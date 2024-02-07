熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-02-07 21:54:35

傳渣打物色主席繼任人 包括前財政大臣賈偉德

分享：
傳渣打物色主席繼任人 包括前財政大臣賈偉德

渣打傳正物色主席韋浩思(José Viñals)繼任人。(資料圖片)

據英國《金融時報》引述消息指，渣打集團(2888)正物色主席韋浩思(José Viñals)的繼任人，其中包括英國重量級政治人物，曾任財政大臣及衛生與社會服務大臣等的賈偉德(Sajid Javid)以及前財政部金融服務部總幹事Charles Roxburgh
據報道獵頭公司Spencer Stuart已接觸不少金融界人士和高級銀行家，以物色渣打主席人選。渣打回覆時指董事會定期檢討繼任人計劃，並會監督計劃細節。

企業管治指引 最長任期為9

José Viñals2016年底獲委任為渣打主席至今8年，於20194月獲委任為渣打銀行董事委員會委員，但按英國企業管治指引，其最長任期為9年，即今年屆滿。José Viñals現年約68歲，曾任國際貨組基金組織(IMF)金融顧問及資本市場部主管，曾以經濟師及史丹福大學學院成員的身份開展其事業，其後於西班牙中央銀行工作，擔任副行長等。

傳渣打物色主席繼任人 包括前財政大臣賈偉德

傳曾任財政大臣及衛生與社會服務大臣等的賈偉德(Sajid Javid)(圖)，及前財政部金融服務部總幹事Charles Roxburgh為人選。(資料圖片)

據悉，新主席將要肩負重振股價重任，同時為現任行政總裁溫拓思(Bill Winters)物色繼任人選。溫拓思則於20156月上任，現年61歲，曾任職摩根大通、及創辦另類資產管理公司Renshaw Bay

資料顯示，賈偉德1991年取得經濟及政治學學位，於25歲已擢升為美國大通銀行(Chase Manhattan Bank)副總裁；2000年加入德意志銀行擔任董事至2009年。其後在當選議員後第四年入閣，最初任職財政部，隨後出任文化大臣等，也是英國第一位巴裔閣員。至於Charles Roxburgh曾任職麥肯錫，201622年期間在政部擔任負責金融服務的第二常任秘書長。

Ad Block

股價今年已累挫一成

渣打今日收報58.8元，跌0.3%0.2元，成交約1,600萬元，今年以來暫累跌一成。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受