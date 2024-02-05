內地A股一度創近5年低位　中證監：會防範股票質押風險

內地A股再受重創，周一（5日）上證及深證一度創近5年低位，其後中證監在網頁上，就有關股票質押情況回應，表示會密切監測並採取有力措施，防範股票質押風險。

上證綜合指數一度跌逾3%，曾創近5年低位，收報2,702點，跌27點；深證成份指數曾跌近5%，亦創5年新低，收市報7,964點，跌91點未能企穩8,000點關口；惟創業板指數曾跌逾4%，收市倒升0.79%，收報1,562點，升12點。