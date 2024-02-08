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財經
2024-02-08 04:30:20
日報

季度業績｜額度大增2千億 阿里回購加碼 外圍照跌

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阿里巴巴

阿里巴巴未來3個財年有353億美元股份回購額度。(資料圖片)

阿里巴巴(9988)昨交出符預期的季績，市場焦點落在其將股份回購計劃增加250億美元(約1,950億港元)，有效期至2027年3月底，上調規模後，未來3個財年仍有353億美元股份回購額度。集團放榜後，其美股一度在盤前飆逾半成後轉捱沽，截至本港時間昨晚9時，阿里ADR盤前折算港股報73元，較港低2.5%。

阿里昨放榜前走低，全日報74.9元，跌1.1元或1.4%。集團截至去年底止季度，以總額29億美元回購2.927億股普通股；去年全年計則以總額95億美元回購8.979億股普通股。

上季經調整利潤少4% 符預期

業績方面，阿里去年12月底止第三季錄純利144.33億元(人民幣，下同)(約156.6億港元)，按年大減69.2%；非公認會計準則淨利潤479.51億元，跌近4%，符預期；收入2,603.48億元，漲5.1%；淨利潤107.17億元，大減76.6%；每股收益0.71元，少68.3%。集團表示，純利大跌主要由於所持有的股權投資按市值計價的變動，以及於高鑫零售的無形資產減值和優酷的商譽減值，導致的經營利潤下降所致。阿里上季投資收入及投資淨收益錄虧損35億元，去年同期則錄155.16億元盈利。

菜鳥轉賺 優先重燃電商雲計算動力

分部表現方面，上季淘天收入1,290.7億元，增2%；經調整EBITA錄599.3億元，升1%。雲智能收入280.66億元，漲3%；經調整EBITA錄23.64億元，多86%。國際數字商業收入升44%，至285.16億元；經調整EBITA虧損擴大至31.46億元。菜鳥收入多24%，至284.76億元；經調整EBITA轉賺9.61億元。

首席執行官吳泳銘稱，集團最高優先級是讓電商和雲計算兩大核心重燃增長動力，未來一年在改善用戶核心體驗上加大投入，以支持淘天重拾增長及穩固市場領導地位；又將聚焦資源開發公共雲產品，及保持國際商業業務的強勁增長。

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