式」以一個屏幕上工作的同時，參考另一個屏幕上的內容，毋須切換標籤頁或視窗；「分享模式」攤平筆電讓每個人各自檢視屏幕畫面；甚至「桌機模式」直立顯示，方便編程人員使用，一樣輕而易舉。雖然ASUS Zenbook DUO (2024)具備雙屏設計，但14.6毫米薄切、1.35公斤輕巧機身，體積跟普通筆電無異，流動性高。配合全尺寸ErgoSense磁吸式鍵盤，用家可按實際需要將鍵盤覆蓋下屏幕，來取代虛擬鍵盤打字，無縫結合雙屏裝置的生產效能及傳統手提電腦的便攜性。