周大福擬罷免佐丹奴主席劉國權 鄭志雯及鄭志亮做執董

周大福控股旗下Sino Wealth International Limited已要求罷免主席兼行政總裁劉國權的董事職務。(資料圖片)

周大福控股2022年提出私有化佐丹奴(709)失敗，今再有新動作。據佐丹奴今日公布，周大福控股旗下Sino Wealth International Limited已要求罷免主席兼行政總裁劉國權的董事職務，另同時動議委任鄭志雯及鄭志亮為非執行董事，並要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求。

擬委任 CURRIE, Colin Melville Kennedy 執董 兼新 CEO

另外，周大福控股又提出委任CURRIE, Colin Melville Kennedy為佐丹奴執行董事，並要求自通過有關決議案後，委任他出任新任行政總裁，又提出委任黃偉德為獨立非執行董事。