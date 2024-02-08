季度業績｜額度大增2千億 阿里回購加碼 外圍照跌

阿里巴巴(9988)昨交出符預期的季績，市場焦點落在其將股份回購計劃增加250億美元(約1,950億港元)，有效期至2027年3月底，上調規模後，未來3個財年仍有353億美元股份回購額度。集團放榜後，其美股一度在盤前飆逾半成後轉捱沽，截至本港時間昨晚9時，阿里ADR盤前折算港股報73元，較港低2.5%。

阿里昨放榜前走低，全日報74.9元，跌1.1元或1.4%。集團截至去年底止季度，以總額29億美元回購2.927億股普通股；去年全年計則以總額95億美元回購8.979億股普通股。

上季經調整利潤少4% 符預期

業績方面，阿里去年12月底止第三季錄純利144.33億元(人民幣，下同)(約156.6億港元)，按年大減69.2%；非公認會計準則淨利潤479.51億元，跌近4%，符預期；收入2,603.48億元，漲5.1%；淨利潤107.17億元，大減76.6%；每股收益0.71元，少68.3%。集團表示，純利大跌主要由於所持有的股權投資按市值計價的變動，以及於高鑫零售的無形資產減值和優酷的商譽減值，導致的經營利潤下降所致。阿里上季投資收入及投資淨收益錄虧損35億元，去年同期則錄155.16億元盈利。