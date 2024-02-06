五年新低｜降準撐不住！A股6日挫7%

內地昨日起正式調低存款準備金率0.5個百分點，釋放1萬億元人民幣資金，不過仍然撐不起A股。上證綜合指數連續兩個交易日失守二千七大關，並連續6日下挫，累計大跌7.1%，即市一度創5年低，亦為去年4月底連挫6日後，近10個月最長跌浪。有外資分析指，救市措施來得太遲，目前判斷見底仍言之尚早。

逾千股跌停 深指曾挫近半成

上證綜合指數昨一度V彈並倒升9點或0.4%，收市則報2,702點，失27點或1%，險守二千七關，以收市價計，亦為2020年4月後近4年新低；深證成分指數更一度大瀉4.6%，收市仍失八千關，報7,964點，跌91點或1.1%；創業板指數報1,562點，升12點或0.8%。兩市合共成交額8,774億元人民幣。昨日A股整體有逾千三隻股份跌停板，跌幅超過7%者亦超過3,600隻，市場悲觀情緒可見。