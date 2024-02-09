玩盡「刁芒」優勢 雙屏多工 架勢堂 ASUS Zenbook DUO (2024)

多得Intel Core Ultra加持，AI筆電如雨後春筍般不停應市。就好像今年初才於CES 2024亮相，雙屏筆電新作14吋ASUS Zenbook DUO (2024)，趕及在農曆新年假期前在港上市。結合過往ASUS Fold系列摺疊特色與ASUS Duo第二副屏應用，全新ASUS Zenbook DUO(2024)用盡雙14吋3K OLED篤芒作業優勢，配合磁吸式全尺寸鍵盤，令搭載支援AI應用Intel Core Ultra的筆電，公娛兼備，更加實用。
打孖上 提供19.8吋工作視野
ASUS Zenbook DUO (2024)採用上下兩個達91%屏佔比、14吋16:10比例、120Hz更新率Lumina OLED觸控屏，合共提供19.8吋工作視野。得益於筆電支援ScreenXpert屏幕快捷設定，加上底部附有40至70度調校角度的支架，像「雙屏模式」以一個屏幕上工作的同時，參考另一個屏幕上的內容，毋須切換標籤頁或視窗；「分享模式」攤平筆電讓每個人各自檢視屏幕畫面；甚至「桌機模式」直立顯示，方便編程人員使用，一樣輕而易舉。雖然ASUS Zenbook DUO (2024)具備雙屏設計，但14.6毫米薄切、1.35公斤輕巧機身，體積跟普通筆電無異，流動性高。配合全尺寸ErgoSense磁吸式鍵盤，用家可按實際需要將鍵盤覆蓋下屏幕，來取代虛擬鍵盤打字，無縫結合雙屏裝置的生產效能及傳統手提電腦的便攜性。
搭載AI運算NPU 生產力全面提升
規格方面，新機最高選配Intel Core Ultra 9 185H處理器、32GB LPDDR5X記憶體和最高2 TB PCIe 4.0 SSD，符合Intel Evo認證，適合流動工作使用。由於Core Ultra系列處理器內建NPU神經處理單元，可加速AI運算多工處理，進一步提升工作、創作及娛樂質量；支援AiSense攝影鏡頭及AI降噪技術，以全新演算法提升視訊會議效率。針對雙屏顯示的高負載和散熱設計問題，廠方於OLED面板及主機版之間加入特殊散熱架構和雙風扇。至於重新設計的75Whr特大電池，更提供13小時以上續航力，比上代產品延長兩成電池壽命，還支援PD快充及USB-C Easy Charge功能，僅49分鐘即可以充電至60%。
售價方面，採用Ultra 7 155H與1TB PCIE版本售17,998港元；改用Ultra 9 185H與2TB PCIE版本則賣22,998港元，現已上市。