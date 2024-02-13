Magic 6 Pro實測｜啟動護眼模式有效抑減藍光　罕有配備108MP潛望長焦

喜歡用手機拍照、又希望長焦部分能輸出更優質相片的話，新近抵港的國行HONOR Magic6 Pro，就罕有配備1/1.49吋感光元件1.8億像素F2.6 OIS潛望長焦鏡頭，可拍出較同級手機影像更為清晰的100x數碼變焦；再配合支援HDR Vivid跟達5,000nit峰值亮度靚芒，瀏覽相片表現同樣優秀。
支援由0.5x至100x廣域變焦拍攝
HONOR Magic6 Pro採用的6.8 吋長開孔OLED螢幕支援自家「榮耀綠洲」護眼技術，在預設護眼模式啟動後觀看網頁，可看到畫面藍光抑減幅度明顯。螢幕又支援HDR Vivid並具達10.7億色彩，瀏覽相片畫質相當出眾；內置LTPO 120Hz更新率，亦同時帶來流暢影片播放觀賞體驗。
主打攝影功能部份，Magic6 Pro機背配備佔據上半的大型攝像模組，其採品字型1+2縱向排列，由上方1/1.49吋感光元件1.8億像素F2.6 OIS潛望長焦、左下1/1.3吋5,000萬像F1.4-2.0可調光圈OIS鷹眼主鏡、跟右下122ﾟ視角5,000萬像2.5cm廣角微距鏡頭組成，可支援由0.5x至100x廣域變焦拍攝。
以Magic6 Pro試拍不同焦距相片，其攝影介面預設0.5x、1x、2.5x 及 5x四組焦距快捷鍵，變焦過程則採用了方便單手縮放變焦列設計。
整體影像穩定表現穩定可靠
雖裝置未像同類支援高倍變焦拍攝手機如S24般，在長焦時加入OIS防震穩定及子畫面構圖，不過手持50x以至100x變焦拍攝，輸出相片拍攝成功率相當高，同時受惠於罕有超高像素潛望長焦鏡頭，即使在100x焦距仍能保留相對豐富的成像細節。
總括而言，HONOR Magic6 Pro配備的6.8吋OLED螢幕，即使因長開孔導致畫面視野有一定影響，但整體色彩表現、畫面流暢度及護眼功能均達現時頂級水平；攝影方面因主鏡跟長焦鏡均具獨立OIS關係，整體影像穩定表現穩定可靠，主鏡頭光學解析度跟相片細節水準相當高，另外2.5cm廣角微距放大效果亦算不錯。
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HONOR Magic6 Pro 相片試拍（點圖可放大）：