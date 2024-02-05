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科技
2024-02-05 16:20:00

電動車丨英之傑INCHCAPE EV HUB於啟德AIRSIDE開幕 預約純電互動體驗

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電動車丨英之傑INCHCAPE EV HUB於啟德AIRSIDE開幕 預約純電互動體驗

電動車丨英之傑INCHCAPE EV HUB於啟德AIRSIDE開幕 預約純電互動體驗

電動車普及，公眾認知和體驗最為重要。英之傑大中華區即日起331日，於啟德新地標商場AIRSIDE開設「INCHCAPE EV HUB純電互動體驗館」期間限定店，展出品牌旗下代理的全系列電動車，包括TOYOTA bZ4XLEXUS RZ450eORA FUNKY CAT 400 ProMAXUS MIFA 9。此外還介紹英之傑網上平台DXP Digital DirectInchcape One+ 一站式電動車支援平台、無人自助試駕登記體驗、Drive The Future模擬駕駛挑戰最佳碳排放，以及Lexus Electrified VR體驗，客戶以嶄新角度感受未來駕駛體驗。同場，TOYOTAadidas首次聯乘推出的全新「TOYOTA bZ4X x adidas ADIZERO別注版」，亦於店內首度展出。

(左起)英之傑大中華區品牌及數碼市場推廣總經理葉心明Susanna、英之傑大中華區私家車及車隊銷售總監羅浩堅Calvin、英之傑大中華區董事總經理劉啟成Ted、英之傑大中華地區市場推廣部總監劉啟予Adley、藝人黃靜藍、策略與運營規劃高級經理李玨章Leo和產品規劃及分銷總經理馮惠堅David。

(左起)英之傑大中華區品牌及數碼市場推廣總經理葉心明Susanna、英之傑大中華區私家車及車隊銷售總監羅浩堅Calvin、英之傑大中華區董事總經理劉啟成Ted、英之傑大中華地區市場推廣部總監劉啟予Adley、藝人黃靜藍、策略與運營規劃高級經理李玨章Leo和產品規劃及分銷總經理馮惠堅David。

模擬電動車駕駛遊戲

期間限定店內設有Drive The Future模擬駕駛器，入場人士憑遊戲通行證便可試玩。模擬駕駛器提供最新型號TOYOTA bZ4X及LEXUS RZ450e選擇，模擬電動車在道路上行駛，駕駛者透過控制軚盤及電池用量，挑戰最佳二氧化碳排放的成績。至於在Lexus Electrified VR體驗區，參觀者將戴上VR眼鏡進入虛擬駕駛世界，再透過移動手上的手掣，享受360度或180度身臨其境的沉浸式Lexus VR體驗。

AI車身維修報價與一站式電動車支援平台

隨著AI技術的廣泛應用，英之傑引入「快而準」AI車身維修報價服務，虛擬人物AI Icy接受過近7百萬張相片的大數據訓練，可以分辨高達100種物質及事故，毋須人手親自檢查車輛都可以評估損壞情況，24小時全天候提供車身維修報價，官方稱準確度更加高達96%。

現場亦設有Inchcape One+ 一站式電動車支援平台，服務涵蓋家用及商用充電方案，致力為電動車車主提供便利的充電配套設施及一站式支援。現凡成功預約免費上門視察及獲得報價，即送AIRSIDE專屬優惠，獲減2,000港元安裝費。

英之傑亦重塑網上平台DXP Digital Direct，進一步加強整個全渠道生態系統，讓客戶於平台選購汽車外，亦可處理保險及財務方案等事項。

店內將展出英之傑代理全系列電動車，包括近年引入平價ORA電動車。 Inchcape One+ 一站式電動車支援平台。 Drive The Future模擬駕駛挑戰最佳碳排放。

首展TOYOTA bZ4X x adidas ADIZERO別注版

TOYOTA與運動品牌adidas最新推出的聯乘特別版，將於期間限定店首度展示。集科硏、舒適與效能於一身，TOYOTA與adidas ADIZERO首次攜手推出全新「TOYOTA bZ4X x adidas ADIZERO 別注版」，新車設計兼容兩個系列不約而同的進取精神，為更佳的長跑表現與續航距離訂立更高標準。

 

INCHCAPE EV HUB純電互動體驗館」期間限定店詳情：

日期：即日起至331

營業時間：早上11時至晚上8時

地址：啟德AIRSIDE地下G009號舖

電話：2880 1331

預約參觀：https://bit.ly/3vXkKRS

「TOYOTA bZ4X x adidas ADIZERO 別注版」亦會於店內首度展出。

「TOYOTA bZ4X x adidas ADIZERO 別注版」亦會於店內首度展出。

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