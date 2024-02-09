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財經
2024-02-09 12:30:00

恒生指數｜港股低收131點　兔年全年挫28%

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小心港股十月魔咒 （資料圖片）

小心港股十月魔咒 （資料圖片）

迎來港股在兔年最後一天交易日，是日僅開半日市，恒生指數低開168點，報15,709點；科指開報3,125點，跌1.4%。

【12:17更新】

恒生指數今日僅開半日市，跌131點，收報15,746點，大市成交額錄得；科指跌1.3%，報3,127點。

恒指本周累計升213點，升幅約1.4%；科指升逾2.7%，均扭轉上周跌勢。至全個兔年累計，恒生指數跌6,298點或28%，歷來表現最差的兔年，也是連跌3個農曆年。

安踏（2020）升2.4%，報71.25元，為表現最好藍籌股；東方海外（316）跌8.9%，報105元，為表現最差藍籌股。

內房、物管股沽壓大，龍湖（960）跌逾8%；碧服（6098）跌6.6%；潤地（1109）跌1.87%。

ATMXJ除騰訊（700）無升跌外均跌。

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【10:20更新】

恒生指數現跌245點，報15,632點；科指跌2.26%，報3,096點。

阿里巴巴（9988）續跌5%；騰訊（700）跌逾1%；美團（3690）跌近2%。

內險股走低，國壽（2628）跌近3%；平保（2318）跌逾3%；財險（2328）跌逾2%；太保（2601）跌3%。

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