兒童戶口2024｜10間銀行兒童儲蓄戶口開戶要求/費用/優惠一覽

兒童戶口2024／兒童戶口/兒童銀行戶口｜臨近農曆新年，小朋友必定收到大量利是，趁這個機會，父母可為年幼子女開立兒童銀行戶口，儲起小朋友利是錢，更銀行戶口教導子女如何理財。而市面上亦有多間銀行提供兒童戶口，部分更有特別優惠及禮品送贈。以下《am730》將為讀者整理開戶要求、費用、優惠等詳情。

兒童戶口2024｜滙豐：0手續費及無最低結餘 滙豐銀行指，為11歲以下（管理人為家長），或11-18歲以下（持有人為小朋友），提供兒童儲蓄戶口，開戶沒有手續費或最低結餘要求，而11至18歲持有人，更可使用「轉數快」（FPS）及Payme等電子支付平台，戶口亦設每日結餘，以供賺取利息。 申請方法：親臨任何一間滙豐分行、網上申請即可辦理開戶手續。 詳情：滙豐銀行 兒童戶口2024｜恒生：不設低額結存服務費 恒生銀行指，現有為18歲以下之綜合戶口客戶提供服務（智多Kid理財），包括港元結單儲蓄存款、提款卡及「易辦事」服務、網上銀行服務、電子月結單、24小時自動化電話理財服務等。而18歲以下之綜合戶口不設低額結存服務費。 申請方法：網上申請，該行的優越及優進理財客戶可為18歲以下之子女及/或孫子女開立Family+ 戶口。 詳情：恒生銀行 兒童戶口2024｜渣打：有MARVEL／迪士尼ATM卡 渣打銀行表示，現提供「My Dream Account」予兒童申請，豁免最低開戶金額及低結餘收費。ATM卡及存款卡可供一家人一同擁有，父母可為11歲以下的子女開立存款卡；11至18歲可開立青少年ATM卡，戶口持有人會收到青少年ATM卡提取現金之短訊通知；青少年ATM卡的每日預設最高提款／購物交易上限為2,000港元，可到分行更改，另設有存摺簿。My Dream Account的ATM亦提供MARVEL及迪士尼樣式選擇。 申請方法：親臨任何一間渣打銀行分行、網上申請即可辦理開戶手續。 詳情：渣打銀行MARVEL ／渣打銀行迪士尼