Magic 6 Pro實測｜啟動護眼模式有效抑減藍光　罕有配備108MP潛望長焦

喜歡用手機拍照、又希望長焦部分能輸出更優質相片的話，新近抵港的國行HONOR Magic6 Pro，就罕有配備1/1.49吋感光元件1.8億像素F2.6 OIS潛望長焦鏡頭，可拍出較同級手機影像更為清晰的100x數碼變焦；再配合支援HDR Vivid跟達5,000nit峰值亮度靚芒，瀏覽相片表現同樣優秀。

支援由0.5x至100x廣域變焦拍攝

HONOR Magic6 Pro採用的6.8 吋長開孔OLED螢幕支援自家「榮耀綠洲」護眼技術，在預設護眼模式啟動後觀看網頁，可看到畫面藍光抑減幅度明顯。螢幕又支援HDR Vivid並具達10.7億色彩，瀏覽相片畫質相當出眾；內置LTPO 120Hz更新率，亦同時帶來流暢影片播放觀賞體驗。