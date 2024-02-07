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財經
2024-02-07 15:37:44

企業放榜｜星展去年賺103億坡元新高 派股息兼紅股

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企業放榜｜星展去年賺103億坡元新高 派股息兼紅股

星展集團(DBS)指2023年純利升26%，至103億新加坡元創紀錄，股本回報率增至18%。圖右為星展北亞區主管及星展銀行(香港)行政總裁龐華毅，左為星展香港董事總經理兼財務總監陳立珊。

星展集團(DBS)2023年純利升26%，至103億新加坡元創紀錄，股本回報率由15%，增至18%新高。受惠淨息差擴大、服務費收入反彈和財資客戶銷售額創紀錄，總收入漲22%，首次突破200億坡元。

另外，該股第四季度純利按年升2%，至23.9億坡元。總收入多9%，至50.1 億坡元，帶動除撥備前溢利升7%，至28億坡元。總撥備為1.42億坡元，因之前錄一般撥備撥回。由於淨息差收窄和非利息收入受季節性因素偏低，純利按季降9%

10股派1紅股

此外，董事會建議於第四季派付末期股息每股54坡仙，較上次派息多6坡仙，使整個財政年度每股普通股派付1.92坡元，按年增42坡仙。另建議按持有每 10股現有普通股派發1股紅股，將於今年第一季中期股息派發，加快對股東的資本回報速度。如沒有出現不能預計情況，經擴大後已發行股本之年化普通股股息將達每股2.16坡元，按年增24%，至每股1.92坡元。根據本月6日收市股價，派發紅股後的年化股息率為7.5%

向初級員工發放一次性獎金 CEO減薪三成

該股又指為配合新加坡國家工資委員會所頒布的最新指引，以幫助低收入員工應對生活成本上升的壓力，將向佔員工總數一半的初級員工發放一次性獎金，總額為1,500萬坡元，並已計入去年度支出。儘管去年利潤創新高，其去年浮動薪酬會較總共減少 21%，行政總裁薪酬減幅較大，削減30%，相當於414 萬坡元。

星展行政總裁高博德(Piyush Gupta)指，去年取得卓越的財務業績，股本回報 率達18%，顯著高於往年。過去十年致力拓展業務及數碼化轉型，在高息環境下獲得可觀利益。盈利能力有所提升，令其能夠透過發行紅股，提升股東資本回報，並為為期10年社區支持計劃首次撥款1億坡元。儘管利率預計將會放緩，且地緣局勢仍會持續緊張，將發揮本身業務優勢，可望在來年維持良好業績。

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星展香港去年純利升12%

另外，星展香港指，去年全年財務業績創紀錄高位。純利按年漲12%，至92 億元，純利連續3年取得雙位數增長，3年複合增長率(CAGR)更達20%。總收入升13%，至187億元紀錄高位。淨利息收入多21%126億元，足以抵消 高息環境下導致貸款需求疲弱的影響。全年淨息差按年擴大44個基點至 1.91%。非利息收入61億元，大致維持穩定。受到不明朗市況和經濟疲弱影響，來自投資產品和銀行保險的財富管理收入升幅，被財資市場及貸款相關服務費的跌幅所抵消。成本收入比率較去年改善兩個百分點至 37%

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