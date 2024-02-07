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財經
2024-02-07 09:00:00

兒童戶口2024｜10間銀行兒童儲蓄戶口開戶要求/費用/優惠一覽

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兒童戶口2024｜10間銀行兒童儲蓄戶口開戶要求/費用/優惠一覽

兒童戶口2024｜10間銀行兒童儲蓄戶口開戶要求/費用/優惠一覽

兒童戶口2024／兒童戶口/兒童銀行戶口｜臨近農曆新年，小朋友必定收到大量利是，趁這個機會，父母可為年幼子女開立兒童銀行戶口，儲起小朋友利是錢，更銀行戶口教導子女如何理財。而市面上亦有多間銀行提供兒童戶口，部分更有特別優惠及禮品送贈。以下《am730》將為讀者整理開戶要求、費用、優惠等詳情。

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兒童戶口2024｜滙豐：0手續費及無最低結餘

滙豐銀行指，為11歲以下（管理人為家長），或11-18歲以下（持有人為小朋友），提供兒童儲蓄戶口，開戶沒有手續費或最低結餘要求，而11至18歲持有人，更可使用「轉數快」（FPS）及Payme等電子支付平台，戶口亦設每日結餘，以供賺取利息。

申請方法：親臨任何一間滙豐分行、網上申請即可辦理開戶手續。

詳情：滙豐銀行

兒童戶口2024｜恒生：不設低額結存服務費

恒生銀行指，現有為18歲以下之綜合戶口客戶提供服務（智多Kid理財），包括港元結單儲蓄存款、提款卡及「易辦事」服務、網上銀行服務、電子月結單、24小時自動化電話理財服務等。而18歲以下之綜合戶口不設低額結存服務費。

申請方法：網上申請，該行的優越及優進理財客戶可為18歲以下之子女及/或孫子女開立Family+ 戶口。

詳情：恒生銀行

兒童戶口2024｜渣打：有MARVEL／迪士尼ATM卡

渣打銀行表示，現提供「My Dream Account」予兒童申請，豁免最低開戶金額及低結餘收費。ATM卡及存款卡可供一家人一同擁有，父母可為11歲以下的子女開立存款卡；11至18歲可開立青少年ATM卡，戶口持有人會收到青少年ATM卡提取現金之短訊通知；青少年ATM卡的每日預設最高提款／購物交易上限為2,000港元，可到分行更改，另設有存摺簿。My Dream Account的ATM亦提供MARVEL及迪士尼樣式選擇。

申請方法：親臨任何一間渣打銀行分行、網上申請即可辦理開戶手續。

詳情：渣打銀行MARVEL ／渣打銀行迪士尼

兒童戶口2024｜中銀：有色彩繽紛專用存摺

中銀香港表示，為孩子培養良好的儲蓄習慣，設提供「孩子天」儲蓄賬戶，適用於11歲以下兒童，備有色彩繽紛的專用存摺簿。開戶最低開戶金額為500港元，沒有低結餘收費及銀行卡提供。

申請方法：親臨任何一間中銀香港分行、網上申請即可辦理開戶手續。

詳情：中銀香港

兒童戶口2024｜創興：港幣100元即可開戶

創興銀行指，為17歲以下客戶或父母為其11歲以下兒童提供「i-kid儲蓄戶口」，鼓勵孩子從小學習並養成良好儲蓄習慣，鞏固理財根基。

開戶只需港幣100元即可開戶，且不設最低結餘手續費，亦可參加由香港人壽所提供兒童壽險計劃。

申請方法：帶同身份證明文件及最近三個月有效住址證明，親臨創興銀行任何一間創興分行辦理開戶手續（如父母為其11歲以下之子女開立戶口，需帶同子女之出生證明書正本）。

詳情：創興銀行

兒童戶口2024｜建銀亞洲：自行設計獨一無二相片銀行卡

建銀亞洲指，提供智Smart兒童儲蓄戶口供18 歲以下人士申請，可由擁有客戶及孩子一起設計的相片銀行卡 於客戶，或於孩子每年的生日月份，可免費更新一次銀聯相片雙幣卡及/或銀聯相片兒童儲蓄戶口卡，戶口備有港幣及人民幣以供選擇。

港元戶口最低開戶結存1,000港元；相片銀行卡年費為 100 港元／人民幣（年費須受不時調整之規限）。若為該行「貴賓理財」、「智選理財」、或該行其他戶口之客戶於「智 Smart 兒童儲蓄戶口」（包括兒童人民幣戶口及兒童港元戶口）內的合併每日平均總結存，相等或高於5,000港元等值，相片銀行卡年費將可獲豁免。

申請方法：親臨任何一間建銀亞洲分行、網上申請即可辦理開戶手續。

詳情：建銀亞洲

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兒童戶口2024｜東亞：最低開戶金額為10港元

東亞銀行表示，有為8歲以下人士提供「理財小博士」銀行服務，最低開戶金額為10港元，不設低結餘收費；設有特別設計存摺簿及網上銀行服務。客戶若有需要，認購海外升學保保險計劃低至85折（包括個人意外保障、學業取消、學業中斷及教育基金保障等），該行另有兒童保險計劃提供。

申請方法：親臨任何一間東亞銀行分行、網上申請即可辦理開戶手續。

詳情：東亞銀行

兒童戶口2024｜華僑銀行：利息高於一般港元定期存款

華僑銀行表示，增加孩子對儲蓄的興趣，推出「My Kid儲蓄計劃」。計劃可讓客戶自由選定每月供款額，可低至500港元，上限每月1萬，供款期可選擇12、18、24、36或48個月，利息高於一般港元定期存款。開戶年齡限制在16歲以下，沒有最低結餘收費及提供存摺簿。

申請方法：攜同孩子的出生證明書正本，親臨華僑銀行分行辦理開戶手續，或致電該行查詢詳情。

詳情：華僑銀行

兒童戶口2024｜大新：獨家Thomas & Friends™禮品

大新銀行指，現為18歲或以下市民，設立「Thomas & Friends兒童儲蓄戶口」，開戶金額最低500港元。該行會為客戶提供卡通存摺簿  、存款卡（可將小朋友的相片印在卡面上），以及e-Banking網上理財服務，而戶口零存整付儲蓄計劃年利率高達0.5%。

大新指，若存入新資金5,000元或以上、維持開戶金額於戶口內達4個月及提供有效電郵地址，即可享Thomas & Friends™小童雨傘；若存入新資金5萬元，更可獲Thomas & Friends™飛行棋地毯套裝。

申請方法：可攜同孩子的出生證明書正本等資料，親臨大新銀行分行，或致電該行電話查詢。

詳情：大新銀行

兒童戶口2024｜ 中信銀行(國際)：設網上理財遊戲

中信銀行(國際)表示，為陪同孩子學習理財，推出「親親戶口」計劃，「親親戶口」為結單活期儲蓄戶口，可享港元儲蓄額外年利率0.1%；亦設親親網上理財遊戲，為正確理財之路踏出第一步。

該行指，戶口沒有最低開戶金額及最低結餘收費，18歲以下即可開戶，戶口沒有提供存摺簿。

申請方法：可攜同孩子的出生證明書正本等資料，親臨中信銀行(國際)分行，或致電該行電話查詢。

詳情：中信銀行(國際)

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