傳渣打物色主席繼任人 包括前財政大臣賈偉德

據英國《金融時報》引述消息指，渣打集團(2888)正物色主席韋浩思(José Viñals)的繼任人，其中包括英國重量級政治人物，曾任財政大臣及衛生與社會服務大臣等的賈偉德(Sajid Javid)，以及前財政部金融服務部總幹事Charles Roxburgh。
據報道獵頭公司Spencer Stuart已接觸不少金融界人士和高級銀行家，以物色渣打主席人選。渣打回覆時指董事會定期檢討繼任人計劃，並會監督計劃細節。
企業管治指引 最長任期為9年
José Viñals於2016年底獲委任為渣打主席至今8年，於2019年4月獲委任為渣打銀行董事委員會委員，但按英國企業管治指引，其最長任期為9年，即今年屆滿。José Viñals現年約68歲，曾任國際貨組基金組織(IMF)金融顧問及資本市場部主管，曾以經濟師及史丹福大學學院成員的身份開展其事業，其後於西班牙中央銀行工作，擔任副行長等。
據悉，新主席將要肩負重振股價重任，同時為現任行政總裁溫拓思(Bill Winters)物色繼任人選。溫拓思則於2015年6月上任，現年61歲，曾任職摩根大通、及創辦另類資產管理公司Renshaw Bay。
資料顯示，賈偉德1991年取得經濟及政治學學位，於25歲已擢升為美國大通銀行(Chase Manhattan Bank)副總裁；2000年加入德意志銀行擔任董事至2009年。其後在當選議員後第四年入閣，最初任職財政部，隨後出任文化大臣等，也是英國第一位巴裔閣員。至於Charles Roxburgh曾任職麥肯錫，2016至22年期間在政部擔任負責金融服務的第二常任秘書長。
股價今年已累挫一成
渣打今日收報58.8元，跌0.3%或0.2元，成交約1,600萬元，今年以來暫累跌一成。