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科技
2024-02-11 06:00:00

直立式吸塵機 吸力、電量等功能購買前必做比較

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直立式吸塵機 吸力、電量等購買前必做比較

直立式吸塵機 吸力、電量等購買前必做比較

年廿八洗邋遢大掃除，或日常家居清潔都需要使用吸塵機（英文︰vacuum cleaner）。如果有一部適合的吸塵機幫忙不少，本文教大家如何揀選最適合自己的吸塵機。近年最常見、最多人用的

是無線直立式吸塵機。無線直立式吸塵機優點是相對輕身，靈活又不浪費空間。隨着它的普及各大品牌都推陳出新，推出不同款式。

購買直立式吸塵機攻略 1功能 

購買無線直立式吸塵機前，第一樣可以留意功能。到底你只需要普通的吸塵功能，還是想要拖地功能？家中是否養寵物又或是經常一地頭髮？甚至是想用吸塵機來吸床上的塵蟎？

若吸塵機有提供這些功能，通常會配備不同的吸頭。而有部份亦會配備LED照明功能，令吸塵時更一目了然。

購買直立式吸塵機攻略 2 吸力

其次可以留意的是摩打的吸力，比較常見的單位是氣動功率AW，亦都有可能會用功率、真空度、摩打轉速來表達。在比較時，記得使用相同的單位。

購買直立式吸塵機攻略，購買前要考慮5大元素 購買直立式吸塵機攻略，要考慮續功能。 購買直立式吸塵機攻略，要考慮續功能。 購買直立式吸塵機攻略，要考慮續摩打吸力。 購買直立式吸塵機攻略，要考慮續航能力。 購買直立式吸塵機攻略，要考慮使用感。 購買直立式吸塵機攻略，要考慮使用感。 購買直立式吸塵機攻略，要考慮價錢。

購買直立式吸塵機攻略 3 續航能力

吸塵機的吸力當然越大越好，但要留意的是吸力越大，噪音就會越大，電量亦會消耗得比較快，相對上續航力就差一點。一般的直立式吸塵機噪音大概有70至80分貝，即使很安靜都起碼有60分貝，但音質上就會有分別。如果介意噪音的人，買之前都可以去聆聽哪款聲音聽起上來比較舒服。

另外電池方面，考慮到重量，一般吸塵機容量和使用時間都會比較短，大概能使用10至60分鐘不等，但部份牌子的充電的時間就比較長，大概要3至5個小時。如果吸塵機有配搭可換式電池，就能延長使用時間。
 

年廿八洗邋遢、大掃除或家居清潔時預防腐蝕傷害措施（am730製圖） 年廿八洗邋遢、大掃除或家居清潔時預防腐蝕傷害措施（am730製圖） 年廿八洗邋遢、大掃除或家居清潔時預防腐蝕傷害措施（am730製圖） 年廿八洗邋遢、大掃除或家居清潔時預防腐蝕傷害措施（am730製圖）

購買直立式吸塵機攻略 4 使用感

如果家中做清潔的主要都是女士或長者，吸塵機的重量都是一大考慮點。機身夠輕的話，就不怕每次吸塵後都腰酸骨痛。不過要保持輕身的設計，可能會犧牲電池容量

另外除了機身的重量外，原來主機的位置亦會影響到使用感。市面上最常見的直立式吸塵機都會將主機放在近手柄的位置，重心會集中在手。它的好處是向上或吸其他高位時會比較省力，而且下半部分沒有主機的限制，可以輕鬆入到一些狹窄的地方清潔，例如家具的底部。不過這款吸塵機在吸地面時就會比較累，如果想吸得輕鬆點，就可以選擇主機近吸頭的款式。

因為重心較近地面，向下清潔時會較省力，但吸高位時就需要接駁延長管，將重心轉移到近手的位置，減輕機頭的重量。這類型的吸塵機在市面上不算太多選擇，而且大部份都是可以將主機拆出來變成手提式，這樣就更輕巧靈活。另外還可以留意吸管的高度合不合適，太高或太矮的話都會影響到使用感。現時市面上都有一些可以調校吸管高度的吸塵機，如果家庭成員高度不一，大家都會做家務的話，不妨選擇這類型的吸塵機。

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購買直立式吸塵機攻略 5 價錢

最後大家可能都會考慮吸塵機的價錢，除了機身本身的價錢外，還可以考慮它是否需要更換塵袋、塵袋的尺寸、濾網能否清洗這些因素。用塵袋的好處是不需要自行清理塵盒，感覺上比較乾淨。不需要用手直接接觸塵埃。但由於塵袋是消耗品，就要定期額外花錢購買。

額外一提，如果你選擇可以洗塵盒的吸塵機，就記得清洗後完全晾乾才使用，否則吸塵機的內部就會產生異味。

文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730刊出，按此查看Price.com原始文章

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