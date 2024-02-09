恒生指數｜港股低收131點　兔年全年挫28%

迎來港股在兔年最後一天交易日，是日僅開半日市，恒生指數低開168點，報15,709點；科指開報3,125點，跌1.4%。

【12:17更新】

恒生指數今日僅開半日市，跌131點，收報15,746點，大市成交額錄得；科指跌1.3%，報3,127點。

恒指本周累計升213點，升幅約1.4%；科指升逾2.7%，均扭轉上周跌勢。至全個兔年累計，恒生指數跌6,298點或28%，歷來表現最差的兔年，也是連跌3個農曆年。

安踏（2020）升2.4%，報71.25元，為表現最好藍籌股；東方海外（316）跌8.9%，報105元，為表現最差藍籌股。

內房、物管股沽壓大，龍湖（960）跌逾8%；碧服（6098）跌6.6%；潤地（1109）跌1.87%。