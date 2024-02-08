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科技
2024-02-08 21:25:00

農曆年外遊丨Trip.com指港人平均旅遊支出大增七成 料入境客回復疫前八成水平 葉卓銘：特種兵式旅遊 密集打卡 超彈性行程規劃革新旅遊業

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(左起)Trip.com港台地區產品及市務總監兼香港區域經理葉卓銘Eddy及Trip.com大住宿事業部港澳大區業務總經理梁嘉欣Fian。

(左起)Trip.com港台地區產品及市務總監兼香港區域經理葉卓銘Eddy及Trip.com大住宿事業部港澳大區業務總經理梁嘉欣Fian。

農曆新年長假期即將開始，日前Trip.com邀請香港傳媒茶聚兼參觀新辦公室，活動上Trip.com港台地區產品及市務總監兼香港區域經理葉卓銘Eddy概述了該平台對今年農曆新年，港人外遊與訪港旅客的洞察；同時Trip.com大住宿事業部港澳大區業務總經理梁嘉欣Fian也簡評本地酒店訂房的狀況，二人又分享平台未來的動向發展。Eddy表示數據反映港人新春平均旅遊支出，較去年大增七成。「內地年輕旅客新興的『特種兵式旅遊』、『密集打卡』的遊玩模式，已革新整個旅遊業生態發展。」Fian也同意Eddy的看法，「雖然外界有指訪港過夜旅客下跌，然而從平台數據反映，發現現時旅客更傾向即興和超彈性的行程規劃，令細分預訂項目更加零碎，但整體而言訂房晚數仍未見有大差距。」

隨著航空運力轉趨正常，機票價格有望下調下，Eddy表示今年將出現港人報復式與理性旅遊的混合現象。 Fian指新春訪港旅客以家庭眾多，故迪士尼等主題公園深受歡迎。

2月8日年廿九 港人外遊高峰

疫後復常的第二個農曆新年，港人外出旅遊避年有增無減。Eddy表示受惠於簽證措施放寬，現時針對亞洲區內目的地的跨境旅遊已上升10倍，預料2月份出遊將達到90億人次，尤其是今日(2月8日)年廿九的港人外遊的高峰。「47%外遊旅客屬於家庭為主，較去年微升5%；而且新春人均消費更大增70%，並集中Z世代年輕旅客、10至20歲青少年及40至50歲成年人(組別佔整體旅客一半)，與較多家庭旅行情況相若。」他續指深圳、泰國、台北、東京、大阪依次為港人最熱門出走地點。並表示平台上酒店預訂量，已佔平台總預訂項目量逾40%，也願意豪花購買機票。

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訪港旅客訂房回復至疫前八成水平

港人踴躍出走，訪港旅客的情況又是如何？Fian表示隨著本港酒店的服務人手有所恢復，農曆新年酒店房價在各星級的加幅已達20至30%，訂房表現已回復至疫情前的八成。她認為有評論指更多訪港旅客不選擇過夜，即日來回甚至即日過境，惟從數據反映發現，整體訂房晚數跟過往變化不大，但更傾向即興預訂。「例如來到香港才訂1晚酒店，甚至入住當日才決定留港天數等，這種超彈性的預訂行為在平台愈趨常見，反映具特定目的之區域性旅遊已變成旅遊業的新常態。」她又引述數據指，香港仍是內地旅客首選外遊目的地，亦是新加坡、韓國、泰國、馬來西亞和菲律賓在新春期間的十大旅遊目的地城市。「我們看到來港旅客的平均消費金額也有約26%的升幅，而香港迪士尼、朗廷酒店、瑰麗酒店、香格里拉酒店等仍是熱門預訂項目。」

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活用科技 努力宣傳香港

展望2024年，Eddy表示會加強Trip Coins獎賞兌換機制，增加會員對平台的黏度。同時透過大數據和科技創新，以「TripGenie」智能旅遊助理服務用戶，又提供Trip Best、Trip Deals等最熱門旅遊目的地及最優惠機票格價。「我們將嘗試以生成式AI製作旅遊相關資訊文章，便利用戶。」

對於香港要打造「盛事經濟」，Eddy表示公司一直藉平台在區內的脈絡影響力優勢，持續向各地宣傳香港，「作為旅遊業界的重要持份者，希望更多旅客來港感受這個活力城市的魅力。」

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「TRIP CAFE」是他們的一大特色。 Trip.com香港新辦公室設有更寬敞的休憩空間。 兩間大型會議室，於天花分別設計成Adventure與Trip.com的字樣。 兩間大型會議室，於天花分別設計成Adventure與Trip.com的字樣。 公司不定期提供夾公仔獎勵活動予員工。 離不開可愛的平台吉祥物。
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