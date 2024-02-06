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財經
2024-02-06 13:34:00

內地救市｜彭博：中國金融監管機構將向習近平匯報市場情況 (更新)

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內地救市｜中央匯金：擴大ETF增持範圍　加大救市力度

內地救市｜中央匯金：擴大ETF增持範圍　加大救市力度

《彭博》引述消息報道，內地金融監管機構將向國家主席習近平，匯報資本市場的最郱情況。報道表示，包括中國證監會在內的金融監管機構，計劃最早周二（6日）就資本市場的最新情況，以及政策舉措向國家主席匯報，但具體時間匯報仍待最終確定，目前尚未清楚匯報後，會否有新舉措及政策出台。

中央匯金：擴大ETF增持範圍

至於周二（6日）上午，中央匯金公司公布，充分認可當前A股市場配置價值，已於近日擴大交易型開放式指數基金（ETF）增持範圍，並將持續加大增持力度、擴大增持規模。中央匯金強調，堅決維護資本市場平穩運行。

中證監：暫停新增轉融券規模

此外，中證監亦表示，對融券業務提出三方面進一步加強監管的措施，一是暫停新增轉融券規模，以現轉融券餘額為上限，依法暫停新增證券公司轉融券規模，存量逐步了結；二是要求證券公司加強對客戶交易行為的管理，嚴禁向利用融券實施日內迴轉交易（變相T+0交易）的投資者提供融券；三是持續加大監管執法力度，將依法打擊利用融券交易實施不當套利等違法違規行為，確保融券業務順利運作。

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A股半日升近1%至逾3%

滬深股市半日向好，上證指數半日收報2,724點，升0.82%；深證成份指數報8,214點，升3.13%；創業板指數重上1,600點，半日報1,615點，升3.38%。

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其中，金融、醫藥醫療、鋰礦、AI等股份造好；但房地產、基建及教育股偏軟。

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