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科技
2024-02-06 18:45:00

跨境支付丨AlipayHK現在可搭上海巴士、渡輪和有軌電車

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跨境支付丨AlipayHK現在可搭上海巴士、渡輪和有軌電車

跨境支付丨AlipayHK現在可搭上海巴士、渡輪和有軌電車

AlipayHK聯合上海久事集團旗下交通卡公司宣布，由即日起AlipayHK透過螞蟻集團Alipay+跨境支付技術解決方案，港人到上海可使用AlipayHK二維碼乘遍上海的公共巴士、渡輪、松江有軌和金山鐵路。這是AlipayHK首次突破大灣區，上海公交亦是首次接入境外支付工具。

用AlipayHK於上海公交搭乘操作步驟。

用AlipayHK於上海公交搭乘操作步驟。

AlipayHK用戶只要在in-app進入「交通」選擇「上海」，或於首頁上方搜索欄搜索「上海乘車」進入，按照指示完成開通。日後在上海指定公共交通工具搭車時，對準掃描器掃描相應「乘車碼」後，即可支付車資以港元結算，還能像內地用戶一樣享受公共交通換乘優惠。螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示，「從大灣區互聯互通開始，流動支付可以幫助港人拓展跨境生活圈，讓AlilpayHK和內地支付寶用戶在兩地的數碼生活、數碼消費和數碼出行一樣無縫、流暢，亦為兩地商戶帶來更多生意。是次AlipayHK和上海公交的合作，只是一個『破圈』的開始，非常期待在有關部門的支援下，令更多亞洲遊客都能用家鄉錢包去上海、去內地掃碼旅行。」

自去年以來，螞蟻集團推出「下載支付寶App綁定境外銀行卡」和「直接使用境外電子錢包」兩套流動支付方案，方便境外遊客到內地旅遊。透過後者Alipay+解決支付解決方案，目前AlipayHK(香港)、MPay(澳門)、Touch 'n Go eWallet(馬來西亞)、Kakao Pay(韓國)、HiPay(蒙古)、Changi Pay(新加坡)、華僑銀行(新加坡)、Naver Pay(韓國)、Toss Pay(韓國)、TrueMoney(泰國)等7個國家和地區的10個境外錢包，用戶毋須下載新App，即可直接在可用支付寶的商戶掃碼支付。

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